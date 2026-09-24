Hải Phòng: Tăng cường phòng trừ rầy, bảo vệ lúa vụ Mùa 2026

Hải Phòng chủ động phòng trừ rầy hại lúa cuối vụ. Ảnh nguồn CTTSNNMT

Theo Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Hải Phòng, thời gian qua, thời tiết trên địa bàn diễn biến theo hướng nắng mưa xen kẽ, nhiều ngày xuất hiện mưa to đến rất to. Điều kiện thời tiết này thuận lợi cho rầy phát sinh và phát triển, đặc biệt trên những diện tích lúa bước vào giai đoạn sau trỗ bông.

Qua kiểm tra đồng ruộng và báo cáo của các Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, rầy nâu đã bắt đầu nở và gây hại trên lúa vụ mùa, tập trung ở những diện tích sau trỗ bông. Trên các diện tích lúa đang ở giai đoạn chắc xanh đến chín, mật độ rầy phổ biến từ 700-1.000 con/m², những nơi cao có thể lên tới 2.000-3.000 con/m², cá biệt có nơi ghi nhận từ 5.000-7.000 con/m².

Trước diễn biến trên, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật đề nghị UBND các xã, phường cùng các cơ quan, đơn vị liên quan tăng cường chỉ đạo, tuyên truyền và hướng dẫn nông dân các biện pháp kỹ thuật phòng trừ rầy, hạn chế thiệt hại đối với sản xuất lúa vụ Mùa năm 2026.

Ngành chuyên môn yêu cầu các địa phương tăng cường kiểm tra đồng ruộng, thường xuyên theo dõi mật độ rầy trên từng trà lúa, đồng thời phối hợp hướng dẫn nông dân phun trừ kịp thời, hiệu quả. Việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật cần thực hiện đúng thời điểm, chỉ phun trên những diện tích có mật độ rầy đạt ngưỡng phòng trừ, tránh phun tràn lan gây lãng phí và ảnh hưởng đến môi trường, hệ sinh thái đồng ruộng.

Cụ thể, đối với diện tích lúa vụ Mùa sau trỗ bông, thực hiện phun trừ khi mật độ rầy từ 1.000 con/m², tương đương khoảng 35-40 con/khóm trở lên. Đối với diện tích lúa chưa trỗ bông, tiến hành phòng trừ khi mật độ rầy từ 2.000 con/m² trở lên.

Đặc biệt, đối với những diện tích lúa đã chín, có khả năng cho thu hoạch nhưng mật độ rầy cao, nguy cơ phát sinh hiện tượng “cháy rầy”, các địa phương cần chỉ đạo nông dân chủ động thu hoạch sớm theo phương châm “gặt chạy”, nhằm hạn chế thiệt hại, bảo đảm năng suất và chất lượng lúa vụ Mùa.

Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật cũng lưu ý nông dân khi sử dụng thuốc bảo vệ thực vật phải tuân thủ nguyên tắc “4 đúng”, gồm đúng thuốc, đúng lúc, đúng nồng độ - liều lượng và đúng cách. Người dân cần đọc kỹ, thực hiện đúng hướng dẫn sử dụng ghi trên bao bì, chai thuốc; đồng thời không tự ý tăng liều lượng hoặc phối trộn thuốc khi chưa có hướng dẫn của cơ quan chuyên môn.

Sau khi sử dụng thuốc, vỏ bao bì, chai lọ thuốc bảo vệ thực vật phải được thu gom và xử lý đúng nơi quy định, không vứt trực tiếp trên đồng ruộng, kênh mương hoặc nguồn nước, góp phần bảo vệ môi trường và sức khỏe cộng đồng.

Trong bối cảnh phần lớn diện tích lúa vụ Mùa đang bước vào giai đoạn cuối vụ, việc theo dõi sát diễn biến của rầy và tổ chức phòng trừ đúng ngưỡng có ý nghĩa quan trọng trong việc hạn chế nguy cơ thiệt hại trên diện rộng. Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật đề nghị UBND các xã, phường, các Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật cùng các cơ quan, đơn vị liên quan quan tâm tổ chức, chỉ đạo triển khai đồng bộ các biện pháp, hướng dẫn nông dân bảo vệ an toàn diện tích lúa vụ Mùa năm 2026, góp phần bảo đảm mục tiêu sản xuất nông nghiệp của thành phố.