Hải Phòng tăng tốc hoàn thành mục tiêu 7.135 căn nhà ở xã hội

Theo danh mục dự kiến có sản phẩm trong năm, nguồn cung tập trung tại 8 dự án. Trong đó, khu nhà ở xã hội Tràng Cát đóng góp 1.700 căn; nhà lưu trú công nhân Khu công nghiệp An Phát 1 có 1.447 căn; nhà ở xã hội Tân Trường 1.388 căn; Khu đô thị Cầu Rào 2 có 940 căn.

Các dự án còn lại gồm Cẩm Điền - Lương Điền, nhà ở xã hội thuộc quỹ đất 20% tại Đồng Hòa, dự án tại số 29 ngõ 243 đường Hoàng Quốc Việt và nhà ở xã hội Toàn Thắng.

Theo Sở Xây dựng Hải Phòng, qua rà soát, dự án An Phát 1 dự kiến hoàn thành 2.850 căn, vượt kế hoạch 1.403 căn; Tân Trường đạt kế hoạch 1.388 căn. Riêng dự án Lương Điền dự kiến hoàn thành 234/672 căn, thiếu 438 căn so với kế hoạch.

Hải Phòng đang dần về đích với 7.135 căn nhà ở xã hội năm 2026

Tổng số căn dự kiến hoàn thành sau rà soát đạt 7.160 căn, cao hơn 25 căn so với mục tiêu của thành phố. Tuy nhiên, đây là con số dự kiến, phụ thuộc vào tiến độ thực tế trong những tháng cuối năm.

Khoảng cách không lớn giữa nguồn cung dự kiến và chỉ tiêu đặt ra đòi hỏi thành phố tiếp tục theo dõi sát tiến độ từng công trình, kịp thời hỗ trợ các dự án có khả năng vượt kế hoạch, đồng thời xác định rõ nguyên nhân và trách nhiệm đối với những dự án chậm tiến độ.

Trước đó, Sở Xây dựng Hải Phòng đã kiến nghị Bộ Xây dựng tháo gỡ khó khăn liên quan đến chi phí phát sinh trong quá trình xây dựng, đồng thời xem xét việc điều chỉnh giá bán tại một số dự án đã được thẩm định giá từ trước trong bối cảnh chi phí đầu vào tăng.

Bộ Xây dựng yêu cầu thành phố cập nhật sát tiến độ, tăng cường đôn đốc, hỗ trợ nhà đầu tư và có giải pháp cụ thể đối với công trình không đáp ứng yêu cầu.

Trong giai đoạn nước rút, tiến độ thi công phải gắn với hoàn thiện hạ tầng và các điều kiện đưa công trình vào sử dụng. Việc hoàn thành phần thân cần được tiếp nối bằng thi công đồng bộ hệ thống điện, nước, phòng cháy, chữa cháy và các hạng mục phục vụ sinh hoạt.

Việc công khai giá bán cũng giúp người dân có nhu cầu chủ động tính toán khả năng tài chính, lựa chọn căn hộ phù hợp. Đối với giá bán tạm tính, người mua cần được cung cấp thông tin rõ ràng về tiến độ xây dựng, thời điểm bàn giao và các khoản chi phí liên quan trước khi quyết định.

UBND thành phố giao Sở Xây dựng thường xuyên công bố giá vật liệu sát thực tế, rà soát quỹ đất nhà ở xã hội chậm triển khai.

Thành phố cũng định hướng điều chỉnh tầng cao tại 8 dự án nhà ở xã hội gồm Tràng Cát, Bắc Sông Cấm, Hoa Động, Hồng Phong, Đồng Thái - An Đồng, Hải Phong, An Hải và Nam Sơn; đồng thời giảm mật độ xây dựng, tăng diện tích cây xanh, bãi đỗ xe và hạ tầng kỹ thuật.

Mục tiêu 7.135 căn nhà ở xã hội của Hải Phòng đang bước vào giai đoạn quyết định. Bên cạnh số lượng căn hộ hoàn thành, chất lượng công trình, điều kiện sinh hoạt và tính minh bạch trong xét duyệt, mua bán cũng là những yếu tố cần được bảo đảm để người lao động sớm có nơi ở ổn định.