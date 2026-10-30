Hải Phòng tăng tốc chặng nước rút để đạt tăng trưởng từ 13% trở lên

Quang cảnh phiên họp. (Ảnh: Minh Huệ/TTXVN)

Thủ trưởng các sở, ban, ngành và địa phương nêu cao tinh thần trách nhiệm, quyết liệt tháo gỡ điểm nghẽn, tăng tốc hoàn thành mục tiêu tăng trưởng cả năm từ 13% trở lên; hoàn thành giải ngân vốn đầu tư công 100% kế hoạch trong tháng 11/2026. Đây là chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng Đỗ Thành Trung tại Phiên họp thường kỳ tháng 10, ngày 30/10.

Phiên họp được kết nối trực tuyến tới 114 điểm cầu xã, phường, đặc khu trên địa bàn, tập trung đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội tháng 10, 10 tháng của năm và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm 2 tháng cuối năm 2026.

Trên cơ sở báo cáo và các ý kiến thảo luận của đại diện các ngành, địa phương, người đứng đầu Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng ghi nhận sự vào cuộc với quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị trong 10 tháng qua, đồng thời nhấn mạnh mục tiêu tăng trưởng GRDP quý 4 rất cao, đạt 15,39% để bảo đảm tăng trưởng cả năm 2026 đạt từ 13% trở lên.

Bên cạnh kết quả đạt được, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố cũng thẳng thắn nhận diện những khó khăn, thách thức đặt ra trong bối cảnh thị trường quốc tế nhiều biến động.

Một số chỉ tiêu và phần việc cần sự bứt phá mạnh mẽ hơn trong chặng nước rút cuối năm, như tốc độ tăng chỉ số sản xuất công nghiệp, số lượng doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, tiến độ thu tiền sử dụng đất cũng như công tác giải phóng mặt bằng, giải ngân vốn đầu tư công ở một số dự án và địa bàn cơ sở.

Xác định mục tiêu tăng trưởng trong quý 4 rất cao, đạt 15,39% là thách thức đối với thành phố trong triển khai thực hiện nhiệm vụ hai tháng còn lại của năm 2026, do đó Chủ tịch Đỗ Thành Trung đề nghị các cấp, ngành và địa phương tiếp tục quán triệt, triển khai quyết liệt, đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp theo Nghị quyết số 11-NQ/TU ngày 15/7/2026 của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hải Phòng đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP năm 2026 từ 13% trở lên và giai đoạn 2026-2030 đạt bình quân 13-14%/năm.

Đối với các Sở Xây dựng, hoàn thiện hồ sơ Đồ án Quy hoạch chung thành phố Hải Phòng đến năm 2050, tầm nhìn đến năm 2075, xin ý kiến Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, Hội đồng nhân dân thành phố để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. Cùng đó, đôn đốc hoàn thành các khu tái định cư phục vụ Dự án đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Hải Phòng; đẩy nhanh tiến độ thẩm định, thực hiện các dự án trọng điểm.

Sở Công Thương xây dựng, triển khai Chương trình bình ổn thị trường những tháng cuối năm 2026 và Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027; tổ chức Tháng Khuyến mại Hải Phòng năm 2026 đợt 2 và các hoạt động hưởng ứng Ngày mua sắm trực tuyến - Online Friday năm 2026.

Người đứng đầu Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng cũng yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi Trường đẩy nhanh tiến độ xác định giá đất, đấu giá quyền sử dụng đất, phối hợp tăng thu tiền sử dụng đất; tiếp tục xây dựng, hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai toàn thành phố; tham mưu xây dựng Đề án, Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2026-2035 trên địa bàn thành phố.

Ban Quản lý khu kinh tế đôn đốc khởi công Khu công nghiệp Trấn Dương - Hòa Bình (khu A, khu B), Khu công nghiệp Ngũ Phúc và bến cảng số 7, số 8, số 9, số 10 tại Lạch Huyện trong Quý 4 năm 2026. Thuế thành phố triển khai quyết liệt các giải pháp thu ngân sách nhà nước những tháng cuối năm; phối hợp đẩy nhanh tiến độ đấu giá, thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất các dự án...

Trong 10 tháng năm 2026, tình hình kinh tế-xã hội thành phố Hải Phòng tiếp tục duy trì đà phục hồi tích cực với 8/10 chỉ tiêu chủ yếu đạt và vượt tiến độ kế hoạch.

Tổng thu ngân sách nhà nước ước đạt 180.366 tỷ đồng, đạt 92,6% dự toán năm và tăng 9,8% so với cùng kỳ. Hoạt động xuất nhập khẩu diễn ra sôi động với kim ngạch xuất khẩu ước đạt 50,1 tỷ USD, tăng 10,9%; sản lượng hàng hóa qua hệ thống cảng biển đạt 182,4 triệu tấn, tăng 12,11%.

Thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đạt trên 3,8 tỷ USD, tăng 69% so với cùng kỳ, tiếp tục khẳng định sức hút mạnh mẽ của môi trường đầu tư thành phố Cảng. Du lịch ước đón 15,11 triệu lượt du khách, trong đó có 1,29 triệu lượt khách quốc tế, tăng 17,47% so với cùng kỳ.

Tiến độ giải ngân vốn đầu tư công đạt 88,2% kế hoạch vốn do Thủ tướng Chính phủ giao. Đến nay, 995/995 cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính của thành phố Hải Phòng đã được phê duyệt quyết định xử lý, chuyển giao./.