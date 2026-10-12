Hải Phòng: Sức hút lớn từ Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật phòng, chống ma túy

Đến ngày 12/10/2026, hệ thống ghi nhận hơn 100 nghìn lượt người tham gia. Nhiều cơ quan, đơn vị đã phát động sâu rộng, thu hút đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân hưởng ứng.

Các đơn vị tiêu biểu gồm: Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Y tế, Trường Đại học Hải Dương, Công an thành phố và UBND phường Lê Chân.

Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống ma túy” tại Hải Phòng đang diễn ra sôi nổi.

Nhằm tăng hiệu quả phổ biến pháp luật trong giai đoạn nước rút, Ban Tổ chức đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương đẩy mạnh tuyên truyền mục đích, ý nghĩa cuộc thi; chia sẻ đường link dự thi trên Cổng thông tin điện tử, mạng xã hội, nhóm nội bộ và hệ thống truyền thanh cơ sở. Đồng thời, cần vận động cán bộ, chiến sĩ, giáo viên, học sinh, sinh viên, người lao động tích cực tham gia, phát huy vai trò gương mẫu, tiên phong của cán bộ, đảng viên để lan tỏa cuộc thi đến cộng đồng.

Cuộc thi được tổ chức trực tuyến tại địa chỉ: https://timhieuphapluat.haiphong.gov.vn