Nổi bật trong chuỗi hoạt động là các chương trình trưng bày, triển lãm với chủ đề “Văn hóa Việt Nam - Bản sắc và hội nhập”, giới thiệu những thành tựu xây dựng đời sống văn hóa, lịch sử và văn hóa Hải Phòng. Hoạt động diễn ra từ ngày 1/11 đến 30/11/2026 tại Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công phường Lê Chân. Thông qua hình ảnh, tư liệu, sách, báo, chương trình phục vụ nhu cầu tham quan, tìm hiểu, đọc sách của Nhân dân, đồng thời góp phần phát triển văn hóa đọc tại địa phương.

Trưng bày, giới thiệu sách với chủ đề “Dấu ấn văn hóa Hải Phòng trong dòng chảy văn hóa Việt Nam”

Tại Bảo tàng Hải Phòng, trưng bày chuyên đề “Hành trình Di sản Việt” diễn ra từ ngày 18/11 đến 18/12/2026. Với diện tích gần 400m², hơn 300 tài liệu, hiện vật, cổ vật tiêu biểu giới thiệu những giá trị lịch sử, văn hóa và nghệ thuật của di sản văn hóa Việt Nam qua các thời kỳ. Qua đó, tôn vinh trí tuệ, tài năng sáng tạo và bản sắc văn hóa dân tộc; giúp công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ, có thêm cơ hội tiếp cận, cảm nhận những chứng tích lịch sử và truyền thống yêu nước của cha ông.

Cùng với hoạt động trưng bày, triển lãm, Thư viện thành phố tổ chức trưng bày, giới thiệu sách với chủ đề “Dấu ấn văn hóa Hải Phòng trong dòng chảy văn hóa Việt Nam” từ ngày 20 đến 25/11/2026 tại phường Gia Viên. Chương trình giới thiệu sách, báo, tài liệu về lịch sử, văn hóa Việt Nam và Hải Phòng; tài nguyên thư viện số cùng các nguồn tư liệu về thành phố. Nhiều hoạt động đọc sách, kể chuyện, tìm hiểu lịch sử - văn hóa được tổ chức dành cho học sinh, sinh viên và thanh thiếu niên. Bên cạnh đó, Thư viện phối hợp với các nhà xuất bản, nhà sách tổ chức hội chợ sách, tặng sách bạn đọc và bán sách với giá ưu đãi.

Ở cấp cơ sở, nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ được tổ chức nhằm phát huy vai trò chủ thể sáng tạo và thụ hưởng văn hóa của Nhân dân. Tiêu biểu, UBND xã Vĩnh Lại tổ chức “Liên hoan tiếng hát Chèo truyền thống xã Vĩnh Lại năm 2026” với chủ đề “Giai điệu quê hương chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11”, bắt đầu từ 7h30 ngày 22/11 tại Nhà văn hóa trung tâm xã, thôn Ninh Thành.

UBND xã Vĩnh Lại tổ chức “Liên hoan tiếng hát Chèo truyền thống xã Vĩnh Lại năm 2026” (Ảnh minh họa)

Liên hoan có sự tham gia của các đội văn nghệ, cá nhân đại diện các thôn trên địa bàn với những tiết mục đơn ca, song ca, tốp ca, tiểu phẩm và trích đoạn chèo. Nội dung tập trung ca ngợi Đảng, Bác Hồ, tình yêu quê hương, đất nước và công cuộc xây dựng nông thôn mới. Hoạt động góp phần bảo tồn, phát huy nghệ thuật Chèo truyền thống, kết nối các thế hệ trong gìn giữ di sản văn hóa dân tộc, đồng thời thúc đẩy phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại các khu dân cư.

Điểm nhấn trong chuỗi hoạt động là chương trình nghệ thuật với chủ đề “Sắc màu văn hóa Việt Nam”, diễn ra tối 24/11 tại Quảng trường Trung tâm Văn hóa Xứ Đông.

Thông qua ngôn ngữ nghệ thuật, chương trình tái hiện cội nguồn dân tộc, dòng chảy lịch sử và những giá trị văn hóa truyền thống của Việt Nam. Từ huyền thoại “Bọc trăm trứng”, truyền thuyết “Con Rồng cháu Tiên”, công ơn dựng nước của các Vua Hùng đến không gian nghệ thuật gắn với nền văn minh lúa nước, nghệ thuật múa Apsara, văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên và sắc màu văn hóa miền Nam sông nước, các tiết mục góp phần khắc họa bức tranh văn hóa Việt Nam thống nhất trong đa dạng.

Chương trình nghệ thuật với chủ đề “Sắc màu văn hóa Việt Nam” (Ảnh minh họa)

Thông qua chuỗi hoạt động đa dạng, Hải Phòng góp phần lan tỏa ý nghĩa Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cộng đồng trong bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống; đồng thời tạo thêm không gian để người dân trực tiếp tham gia, sáng tạo và thụ hưởng văn hóa.

Thông tin về các hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam tại Hải Phòng và tỉnh/thành phố trên cả nước hiện được cập nhật trên Nền tảng Bản đồ số Văn hóa Việt Nam (cmap.vn), giúp người dân và du khách thuận tiện tra cứu, tìm kiếm địa điểm, thời gian tổ chức và lựa chọn các hoạt động văn hóa phù hợp để tham gia, trải nghiệm../.