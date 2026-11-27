Chương trình "Mật thư giải mã di sản" tại Văn miếu Mao Điền (xã Mao Điền, Hải Phòng) do Ban Quản lý di tích Côn Sơn-Kiếp Bạc phối hợp Hội Nhà báo thành phố Hải Phòng, Ủy ban nhân dân xã Mao Điền tổ chức nhân Ngày Văn hóa Việt Nam, thu hút đông đảo học sinh trên địa bàn tham gia. (Ảnh: XUÂN TRƯỜNG)

Ngày hội văn hóa của toàn dân

Năm 2026, lần đầu tiên Ngày Văn hóa Việt Nam được tổ chức trên cả nước, đúng dịp kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất (24/11/1946-24/11/2026).

Đối với Hải Phòng, đây còn là dịp để thành phố giới thiệu, quảng bá những giá trị văn hóa đặc sắc trên không gian phát triển mới với 3.981 di tích, 1.289 lễ hội truyền thống, 24 di sản văn hóa phi vật thể quốc gia và hai di sản thế giới liên tỉnh là Yên Tử-Vĩnh Nghiêm-Côn Sơn, Kiếp Bạc và Vịnh Hạ Long-Quần đảo Cát Bà.

Xác định đây là đợt sinh hoạt chính trị, văn hóa sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân, thành phố Hải Phòng có sự chuẩn bị chu đáo về nội dung, hình thức tổ chức, huy động sự tham gia đồng bộ của các cấp, ngành, địa phương.

Toàn bộ 114 xã, phường, đặc khu xây dựng kế hoạch hưởng ứng với những hoạt động phù hợp với điều kiện thực tế, phát huy thế mạnh văn hóa của từng địa phương.

Chỉ trong 10 ngày (15-24/11), toàn thành phố tổ chức gần 1.970 hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, trong đó có khoảng 1.920 hoạt động tại cộng đồng dân cư.

Điểm đặc sắc trong công tác tổ chức của Hải Phòng là kết nối các hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (18/11), Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11), Ngày Di sản văn hóa Việt Nam (23/11), tạo nên chuỗi hoạt động văn hóa sôi nổi trong tháng 11.

Chỉ trong 10 ngày (15-24/11), toàn thành phố tổ chức gần 1.970 hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, trong đó có khoảng 1.920 hoạt động tại cộng đồng dân cư.

Các hoạt động cấp thành phố thu hút hơn 51.600 lượt người tham gia, thụ hưởng; Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc thu hút khoảng 563.165 lượt người tham dự.

Sự phong phú của các hoạt động văn hóa tại cơ sở có đóng góp quan trọng của các nghệ nhân, văn nghệ sĩ, thành viên các câu lạc bộ nghệ thuật truyền thống và đông đảo người dân.

Những làn điệu chèo, hát văn, dân ca, các trò chơi dân gian được chính người dân gìn giữ, thực hành và giới thiệu trong ngày hội của cộng đồng.

Một trong những nội dung được thành phố đặc biệt quan tâm trong dịp này là bảo đảm quyền thụ hưởng văn hóa của nhân dân.

Cùng với việc triển khai thực hiện chế độ nghỉ làm việc, hưởng nguyên lương ngày 24/11, Hải Phòng tổ chức nhiều chương trình nghệ thuật, mở cửa miễn phí các thiết chế văn hóa, tạo điều kiện thuận lợi để người dân tham quan, tìm hiểu lịch sử, thưởng thức các tác phẩm văn học, nghệ thuật.

Riêng trong ngày 24/11, việc miễn phí vé tham quan tại khu di tích Côn Sơn-Kiếp Bạc và một số di tích trọng điểm đã thu hút khoảng 12.900 lượt khách.

Trong khuôn khổ Tuần phim hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam, 22 suất chiếu miễn phí tại hai cụm rạp đã phục vụ gần 6.000 lượt khán giả.

Các nhà hát chuyên nghiệp của thành phố tổ chức 15 buổi biểu diễn nghệ thuật lưu động, phục vụ hơn 14.000 lượt khán giả.

Các chương trình chiếu phim, giao lưu văn nghệ, thể thao được tổ chức tại các khu dân cư, trường học, khu công nghiệp, vùng nông thôn, ven biển, hải đảo, giúp công nhân, người lao động và những đối tượng còn hạn chế về điều kiện tiếp cận các thiết chế văn hóa có thêm cơ hội thưởng thức nghệ thuật.

Hội thi dân vũ thể thao chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 tại phường Đông Hải, Hải Phòng. (Ảnh: DUYÊN VŨ)

Phát huy giá trị di sản, mở rộng không gian sáng tạo văn hóa

Việc gắn các hoạt động tôn vinh di sản, văn hóa, nghệ thuật với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, giáo dục truyền thống, xúc tiến du lịch và phát triển công nghiệp văn hóa đã tạo dấu ấn riêng của Hải Phòng, góp phần phát huy các giá trị truyền thống của vùng đất Cảng anh hùng, Xứ Đông văn hiến trong công cuộc xây dựng và phát triển thành phố.

Dấu ấn đặc biệt trong lần đầu tiên tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam tại Hải Phòng là thành phố đã chủ động kết nối các nguồn lực phát triển công nghiệp văn hóa, nhất là trong lĩnh vực điện ảnh.

Diễn đàn điện ảnh “Hải Phòng-Cửa ngõ điện ảnh” diễn ra trong ba ngày (21-23/11), quy tụ đại diện 16 tỉnh, thành phố cùng đông đảo nghệ sĩ, đạo diễn, nhà sản xuất phim trong nước và quốc tế.

Tại diễn đàn, thành phố công bố Tuyên bố Hải Phòng về cam kết hỗ trợ hoạt động điện ảnh với năm nhóm nội dung: hỗ trợ tài chính, hỗ trợ thông tin, hỗ trợ thực địa, cải cách thủ tục pháp lý, phát triển hạ tầng và nguồn nhân lực phục vụ sản xuất phim.

Các nhà làm phim được khảo sát thực tế những địa danh giàu giá trị lịch sử, văn hóa và cảnh quan thiên nhiên như Bến cảng K15, Đồ Sơn, Vịnh Lan Hạ, Cát Bà, Côn Sơn-Kiếp Bạc, núi Voi.

Việc Hải Phòng đạt hạng Vàng trong Bộ Chỉ số thu hút đoàn làm phim (PAI) năm 2026 cùng những cam kết cụ thể của chính quyền thành phố mở ra triển vọng khai thác hiệu quả tài nguyên văn hóa, thiên nhiên phục vụ phát triển điện ảnh và quảng bá du lịch.

Dịp này, thành phố cũng tổ chức hội nghị xúc tiến, giới thiệu điểm đến du lịch Hải Phòng với sự tham gia của 250 doanh nghiệp lữ hành thuộc 18 tỉnh, thành phố.

Lượng khách du lịch đến Hải Phòng dịp Ngày Văn hóa Việt Nam ước đạt 46.160 lượt, tăng khoảng 15% so với mức trung bình ngày trong tháng 11.

Diễn đàn điện ảnh “Hải Phòng-Cửa ngõ điện ảnh” tạo dấu ấn đặc biệt trong lần đầu tiên tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam tại Hải Phòng. (Ảnh: XUÂN TRƯỜNG)

Bài học từ thực tiễn

Theo Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hải Phòng Nghiêm Xuân Tuấn, để có được kết quả nêu trên, công tác lãnh đạo, chỉ đạo được triển khai kịp thời, đồng bộ từ thành phố đến cơ sở; chủ trương của Trung ương và Thành ủy được cụ thể hóa bằng hệ thống văn bản đầy đủ, phân công nhiệm vụ rõ ràng theo nguyên tắc “6 rõ”, gắn với trách nhiệm người đứng đầu.

Đáng chú ý là nội dung, hình thức tuyên truyền được đổi mới mạnh mẽ theo hướng hiện đại, kết hợp hài hòa giữa truyền thống với công nghệ số; chuyển dịch rõ nét sang tư duy truyền thông tích hợp đa nền tảng, lấy trải nghiệm tương tác của công chúng làm trung tâm.

Điều đó được thể qua ba điểm mới nổi bật, đó là chuyển dịch từ thông tin đơn tuyến sang hệ sinh thái truyền thông số hội tụ và mở rộng biên độ đối ngoại.

Thành phố vận hành đồng bộ cơ chế điều phối thông tin hai chiều từ định hướng giao ban báo chí, họp báo và tập huấn trực tuyến đến 114 xã, phường, đặc khu, tạo sự cộng hưởng truyền thông giữa báo chí chủ lực địa phương với nhiều cơ quan báo chí Trung ương và tỉnh, thành phố bạn.

Điểm mới mang tính chuyên nghiệp là việc sản xuất nội dung đa định dạng, đa ngôn ngữ (bản tin tiếng Anh, tiếng Trung Quốc, chuyên đề chuyên sâu, ấn phẩm chuyên đề kết hợp mã QR của Tạp chí Cửa Biển với hơn 700 người theo dõi và trên 2.700 bài viết trên trang Facebook, Fanpage thành phố và cổng thông tin điện tử), giúp thông điệp Ngày Văn hóa Việt Nam không chỉ phủ sóng nội địa mà còn vươn tới công chúng quốc tế và bạn đọc trẻ trên không gian mạng.

Ở cấp cơ sở, nhiều kênh truyền thông số đạt lượng tương tác vượt trội. Đơn cử: Cổng thông tin điện tử và Fanpage phường Nguyễn Đại Năng thu hút trên 254.460 lượt tương tác; Fanpage xã Lạc Phượng thu hút trên 100.000 lượt tiếp cận.

Bên cạnh đó là chuyển hóa giáo dục chính trị-lịch sử từ tiếp nhận thụ động sang sáng tạo nội dung và trải nghiệm thực tế trong học đường.

Thay vì chỉ tuyên truyền miệng khô cứng, ngành giáo dục đã cá thể hóa thông điệp văn hóa theo từng lứa tuổi thông qua mô hình “Hành trình di sản” và các cuộc thi sáng tạo sản phẩm số.

Học sinh được trực tiếp trở thành chủ thể sáng tạo truyền thông qua sản xuất video tư liệu, biến việc tìm hiểu văn hóa, truyền thống thành nhu cầu tự thân, tạo hiệu ứng lan tỏa tự nhiên từ nhà trường đến từng gia đình.

Không gian cổ động trực quan đô thị hiện đại với điểm chạm số thông minh tại cơ sở được kết hợp hài hòa, thông tin cơ sở được nâng tầm khi kết nối mạng lưới truyền thanh tại 114/114 xã, phường, đặc khu và các đội tuyên truyền lưu động với hệ thống nhận diện thị giác đồng bộ trên các trục giao thông huyết mạch, quảng trường trung tâm.

Trong lần đầu tiên tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam tại Hải Phòng cũng cho thấy một số tồn tại, hạn chế, đó là chất lượng, quy mô tổ chức hoạt động hưởng ứng giữa các thôn, tổ dân phố chưa thật sự đồng đều.

Ở một số địa phương hoạt động mới dừng ở việc lồng ghép với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc; nguồn lực đầu tư và huy động xã hội hóa cho văn hóa chưa đồng đều.

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hải Phòng Nghiêm Xuân Tuấn cũng nhấn mạnh: Thành công của lần đầu tiên tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam là tiền đề để Hải Phòng tiếp tục đổi mới phương thức tổ chức các hoạt động văn hóa, nhân rộng những mô hình sáng tạo tại cơ sở.

Cùng với việc triển khai Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam và Đề án xây dựng Hải Phòng trở thành thành phố âm nhạc, thành phố cần tiếp tục quan tâm đầu tư hoàn thiện hệ thống thiết chế văn hóa, bảo tồn và phát huy giá trị di sản, huy động các nguồn lực phát triển công nghiệp văn hóa, bảo đảm để mọi tầng lớp nhân dân được tham gia sáng tạo và thụ hưởng những thành quả phát triển văn hóa của thành phố.