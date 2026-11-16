Hải Phòng tăng cường hỗ trợ, củng cố, phát triển HTX

Hội nghị nhằm tuyên truyền, phổ biến và hướng dẫn các HTX, đơn vị thành viên nắm bắt, thực hiện các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước và thành phố Hải Phòng về phát triển KTTT. Đồng thời cập nhật những cơ chế, chính sách mới liên quan trực tiếp đến hoạt động của khu vực KTTT.

Quang cảnh hội nghị sinh hoạt thành viên.

Phát biểu tại hội nghị, bà Phạm Thị Xuân, Phó Chủ tịch UBND xã Tiên Minh, kỳ vọng hội nghị sẽ giúp các HTX nắm bắt đầy đủ hơn các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về phát triển kinh tế tập thể, từ đó vận dụng vào thực tiễn sản xuất, kinh doanh, nâng cao hiệu quả hoạt động và đóng góp tích cực vào tăng trưởng kinh tế địa phương.

Bà Xuân cũng mong muốn các HTX tiếp tục phát huy vai trò trong tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân, tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới và bảo đảm an sinh xã hội, qua đó khẳng định vai trò của kinh tế tập thể trong phát triển kinh tế, xã hội địa phương.

Bà Phạm Thị Xuân - đại diện UBND xã Tiên Minh phát biểu tại hội nghị.

Theo chương trình, hội nghị tập trung tuyên truyền Quyết định số 1128/QĐ-TTg ngày 24/6/2026 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình tổng thể về phát triển KTTT giai đoạn 2026-2030; Kế hoạch số 300/KH-UBND ngày 5/8/2026 của UBND thành phố Hải Phòng về phát triển KTTT trên địa bàn thành phố giai đoạn 2026-2030.

Bên cạnh đó, các đại biểu còn được thông tin về Nghị quyết số 51/2025/NQ-HĐND ngày 11/12/2025 của HĐND thành phố về cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung giai đoạn 2026-2030; kế hoạch hỗ trợ củng cố và thành lập mới HTX của Liên minh HTX thành phố.

Lãnh đạo Liên minh HTX TP Hải Phòng ghi nhận và làm rõ các ý kiến của thành viên.

Một nội dung đáng chú ý khác là các HTX đã được ông Vũ Đức Cường – Trưởng phòng Tín dụng, Quỹ Hỗ trợ phát triển HTX thông tin về việc thành lập, sáp nhập Quỹ và quy trình vay vốn, giúp các HTX, đơn vị thành viên tiếp cận thêm thông tin về nguồn lực hỗ trợ phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Sau hội nghị, các đại biểu đã tham quan, mua sắm tại khu trưng bày, giới thiệu sản phẩm của Liên minh HTX thành phố ở Khu di tích quốc gia Đền Gắm. Đây cũng là hoạt động góp phần quảng bá sản phẩm, kết nối tiêu thụ và giới thiệu các sản phẩm của khu vực KTTT, HTX trên địa bàn thành phố.