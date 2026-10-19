Hải Phòng tăng cường bảo đảm an toàn trường học sau vụ Tiểu học An Dương

Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng vừa ban hành văn bản về việc tăng cường công tác bảo đảm an toàn trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

Theo đó, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Đào Trọng Đức về việc làm rõ nguyên nhân sự việc học sinh bị ngã sau giờ tan học dẫn đến tử vong tại Trường Tiểu học An Dương, phường An Dương và tăng cường các giải pháp bảo đảm an toàn cho học sinh trong trường học, đồng thời nhằm chủ động phòng ngừa các nguy cơ mất an toàn trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố, Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng đề nghị UBND các xã, phường, đặc khu phối hợp chỉ đạo, yêu cầu các cơ sở giáo dục nghiêm các giải pháp bảo đảm an toàn trường học.

Trường Tiểu học An Dương.

Cụ thể, Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng yêu cầu nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ sở giáo dục. Quán triệt, thực hiện nghiêm quy định về bảo đảm an ninh, an toàn trường học; rà soát, bổ sung nội quy, quy chế quản lý học sinh, phân công rõ trách nhiệm của cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trong từng thời điểm, nhất là trước giờ học, giờ ra chơi, giờ tan học và khi học sinh chờ người đón.

Thứ hai, tăng cường quản lý, giám sát, đưa đón và bàn giao trẻ em, học sinh. Rà soát, hoàn thiện quy trình quản lý, giám sát, đưa đón và bàn giao trẻ em, học sinh phù hợp từng cấp học; xác định cụ thể người phụ trách, khu vực chờ đón, thời điểm bàn giao và cách xử lý khi cha mẹ hoặc người được ủy quyền đến đón muộn. Đối với giáo dục mầm non, thực hiện nghiêm việc giao, nhận trẻ trực tiếp với cha mẹ hoặc người được ủy quyền theo quy định của cơ sở giáo dục; không để trẻ tự ý ra khỏi trường, lớp.

Đối với giáo dục tiểu học, đặc biệt chú trọng học sinh lớp 1, lớp 2 và học sinh có nhu cầu chờ đón; bố trí người giám sát, bàn giao theo phương án thống nhất với gia đình; không để học sinh thuộc diện phải bàn giao tự ý rời trường. Quan tâm bố trí biện pháp giám sát phù hợp đối với trẻ em, học sinh khuyết tật, học sinh nhỏ tuổi hoặc cần hỗ trợ đặc biệt; không để các em vui chơi tại khu vực tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn khi thiếu sự giám sát phù hợp.

Thứ ba, rà soát, khắc phục các nguy cơ mất an toàn. Kiểm tra cổng trường, sân trường, hành lang, cầu thang, lan can, cửa sổ, tường rào, khu vực có độ cao, hệ thống điện, cây xanh, đồ chơi, thiết bị vận động và các vị trí trẻ em, học sinh thường xuyên đi lại.

Thứ tư, chủ động xử lý tình huống khẩn cấp. Rà soát, cập nhật phương án ứng phó sự cố; phân công rõ đầu mối tiếp nhận thông tin, tổ chức sơ cứu, liên hệ cấp cứu và phối hợp với cơ quan chức năng; tập huấn kỹ năng phòng ngừa tai nạn, sơ cấp cứu cho cán bộ, giáo viên, nhân viên; hướng dẫn học sinh kỹ năng tự bảo vệ phù hợp độ tuổi.

Khi xảy ra sự cố, ưu tiên bảo vệ tính mạng, sức khỏe trẻ em, học sinh; kịp thời sơ cứu, cấp cứu, thông báo cho gia đình và cơ quan có thẩm quyền; bảo vệ hiện trường khi cần thiết, phối hợp xác minh và báo cáo trung thực, kịp thời theo quy định; không che giấu, không cung cấp thông tin thiếu kiểm chứng.

Thứ năm, tăng cường phối hợp giữa nhà trường, gia đình và địa phương. Rà soát, thống nhất quy chế phối hợp giữa nhà trường và gia đình về quản lý, đưa đón, bàn giao trẻ em, học sinh và trao đổi thông tin khẩn cấp; phối hợp với chính quyền địa phương, lực lượng Công an trong bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn giao thông tại khu vực cổng trường; tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn cha mẹ học sinh phối hợp quản lý và giáo dục kỹ năng phòng tránh tai nạn, thương tích.

Khi xảy ra tai nạn, thương tích nghiêm trọng, phối hợp với gia đình, cơ quan y tế và các đơn vị liên quan nắm bắt tâm lý, tư vấn, hỗ trợ phù hợp cho học sinh, giáo viên và những người bị ảnh hưởng, nhất là trường hợp có biểu hiện lo lắng, sợ hãi; bảo đảm quyền riêng tư của trẻ em và gia đình.

Sở Giáo dục và đào tạo Hải Phòng yêu cầu các cơ sở giáo dục khẩn trương tổ chức tự rà soát công tác bảo đảm an ninh, an toàn trường học, tập trung vào quản lý, giám sát, bàn giao trẻ em, học sinh trước, trong và sau giờ học; phân công trách nhiệm và triển khai biện pháp khắc phục ngay các nguy cơ được phát hiện.

Trước đó, khoảng 17h15 ngày 15/10, tại khu vực sân Trường Tiểu học An Dương, phường An Dương, thành phố Hải Phòng, xảy ra vụ tai nạn khiến một cháu bé tử vong.

Thời điểm học sinh tan trường, cháu N.T.M. (sinh năm 2020, trú tại tổ dân phố Đồng Giới Tây, phường An Dương) được chị gái đến đón. Trong lúc vui chơi tại khu vực sân vườn của nhà trường, cháu không may bị ngã từ ghế đá, đầu va đập vào góc cạnh bằng đá của bồn hoa, dẫn đến chấn thương nặng. Phát hiện sự việc, các giáo viên đã nhanh chóng đưa cháu đến bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên, cháu đã tử vong vào khoảng 19h cùng ngày.

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