Hải Phòng: Sự hài lòng và thành công của doanh nghiệp là thước đo quan trọng

Phát biểu khai mạc hội nghị, ông Lê Ngọc Châu, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng chúc mừng và biểu dương những nỗ lực, tâm huyết cùng những đóng góp quan trọng của cộng đồng doanh nghiệp, đội ngũ doanh nhân đối với sự phát triển của Hải Phòng trong thời gian qua.

Ông Lê Ngọc Châu khẳng định, thành phố luôn xác định lấy doanh nghiệp làm trung tâm; sự phát triển của doanh nghiệp gắn liền với sự phát triển của thành phố; sự hài lòng và thành công của doanh nghiệp là một trong những thước đo quan trọng đánh giá chất lượng lãnh đạo, điều hành và hiệu quả phục vụ của chính quyền.

Với sự quan tâm, hỗ trợ và đồng hành của chính quyền thành phố, nhiều doanh nghiệp đã không ngừng phát triển, mở rộng quy mô sản xuất, kinh doanh, đóng góp tích cực vào tăng trưởng và phát triển kinh tế - xã hội. Những đóng góp này góp phần giúp Hải Phòng là địa phương duy nhất trong cả nước duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế hai con số trong 11 năm liên tiếp.

Ông Lê Ngọc Châu, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Cổng TTĐT Hải Phòng.

Trong 9 tháng đầu năm 2026, kinh tế thành phố tiếp tục đà tăng trưởng cao. Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) tăng 12,08% (riêng quý 3 tăng 13,09%), cao nhất trong 6 năm qua, đứng thứ 3 toàn quốc; thu ngân sách nhà nước gần 164.000 tỷ đồng, bằng 84% dự toán, tăng gần 13% so với cùng kỳ (trong đó thu nội địa đạt gần 81.000 tỷ đồng); thu hút đầu tư nước ngoài đạt trên 3,6 tỷ đô la Mỹ, bằng trên 93% kế hoạch năm, tăng 64% so với cùng kỳ; giải ngân vốn đầu tư công đạt gần 31.000 tỷ đồng, bằng 83,4% kế hoạch, đứng thứ 5 toàn quốc về tỷ lệ giải ngân.

Đặc biệt, năm 2025, Hải Phòng tiếp tục được xếp hạng đứng thứ nhất toàn quốc về Chỉ số Cải cách hành chính (PAR INDEX) và Chỉ số hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS); dẫn đầu cả nước về Bộ chỉ số đánh giá kết quả thực thi hiệp định thương mại tự do (FTA Index); đứng đầu trong nhóm 5 địa phương có chất lượng điều hành kinh tế xuất sắc nhất cả nước theo Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI); đứng thứ 3 cả nước về Chỉ số Đổi mới sáng tạo cấp địa phương (PII) năm 2026 và là năm thứ tư liên tiếp duy trì trong nhóm dẫn đầu chỉ số PII.

“Những kết quả đó là minh chứng sinh động cho bản lĩnh, sức bật của một thành phố công nghiệp - cảng biển năng động, giàu khát vọng; đồng thời là nền tảng vững chắc, là bệ phóng quan trọng để Hải Phòng tự tin góp phần cùng cả nước hoàn thành mục tiêu tăng trưởng hai con số”, Bí thư Thành ủy Hải Phòng phát biểu.

Các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: Cổng TTĐT Hải Phòng.

Ông Lê Ngọc Châu cho biết, hiện nay, trên địa bàn toàn thành phố có gần 55.000 doanh nghiệp đang hoạt động; riêng 9 tháng đầu năm 2026 có hơn 5.500 doanh nghiệp thành lập mới, với tổng vốn đăng ký hơn 52.100 tỷ đồng.

Các khu vực kinh tế đóng góp khoảng trên 93% GRDP, giải quyết việc làm cho khoảng 98% lực lượng lao động của thành phố, đóng góp trên 58.000 tỷ đồng (không tính tiền sử dụng đất), chiếm gần 36% tổng thu ngân sách Nhà nước của thành phố.

Tinh thần đồng hành, chia sẻ của thành phố với doanh nghiệp không chỉ thể hiện ở việc hỗ trợ hoạt động sản xuất, kinh doanh, mà còn ở sự quyết liệt trong tháo gỡ các điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực, tạo điều kiện cho doanh nghiệp phục hồi và phát triển…

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, chúng ta cũng cần thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế của doanh nghiệp thành phố, đó là quy mô, năng lực cạnh tranh, quản trị, công nghệ, đổi mới sáng tạo, năng suất lao động; liên kết giữa doanh nghiệp lớn và doanh nghiệp nhỏ, giữa doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp nước ngoài còn nhiều bất cập và chưa hình thành chuỗi liên kết phát triển bền vững…

Ông Lê Ngọc Châu, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng trao bằng khen và tặng hoa chúc mừng các doanh nghiệp. Ảnh: Cổng TTĐT Hải Phòng.

Bí thư Thành ủy Hải Phòng đề nghị các cấp ủy, chính quyền, sở, ban, ngành và địa phương trên địa bàn thành phố tập trung triển khai thực hiện tốt 3 nhóm nhiệm vụ trọng tâm. Cụ thể, chuyển đổi thực chất từ tư duy quản lý sang kiến tạo, phát triển và phục vụ; thường xuyên lắng nghe, kịp thời giải quyết, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp.

Công tác quy hoạch phải có tầm nhìn dài hạn, hiện đại, đảm bảo đồng bộ, lấy quy hoạch làm công cụ dẫn dắt, phát huy hiệu quả các không gian phát triển mới, đặc biệt là Khu kinh tế ven biển phía Nam, Khu kinh tế chuyên biệt và Khu Thương mại tự do.

Đảng ủy UBND thành phố khẩn trương nghiên cứu đề xuất một đầu mối làm nhiệm vụ xúc tiến đầu tư, có chức năng và thành phần đảm bảo đủ khả năng, thẩm quyền hỗ trợ nhà đầu tư, doanh nghiệp… để sớm đưa dự án hoàn thành và khai thác, sử dụng.

Mỗi một cơ quan, đơn vị, địa phương là một cầu nối hiệu quả giữa doanh nghiệp trong nước với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài nhằm thúc đẩy hoạt động hợp tác sản xuất, chuyển giao công nghệ, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, phát triển công nghiệp hỗ trợ và hình thành các chuỗi cung ứng ngay tại Hải Phòng…

Về phía cộng đồng doanh nghiệp, ông Lê Ngọc Châu mong muốn các doanh nhân, doanh nghiệp tin tưởng vào đường lối phát triển của đất nước và chính sách của thành phố; luôn mang theo khát vọng, trí tuệ, bản lĩnh và giữ vững tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám đổi mới… vượt qua thách thức và đồng hành cùng thành phố trong giai đoạn phát triển mới.

Các hiệp hội doanh nghiệp cần tiếp tục phát huy mạnh mẽ hơn nữa vai trò liên kết, bảo vệ, dẫn dắt, hỗ trợ cộng đồng doanh nhân; trở thành cầu nối hiệu quả giữa doanh nghiệp và chính quyền thành phố…

“Thành phố luôn cam kết đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp và các nhà đầu tư theo phương châm: "Lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ". Thành phố xác định thành công của doanh nghiệp chính là thành công của thành phố; khó khăn của doanh nghiệp cũng là trách nhiệm mà chính quyền phải cùng tháo gỡ…”, Bí thư Thành ủy Hải Phòng khẳng định.

Lãnh đạo thành phố Hải Phòng trao bằng khen và tặng hoa chúc mừng các doanh nghiệp. Ảnh: Cổng TTĐT Hải Phòng.

Báo cáo tại hội nghị, ông Nguyễn Ngọc Tú, Giám đốc Sở Tài chính thành phố Hải Phòng đã thông tin chi tiết kết quả giải quyết 24 kiến nghị của cộng đồng doanh nghiệp, tập trung vào 5 nhóm nội dung trọng tâm: tiếp cận thị trường và mở rộng mặt bằng sản xuất; chính sách tiền thuê đất và thủ tục thuế; tháo gỡ vốn tín dụng linh hoạt theo dòng tiền hợp đồng; hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực nghề chất lượng cao; cùng với đẩy mạnh số hóa thủ tục hành chính, tư vấn pháp lý và xây dựng quy trình liên thông dự án đầu tư ngoài ngân sách.

Cũng tại hội nghị, đại diện các hội, hiệp hội và doanh nghiệp đã trao đổi, đề xuất, kiến nghị các giải pháp phát triển kinh tế…

Chia sẻ tại hội nghị, ông Vũ Văn Tư, đại diện Công ty TNHH Công nghiệp Phụ Trợ HPTECH và CTCP Công nghiệp Hàng không SMV cho biết, HPTECH bắt đầu từ lĩnh vực gia công cơ khí chính xác, từng bước đầu tư thiết bị, đào tạo nhân lực và xây dựng hệ thống quản lý chất lượng. Hiện công ty tạo việc làm cho khoảng 100 lao động, cung cấp sản phẩm cho khách hàng trong và ngoài nước.

Còn CTCP Công nghiệp Hàng không SMV đang phát triển hoạt động sản xuất linh kiện cho ngành công nghiệp hàng không, đã đạt chứng nhận AS9100D và triển khai những đơn hàng đầu tiên trong lĩnh vực này…

Tuy nhiên, để nhận đơn hàng từ các tập đoàn lớn, doanh nghiệp phải đầu tư trước vào máy móc, thiết bị đo, con người và hệ thống quản lý. Nhưng để quyết định đầu tư, doanh nghiệp lại cần nhìn thấy cơ hội đơn hàng đủ rõ. Đây là bài toán mà nhiều doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ tại địa phương cùng gặp phải.

Ông Tư đề xuất với thành phố tạo cơ hội để doanh nghiệp địa phương tiếp cận nhu cầu mua hàng thực tế. Ông cho biết, nhiều doanh nghiệp có năng lực sản xuất nhưng chưa biết các nhà máy lớn trên địa bàn đang cần mua những gì, yêu cầu kỹ thuật ra sao và phải bắt đầu từ đâu để trở thành nhà cung cấp.

Đồng thời, thành phố cũng hỗ trợ doanh nghiệp nâng năng lực theo yêu cầu của từng đơn hàng; giúp doanh nghiệp có điều kiện mở rộng nhà xưởng và đầu tư dài hạn; đào tạo nhân lực theo nhu cầu của nhà máy; có một đầu mối hướng dẫn xuyên suốt khi doanh nghiệp đầu tư sản xuất…

Đại diện các doanh nghiệp và doanh nhân dự hội nghị. Ảnh: Cổng TTĐT Hải Phòng.

Theo ông Vũ Hữu Chiến, Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV Đóng tàu Phà Rừng, ngành đóng tàu sử dụng nhiều lao động kỹ thuật, trong khi tuyển dụng tại địa bàn ngày càng khó. Doanh nghiệp phải mở rộng tuyển từ các vùng nông thôn, miền núi. Bên cạnh đào tạo gắn với việc làm, doanh nghiệp mong thành phố hỗ trợ phát triển nhà ở, nhà lưu trú hoặc nhà cho thuê với chi phí phù hợp.

Đồng thời ông Chiến cũng mong muốn thành phố quy hoạch quỹ đất, mặt nước và hạ tầng kết nối phù hợp cho nhà máy cùng các doanh nghiệp phụ trợ; nghiên cứu hỗ trợ về tiền thuê đất theo quy định và thẩm quyền, gắn với sử dụng đất hiệu quả. Bên cạnh đó là sự hỗ trợ về kết nối công nghệ, tiếp cận nguồn vốn để đổi mới thiết bị, tiết kiệm năng lượng, giảm tác động môi trường, đồng thời nâng năng suất, chất lượng và an toàn lao động…

Trên cơ sở các nội dung được tổng hợp và ý kiến trực tiếp của doanh nghiệp tại hội nghị, lãnh đạo thành phố cùng các sở, ngành đã tiếp thu, trao đổi, giải đáp và bàn giải pháp tháo gỡ…

Cũng tại hội nghị, các doanh nghiệp có nhiều đóng góp cho quá trình phát triển kinh tế - xã hội thành phố Hải Phòng được nhận Bằng khen của UBND thành phố nhân kỷ niệm 22 năm Ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10/2004 - 13/10/2026).