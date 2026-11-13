Hải Phòng tạm giữ đối tượng đăng tải thông tin lên Fanpage để cưỡng đoạt tài sản

Ngày 13/11, Công an thành phố Hải Phòng cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố đã ra lệnh tạm giữ hình sự đối với Đàm Hải Hoàng (sinh năm 1991, trú tại phường Gia Viên, thành phố Hải Phòng) để điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Theo thông tin ban đầu, qua đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật lợi dụng không gian mạng thực hiện hành vi phạm tội, Phòng Cảnh sát hình sự đã phối hợp với Phòng An ninh mạng (Công an thành phố) điều tra, làm rõ đối tượng Đàm Hải Hoàng đã lợi dụng mạng xã hội Facebook đăng tải thông tin, hình ảnh liên quan cá nhân, tổ chức, cơ sở kinh doanh trên địa bàn thành phố, gây ảnh hưởng đến an ninh, trật tự.

Điều tra ban đầu xác định, từ tháng 2/2025 đến nay, Đàm Hải Hoàng lập và sử dụng các tài khoản Facebook cá nhân gồm: “Thắngggg Lợiiii Mớiiii”; “Hải Hoàng”; “Linh Lỏng Lẻo”; “Võo Nguyênn Giápp”; “Trầnnnn Quốcccc Toảnnnn”; “Phạmmmm Vượngggg” và 2 tài khoản “Long Hổ”, liên kết quản trị 25 Fanpage gồm: 7 Fanpage “Cấm xoá bài”; 5 Fanpage “Thằng rách việc”; các Fanpage “Admin Sợ bị bóc phốt Hải Phòng” và các Fanpage “Quản trị viên Nhóm”, “Admin Nhóm báo chốt Hải Phòng”, “Admin Sợ Review”, “Truy tìm nợ xấu Hải Phòng”, “Admin Tố giác Hải Phòng”, “Minh Triều”, “QTV 11/2026” và “Thành phố Buồn”...

Các tài khoản, Fanpage trên đã tham gia quản trị 3 hội nhóm gồm: “Sợ bị bắt xe Hải Phòng”, “Sợ bị bóc phốt Hải Phòng” và “Báo chốt Hải Phòng”.

Hoàng trực tiếp quản lý, sử dụng các tài khoản, Fanpage, hội nhóm trên để đăng tải thông tin, hình ảnh nhằm thu hút lượt xem, bình luận, tăng tương tác, đồng thời sử dụng nhiều tài khoản, Fanpage khác nhau để che giấu danh tính người trực tiếp quản lý, sử dụng nhằm chiếm đoạt tài sản.

Qua đấu tranh, cơ quan chức năng đã xác định khoảng 30 cá nhân, tổ chức, cơ sở kinh doanh trên địa bàn thành phố Hải Phòng bị Hoàng đăng tải thông tin, hình ảnh có nội dung tiêu cực, bôi nhọ hoặc có dấu hiệu sai sự thật, gây ảnh hưởng đến danh dự, uy tín, tinh thần, cuộc sống và hoạt động kinh doanh.

Quá trình xác minh cũng xác định một số cá nhân đã chuyển tiền cho Hoàng hoặc chuyển tiền qua tài khoản của người khác theo yêu cầu của Hoàng để đăng bài, gỡ bài, quảng cáo và các khoản chi phí khác với tổng số tiền bước đầu xác định khoảng trên 100 triệu đồng.

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ các cá nhân, tổ chức, cơ sở kinh doanh liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.

Công an thành phố Hải Phòng cũng cảnh báo về phương thức, thủ đoạn lợi dụng mạng xã hội để đăng tải thông tin, tạo ảnh hưởng, gỡ bài và nhận tiền, lợi ích vật chất và đề nghị các cá nhân, tổ chức có liên quan đến trang, tài khoản nêu trên liên hệ đến Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Hải Phòng để phối hợp điều tra, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật./.