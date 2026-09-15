Hải Phòng tăng tốc làm sạch, chuẩn hóa dữ liệu tiêm chủng trước 30/9

Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Đào Trọng Đức vừa có ý kiến chỉ đạo yêu cầu các sở, ngành, địa phương thực hiện một số nội dung đẩy nhanh tiến độ chiến dịch làm sạch dữ liệu thông tin tiêm chủng trước ngày 30/9/2026.

Theo đó, Phó Chủ tịch UBND thành phố giao Sở Y tế tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, đẩy nhanh tiến độ triển khai chiến dịch 90 ngày làm sạch, chuẩn hóa dữ liệu tiêm chủng trên địa bàn, bảo đảm hoàn thành trước ngày 30/9/2026 theo đúng hướng dẫn của Bộ Y tế.

Chỉ đạo, đôn đốc 100% cơ sở tiêm chủng công lập và tư nhân huy động nhân lực, tập trung rà soát, bổ sung, chuẩn hóa thông tin đối tượng tiêm chủng, xử lý dữ liệu trùng lặp, thiếu hoặc sai lệch về mã định danh cá nhân/CCCD, lịch sử tiêm chủng, số mũi tiêm, loại vaccine.

Chủ trì phối hợp với Công an thành phố, Sở Tư pháp, UBND các xã, phường, đặc khu và các cơ quan liên quan rà soát, đối chiếu, xác thực thông tin. Cùng với đó kịp thời hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các cơ sở tiêm chủng có tiến độ chậm, tỷ lệ thiếu định danh cao hoặc nhiều dữ liệu trùng lặp.

TP Hải Phòng tăng tốc chiến dịch 90 ngày làm sạch, chuẩn hóa dữ liệu tiêm chủng. Ảnh minh họa.

Đối với Công an thành phố, chỉ đạo lực lượng công an các cấp phối hợp chặt chẽ với Sở Y tế, Sở Tư pháp và UBND các xã, phường, đặc khu rà soát, đối chiếu, xác thực thông tin định danh cá nhân/CCCD của đối tượng tiêm chủng. Huy động lực lượng phối hợp rà soát theo phương châm "đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng", bảo đảm bổ sung, xác thực kịp thời thông tin phục vụ làm sạch dữ liệu.

Sở Tư pháp phối hợp với Sở Y tế, Công an thành phố và UBND các xã, phường, đặc khu rà soát, đối chiếu, xác thực thông tin nhân thân, hộ tịch của các đối tượng tiêm chủng; hướng dẫn, khai thác thông tin từ Cơ sở dữ liệu hộ tịch theo thẩm quyền, kịp thời phối hợp xử lý các trường hợp thông tin chưa đầy đủ, chưa thống nhất.

Đối với UBND các xã, phường, đặc khu, Phó Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu Chủ tịch UBND các xã, phường, đặc khu trực tiếp chỉ đạo, chịu trách nhiệm về tiến độ làm sạch dữ liệu tiêm chủng trên địa bàn; khẩn trương xây dựng kế hoạch, phân công rõ người, rõ việc, rõ tiến độ, rõ trách nhiệm; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, đánh giá kết quả thực hiện, bảo đảm hoàn thành theo yêu cầu trước ngày 30/9/2026.

Huy động tối đa lực lượng tại địa phương, nhất là Trạm Y tế, Công an cấp xã, công chức thực hiện nhiệm vụ hộ tịch, các tổ chức chính trị - xã hội, tổ dân phố, thôn và các lực lượng có liên quan để phối hợp rà soát, xác minh, bổ sung thông tin đối tượng tiêm chủng; tổ chức thực hiện theo phương châm "đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng", không để bỏ sót đối tượng…

Phối hợp chặt chẽ với Công an cấp xã trong đối chiếu, xác thực thông tin định danh; phối hợp với bộ phận thực hiện nhiệm vụ hộ tịch trong rà soát, xác thực thông tin nhân thân; phối hợp với Trạm Y tế và các cơ sở tiêm chủng để bổ sung, hoàn thiện thông tin lịch sử tiêm chủng của từng đối tượng.

Chỉ đạo Trạm Y tế và các cơ sở tiêm chủng trên địa bàn tập trung nhân lực thực hiện rà soát, làm sạch dữ liệu; kịp thời tổng hợp các trường hợp khó xác minh, thiếu thông tin hoặc dữ liệu trùng lặp để phối hợp xử lý; ưu tiên các cơ sở, khu vực có tỷ lệ dữ liệu thiếu định danh, trùng lặp cao hoặc tiến độ thực hiện thấp.

Thiết lập cơ chế theo dõi tiến độ hằng ngày, hằng tuần, cập nhật kết quả làm sạch dữ liệu của từng đơn vị, từng nhóm đối tượng; kịp thời chấn chỉnh các đơn vị thực hiện chậm, không đạt yêu cầu; chủ động báo cáo Sở Y tế những khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền để được hướng dẫn, giải quyết…