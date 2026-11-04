Hải Phòng tăng cường kiểm soát xe dù, chèo kéo khách tại sân bay Cát Bi

Theo Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Công an TP. Hải Phòng, lực lượng chức năng đang đẩy mạnh kiểm tra, giám sát hoạt động vận tải tại khu vực sân bay, kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm quy định về dừng, đỗ phương tiện, đón trả khách không đúng nơi quy định và các hành vi chèo kéo, gây mất trật tự công cộng.

Cảng hàng không quốc tế Cát Bi.

Cơ quan Công an cảnh báo, việc sử dụng các phương tiện vận tải không đúng quy định có thể khiến hành khách đối mặt với nhiều rủi ro như mất an toàn giao thông, bị ép giá, trộm cắp hoặc thất lạc hành lý.

Để bảo đảm quyền lợi và an toàn trong quá trình di chuyển, lực lượng chức năng khuyến cáo hành khách không sử dụng dịch vụ từ những người có hành vi chèo kéo; ưu tiên đặt xe tại các quầy dịch vụ chính thức có niêm yết giá hoặc thông qua ứng dụng vận tải chính thống.

Đồng thời, hành khách cần đón xe đúng khu vực được phân luồng, theo hướng dẫn của lực lượng chức năng tại sân bay.

Trường hợp phát hiện hành vi chèo kéo, chèn ép giá hoặc gặp sự cố trong quá trình di chuyển, hành khách cần kịp thời thông báo cho lực lượng Công an đang làm nhiệm vụ để được hỗ trợ, xử lý.

Việc tăng cường kiểm soát tại Cảng hàng không quốc tế Cát Bi nhằm lập lại trật tự hoạt động vận tải, ngăn chặn các hành vi vi phạm, góp phần xây dựng môi trường giao thông văn minh, an toàn tại cửa ngõ hàng không của thành phố.