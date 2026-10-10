Hải Phòng sôi động ngày hội toàn dân tập luyện thể thao 2026

Các lực lượng tham gia chạy đồng hành tại Hải Phòng. (Ảnh: XUÂN TRƯỜNG)

Sau phần lễ, Hải Phòng tổ chức chạy đồng hành hưởng ứng phong trào, thu hút khoảng 5.000 người tham gia, gồm lực lượng vũ trang, đoàn viên thanh niên, công nhân, học sinh, sinh viên, cán bộ, người lao động, các câu lạc bộ thể thao và đông đảo người dân.

Bên cạnh lễ phát động, Hải Phòng còn tổ chức nhiều hoạt động thể thao hưởng ứng như Games ON Hải Phòng 2026 với 3 trận chung kết esport cấp quốc gia và nhiều hoạt động thể thao điện tử; Giải chạy Gemadept Run 2026; Giải Bóng bàn doanh nghiệp Hải Phòng mở rộng.

Các hoạt động này góp phần tạo không khí sôi nổi, khuyến khích người dân duy trì thói quen luyện tập thể dục, thể thao thường xuyên.