Hải Phòng: Tạm giữ đối tượng lập hàng chục fanpage để đăng tin bôi nhọ, cưỡng đoạt tài sản

Thông tin từ cơ quan Công an Hải Phòng, theo kết quả điều tra ban đầu, từ tháng 2/2025, Đàm Hải Hoàng (SN 1991, trú tại số 89/33 Trần Phú, phường Gia Viên, TP Hải Phòng) sử dụng điện thoại di động để lập, quản lý và điều hành nhiều tài khoản trên mạng xã hội Facebook.

Hoàng đã tạo và sử dụng 10 tài khoản Facebook cá nhân, đồng thời liên kết quản trị 25 fanpage với nhiều tên gọi khác nhau như: “Cấm Xoá Bài”, “Thằng Rách Việc”, “ “Admin Sợ Bị Bóc Phốt Hải Phòng”, “Truy Tìm Nợ Xấu Hải Phòng”, “Admin Tố Giác Hải Phòng”...

Các tài khoản và fanpage này còn tham gia quản trị 3 hội nhóm Facebook gồm: “Sợ Bị Bắt Xe Hải Phòng”, “Sợ Bị Bóc Phốt Hải Phòng” và “Báo Chốt Hải Phòng”.

Quá trình điều tra xác định, Hoàng trực tiếp sử dụng hệ thống tài khoản, fanpage và hội nhóm trên để đăng tải thông tin, hình ảnh liên quan đến các cá nhân, tổ chức, cơ sở kinh doanh trên địa bàn TP Hải Phòng. Đáng chú ý, đối tượng sử dụng nhiều tài khoản khác nhau nhằm che giấu danh tính, tạo tương tác, thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng, qua đó gây sức ép đối với những người bị đăng tải thông tin.

Đối tượng Đàm Hải Hoàng. Ảnh: CATP.

Đến nay, cơ quan Công an bước đầu xác định khoảng 30 cá nhân, tổ chức, cơ sở kinh doanh bị Hoàng đăng tải thông tin, hình ảnh có nội dung tiêu cực, bôi nhọ hoặc có dấu hiệu sai sự thật, ảnh hưởng đến danh dự, uy tín, đời sống cá nhân và hoạt động kinh doanh. Quá trình xác minh cũng làm rõ một số cá nhân đã chuyển tiền cho Hoàng hoặc chuyển qua tài khoản của người khác theo yêu cầu của đối tượng liên quan đến việc đăng bài, gỡ bài, quảng cáo và các khoản chi phí khác. Tổng số tiền bước đầu xác định hơn 100 triệu đồng.

Ngày 12/11/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Đàm Hải Hoàng để điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản, quy định tại Điều 170 Bộ luật Hình sự.

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hải Phòng đang tiếp tục mở rộng điều tra, xác minh những cá nhân, tổ chức, cơ sở kinh doanh có liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.

Qua vụ việc, Công an TP Hải Phòng cảnh báo người dân về thủ đoạn lợi dụng mạng xã hội để đăng tải thông tin gây ảnh hưởng đến uy tín, danh dự của cá nhân, tổ chức, sau đó yêu cầu hoặc nhận tiền liên quan đến việc đăng, gỡ bài. Những ai có liên quan đến các tài khoản, fanpage, hội nhóm nêu trên được đề nghị chủ động liên hệ Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hải Phòng để cung cấp thông tin, phối hợp phục vụ công tác điều tra, xử lý theo quy định.