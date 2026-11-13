Hải Phòng: Tạm giữ quản trị viên Fanpage để điều tra hành vi cưỡng đoạt tài sản

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ tháng 2/2025, Hoàng sử dụng nhiều tài khoản Facebook cá nhân để quản lý, đăng tải nội dung trên các Fanpage và hội nhóm mạng xã hội. Đối tượng được xác định trực tiếp quản lý 10 tài khoản Facebook, liên kết quản trị 25 Fanpage, trong đó có 7 Fanpage mang tên “Cấm Xoá Bài”, cùng 3 hội nhóm trên Facebook.

Đối tượng Đàm Hải Hoàng. Ảnh; CACC

Các trang và hội nhóm này được sử dụng để đăng tải thông tin, hình ảnh về cá nhân, tổ chức, cơ sở kinh doanh trên địa bàn Hải Phòng nhằm thu hút lượt xem, bình luận và tăng tương tác. Cơ quan chức năng xác định, Hoàng sử dụng nhiều tài khoản khác nhau để che giấu danh tính người trực tiếp quản lý, điều hành các trang.

Quá trình xác minh bước đầu cho thấy, khoảng 30 cá nhân, tổ chức và cơ sở kinh doanh bị đăng tải thông tin, hình ảnh có nội dung tiêu cực, bôi nhọ hoặc có dấu hiệu sai sự thật, ảnh hưởng đến danh dự, uy tín, đời sống và hoạt động kinh doanh.

Đáng chú ý, một số cá nhân đã chuyển tiền cho Hoàng hoặc chuyển qua tài khoản của người khác theo yêu cầu, liên quan đến việc đăng bài, gỡ bài, quảng cáo và các khoản chi phí khác. Tổng số tiền bước đầu được xác định hơn 100 triệu đồng.

Ngày 12/11/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Đàm Hải Hoàng về hành vi “Cưỡng đoạt tài sản”.

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hải Phòng đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ những cá nhân, tổ chức và cơ sở kinh doanh có liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.