Hải Phòng tăng tốc phát triển VNeID, hướng tới phủ kín tài khoản mức độ 2

Kế hoạch nhằm cụ thể hóa Quyết định số 940/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, phát triển VNeID thành nền tảng số quốc gia an toàn, hiện đại, phục vụ hiệu quả người dân và doanh nghiệp.

Theo Kế hoạch, UBND thành phố quán triệt tinh thần hành động theo phương châm “6 rõ”, gồm: Rõ người, rõ việc, rõ thẩm quyền, rõ trách nhiệm, rõ thời gian, rõ kết quả; gắn kết chặt chẽ việc khai thác VNeID với các nhiệm vụ của Đề án 06 và tiến trình cải cách hành chính.

Hải Phòng phấn đấu đến năm 2028 hoàn thành 100% hạ tầng kỹ thuật, công nghệ

Thành phố đặt mục tiêu đến năm 2028 hoàn thành 100% hạ tầng kỹ thuật, công nghệ thuộc thẩm quyền quản lý; cấp 100% tài khoản định danh điện tử cho cá nhân, cơ quan, tổ chức đủ điều kiện và có nhu cầu; tích hợp tài khoản thanh toán hoặc ví điện tử trên VNeID cho 100% đối tượng nhận chi trả an sinh xã hội, hưu trí theo nhu cầu; xác thực thông tin qua ứng dụng đối với 100% thuê bao di động và cấp chứng thư chữ ký số cho 80% công dân đủ điều kiện.

Đến năm 2030, Hải Phòng phấn đấu có 100% công dân đủ điều kiện sở hữu tài khoản VNeID mức độ 2; tích hợp thông tin tài khoản thanh toán khi có nhu cầu và cấp chữ ký số cho 100% công dân đủ điều kiện để phục vụ giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử.

Để hiện thực hóa các mục tiêu trên, UBND thành phố tập trung chỉ đạo triển khai đồng bộ 7 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm.

Về hoàn thiện thể chế, thành phố giao Công an thành phố chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát, đánh giá hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, kịp thời đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy định về định danh điện tử, giao dịch số, an toàn thông tin mạng và bảo vệ dữ liệu cá nhân theo hướng dẫn của Trung ương.

Ngay sau khi Quốc hội và Chính phủ ban hành các văn bản pháp lý mới, địa phương sẽ xây dựng kế hoạch triển khai Luật Định danh và xác thực điện tử cùng Nghị quyết về phát triển công dân số trên toàn địa bàn.

Đến năm 2030, Hải Phòng phấn đấu 100% công dân đủ điều kiện sở hữu tài khoản VNeID mức độ 2

Về kết nối và tích hợp dữ liệu, Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì rà soát nhu cầu, bảo đảm các điều kiện kỹ thuật để kết nối, tích hợp, chia sẻ và xác thực dữ liệu liên thông giữa các cơ sở dữ liệu chuyên ngành, hệ thống thông tin của thành phố với nền tảng VNeID theo tiêu chuẩn của Bộ Công an.

Về phát triển hệ sinh thái tiện ích số, các sở, ban, ngành và UBND các xã, phường, đặc khu đẩy mạnh tích hợp dịch vụ số theo hướng đa dạng hóa nguồn lực, kết hợp hiệu quả đầu tư công với hợp tác công - tư (PPP) và các nguồn lực hợp pháp khác. Các ngành, địa phương phối hợp đưa dữ liệu chuyên ngành lên ứng dụng nhằm tối ưu hóa tiện ích phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Về hạ tầng và nền tảng công nghệ số, Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì đánh giá tổng thể hiện trạng hạ tầng kỹ thuật, từ đó tham mưu phương án nâng cấp, chuẩn hóa các tiêu chuẩn kỹ thuật số, phục vụ quá trình kết nối và khai thác thông tin từ VNeID thông suốt, ổn định.

Về an ninh, an toàn tổng thể, Công an thành phố chủ trì triển khai các biện pháp bảo mật đa lớp, giám sát an ninh mạng, kiểm thử xâm nhập và cập nhật kịch bản ứng cứu sự cố.

Công tác bảo vệ dữ liệu cá nhân được siết chặt trong toàn bộ quy trình, từ thu thập, truyền tải, lưu trữ, xử lý đến khai thác, sao lưu và phục hồi dữ liệu. Song song với đó, công tác thanh tra, kiểm tra, phát hiện và xử lý nguy cơ mất an toàn thông tin sẽ được tiến hành thường xuyên.

Về nhân lực và hỗ trợ người dùng, thành phố tổ chức kiện toàn bộ máy quản trị, vận hành hệ thống VNeID theo mô hình của Bộ Công an, bảo đảm bố trí đầy đủ nhân lực chuyên trách và kiêm nhiệm.

Cán bộ, công chức, viên chức được tham gia đào tạo chuyên sâu về kỹ năng số, nghiệp vụ tiếp nhận và an toàn thông tin. Đặc biệt, thành phố phát huy tối đa vai trò của Tổ Công nghệ số cộng đồng và lực lượng cơ sở để trực tiếp hướng dẫn, giải đáp vướng mắc, tạo lập thói quen giao dịch số cho người dân, trong đó chú trọng hỗ trợ nhóm đối tượng yếu thế, người dân vùng sâu, vùng xa, khu vực hải đảo.

UBND thành phố giao Công an thành phố chủ trì theo dõi, đôn đốc, kiểm tra tiến độ và định kỳ tổng hợp kết quả, báo cáo cấp trên. Sở Khoa học và Công nghệ được giao chủ trì thẩm định hạ tầng kỹ thuật, bảo đảm việc kết nối, tích hợp và chia sẻ dữ liệu liên thông giữa các hệ thống thông tin của địa phương với nền tảng VNeID vận hành thông suốt, an toàn.