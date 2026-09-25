Hải Phòng tạm dừng phương tiện qua 5 cầu để thử tải ban đêm

Ngày 25/9, Sở Xây dựng Hải Phòng ra thông báo về tổ chức giao thông tạm thời trong thời gian thực hiện kiểm định cầu Đồng Thiện, cầu Chiếu, cầu Tre 1, cầu mương Đông Bắc, cầu Tam Bạc.

Cầu Tam Bạc trên đường Nguyễn Đức Cảnh thực hiện thử tải từ 22h ngày 26/9 đến 4h ngày 27/9/2026.

Theo kế hoạch, cầu mương Đông Bắc trên tuyến đường T22-2, lô 30 Lê Hồng Phong, phường Gia Viên và cầu Tam Bạc trên đường Nguyễn Đức Cảnh, thuộc địa bàn các phường Hồng Bàng, Lê Chân thực hiện thử tải từ 22h ngày 26/9 đến 4h ngày 27/9/2026.

Cầu Đồng Thiện trên đường Thiên Lôi, phường An Biên và cầu Chiếu trên đường Miếu Hai Xã, phường Lê Chân thực hiện thử tải từ 22h ngày 28/9 đến 4h ngày 29/9/2026.

Cầu Tre 1 trên đường Đà Nẵng, phường Ngô Quyền thực hiện thử tải từ 22h ngày 29/9 đến 4h ngày 30/9/2026.

Trong các khung giờ nêu trên, tạm dừng phương tiện lưu thông qua cầu khi thực hiện từng lần đo thử tải, thời gian dừng tối đa 15 phút/lần. Sau mỗi lần đo, tổ chức cho các phương tiện đang chờ lưu thông an toàn qua cầu trước khi tiến hành lần đo tiếp theo.

Trong thời gian phân luồng giao thông tạm thời đề nghị người điều khiển phương tiện giao thông đường bộ chấp hành hệ thống biển báo hiệu đường bộ và hướng dẫn của các lực lượng điều tiết giao thông tại hiện trường.

Sở Xây dựng yêu cầu chỉ tạm dừng phương tiện lưu thông qua cầu khi tiến hành từng lần đo thử tải, tối đa 15 phút/lần. Sau mỗi lần đo, di chuyển phương tiện, thiết bị thử tải đến vị trí không cản trở giao thông và bố trí đủ thời gian cho phương tiện đang chờ lưu thông an toàn qua cầu. Hướng dẫn phương tiện dừng chờ đúng vị trí trước phạm vi đường dẫn đầu cầu; khi lưu lượng tăng cao hoặc có nguy cơ ùn tắc, tạm dừng thử tải để tổ chức cho phương tiện lưu thông.

Trong thời gian tạm dừng phương tiện, phải bố trí lực lượng điều tiết giao thông tại mỗi đầu đoạn tuyến. Trang bị đầy đủ cờ, còi, bảo hộ lao động, bộ đàm, chóp nón gắn dây phản quang toàn bộ phạm vi mặt đường, barie bên trên có gắn biển báo P.101 “Đường cấm”, P.122 “Dừng lại”, W.227 “Công trường” và đèn chớp cảnh báo.

Sở Xây dựng Hải Phòng cũng đề nghị Phòng Cảnh sát giao thông, Công an thành phố và UBND các phường Hồng Bàng, Lê Chân, Ngô Quyền, An Biên, Gia Viên phối hợp điều tiết giao thông, xử lý vi phạm theo quy định.

Duy Thanh