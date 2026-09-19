Hải Phòng: Sôi động trận chung kết Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn 2026

Hải Phòng

Từ khi trời mới hửng sáng, hàng nghìn người dân địa phương cùng du khách thập phương đã đổ về Sân vận động Đồ Sơn để giành vị trí theo dõi lễ hội. Các hàng ghế trên khán đài nhanh chóng được phủ kín bởi không khí náo nhiệt, rực rỡ sắc màu từ hàng trăm chiếc ô xòe rộng, nón lá và những lá cờ hội phấp phới tung bay.

Hàng nghìn khán giả có mặt từ sớm tại Sân vận động Đồ Sơn, che ô phủ kín các khán đài dưới thời tiết nắng đẹp rực rỡ để đón xem các kháp đấu.

Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, mang ý nghĩa tâm linh sâu sắc gắn với tín ngưỡng thờ Điểm Tước Đại Vương, thể hiện tinh thần thượng võ cùng khát vọng cầu cho mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu của cư dân miền biển.

Mùa lễ hội năm nay chứng kiến sự tranh tài khốc liệt của 15 "Ông trâu" xuất sắc vượt qua vòng đấu loại, đồng thời nhận được sự phối hợp truyền thông quy mô lớn khi được truyền hình trực tiếp trên VTV6, nền tảng số quốc gia VTVgo, THP và các nền tảng truyền thông khác; qua đó góp phần đưa hình ảnh lễ hội, vùng đất, văn hóa và con người Đồ Sơn đến gần hơn với nhân dân cả nước, kiều bào ta ở nước ngoài và đông đảo bạn bè, du khách quốc tế.

Nghi thức khai hội đầy trang trọng được cử hành ngay trước khán đài trong buổi lễ khai mạc.

Cùng với các nghi lễ truyền thống và phần hội, mùa lễ hội năm nay địa phương cũng rất chủ động phối hợp cùng các đơn vị doanh nghiệp tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch và thương mại bên lề; xây dựng các tour trải nghiệm lễ hội; tổ chức các chương trình nghệ thuật, liên hoan ẩm thực, hoạt động giới thiệu sản phẩm OCOP, hội vật giao lưu và Carnaval đường phố.

Ban điều hành và trọng tài trong trang phục cờ đỏ truyền thống phất cờ hiệu đưa "Ông trâu" vào sân thi đấu.

Qua đó, từng bước gắn kết chặt chẽ giữa hoạt động du lịch, dịch vụ và quảng bá hình ảnh địa phương, để mỗi du khách khi đến với lễ hội không chỉ được thưởng thức những kháp chọi hấp dẫn mà còn có cơ hội trải nghiệm văn hóa, ẩm thực, cảnh quan và tình cảm mến khách của con người Đồ Sơn.

Màn tranh tài dũng mãnh, kịch tính giữa hai "Ông trâu" trên thảm cỏ Sân vận động Đồ Sơn trong sự reo hò của khán giả.

Khi tiếng trống hội vang lên giòn giã và cờ lệnh đỏ thắm phất cao, các "Ông trâu" được dắt ra sới đấu trong tiếng reo hò vang dội của đông đảo khán giả. Ngay sau hiệu lệnh thả trâu, các "Ông trâu" đã lao vào nhau với những pha đụng đầu, cáng sừng đầy dũng mãnh và kịch tính, cống hiến cho người xem những kháp đấu nghẹt thở.

Sự kết hợp giữa thời tiết nắng đẹp, công tác tổ chức bài bản cùng sự cổ vũ nồng nhiệt của du khách đã tạo nên một ngày hội di sản trọn vẹn và đậm đà bản sắc tại vùng biển Đồ Sơn.