Hải Phòng: Tạm giữ 3 đối tượng núp bóng doanh nghiệp, điều tra hành vi cưỡng đoạt tài sản

Cơ quan Cảnh sát điều tra CATP tạm giữ hình sự 3 đối tượng Phùng Văn Huy, Nguyễn Hữu Lợi và Đinh Ngọc Quý. Ảnh: CACC

Theo cơ quan Công an, ngày 22/10/2026, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ và Công an cơ sở triển khai đấu tranh với nhóm đối tượng có biểu hiện hoạt động núp bóng doanh nghiệp tại Khu công nghiệp An Phát 1 và khu vực lân cận.

Quá trình điều tra xác định, năm 2023, Phùng Văn Huy (sinh năm 1988, trú tại thôn Nam Thượng, phường Thành Đông, TP Hải Phòng) thành lập Công ty TNHH Môi trường HT88, đăng ký kinh doanh các ngành nghề như thu gom rác thải, phế liệu, rác thải công nghiệp, vệ sinh công nghiệp và san lấp mặt bằng. Huy là người đại diện theo pháp luật của công ty, đồng thời quản lý, điều hành Công ty TNHH Môi trường xanh 93 và là chủ quán nhậu Bầu Bạn.

Theo thông tin ban đầu, cơ quan chức năng nghi vấn Huy lợi dụng pháp nhân doanh nghiệp làm vỏ bọc để cùng các đối tượng liên quan thực hiện hành vi cưỡng đoạt tài sản và gây ô nhiễm môi trường tại Khu công nghiệp An Phát 1 cùng các khu vực lân cận.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng đã tạm giữ hình sự Phùng Văn Huy, Nguyễn Hữu Lợi (sinh năm 1994, trú tại xã Nam Sách, TP Hải Phòng) và Đinh Ngọc Quý (sinh năm 1992, trú tại xã Thái Tân, TP Hải Phòng). Lợi và Quý được xác định là nhân viên, lái xe của Công ty TNHH Môi trường HT88. Cả 3 bị tạm giữ để điều tra về hành vi “Cưỡng đoạt tài sản”.

Công an TP Hải Phòng đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, làm rõ vai trò của các đối tượng liên quan và xử lý theo quy định pháp luật.