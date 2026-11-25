Thực hiện Chương trình hành động số 17-CTr/TU ngày 6/3/2026 của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, ngày 29/6/2026, MTTQ Việt Nam TP. Hải Phòng, TAND TP. Hải Phòng, Công an thành phố, VKSND thành phố và Thi hành án dân sự thành phố đã ký kết Quy chế phối hợp số 01/QCPH-MTTQ-CATP-TANDTP-VKSNDTP-THADSTP.

Ngay sau khi quy chế được ký kết, các cơ quan đã chủ động quán triệt, cụ thể hóa thành các kế hoạch hành động sát với chức năng, nhiệm vụ của từng ngành.

Trong đó, Công an thành phố đã đẩy mạnh sâu rộng công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật gắn với phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”. Trong năm 2026, lực lượng Công an cấp xã đã phối hợp với MTTQ cùng cấp tổ chức 1.511 lượt tuyên truyền tại cơ sở với trên 147.000 lượt người tham gia; duy trì và nhân rộng 15 mô hình với 583 điểm mô hình tự quản về an ninh trật tự.

Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố đã triển khai xây dựng mô hình điểm “Tổ dân phố không ma túy” tại Tổ dân phố Bạch Đằng 1 (phường Thủy Nguyên) và tổ dân phố số 53 (phường Gia Viên); phối hợp tổ chức tọa đàm hỗ trợ người sau cai nghiện tái hòa nhập cộng đồng.

Các cơ quan trao đổi, góp ý tại hội nghị sơ kết thực hiện Quy chế phối hợp.

TAND TP. Hải Phòng và VKSND thành phố đã đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật gắn với thực tiễn công tác xét xử. Các cơ quan tiến hành tố tụng phối hợp tổ chức 11 phiên tòa xét xử lưu động (riêng các TAND khu vực tổ chức 07 phiên tòa từ sau khi ký Quy chế); 02 phiên tòa giả định tại trường học; 42 buổi phổ biến pháp luật tại các doanh nghiệp, nhà máy lớn. Qua đó góp phần nâng cao ý thức phòng ngừa tội phạm trong thanh thiếu niên và người lao động.

Trong công tác tham gia xây dựng pháp luật, phản biện xã hội và nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, các cơ quan đã duy trì cơ chế trao đổi thông tin hai chiều hiệu quả. Đặc biệt, 05 cơ quan đã phối hợp với Sở Y tế ký ban hành Quy chế phối hợp chuyên đề số 09 ngày 11/8/2026 về phòng ngừa, giải quyết tố giác, tin báo tội phạm và các vụ án xâm hại trẻ em.

Phương thức tiếp nhận ý kiến, kiến nghị của người dân tiếp tục được đổi mới thông qua nền tảng “Mặt trận số” 24/7, ứng dụng Hải Phòng Smart, mô hình điểm “Đối thoại xã hội với nhân dân” tại phường Hải Dương và hội nghị “Tháng nghe dân nói” cấp thành phố với chủ đề “Môi trường, trật tự đô thị và chất lượng cuộc sống nhân dân”.

Công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, hòa giải ở cơ sở và giám sát hoạt động tư pháp đạt nhiều kết quả rõ nét. Từ khi ký quy chế đến nay, TAND hai cấp thành phố đã giải quyết, xét xử 937/1.186 vụ án hình sự, đạt tỷ lệ 79%, kịp thời đưa ra xét xử nhiều vụ án kinh tế, tham nhũng phức tạp. Công tác hòa giải, đối thoại tại 13/13 TAND khu vực đạt tỷ lệ thành công 74% (1.148/1.552 vụ, việc).

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố đã tổ chức giám sát trực tiếp công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo tại VKSND, TAND và Thi hành án dân sự thành phố. Việc bầu 457 Hội thẩm nhân dân nhiệm kỳ 2026 - 2031 và công tác xét duyệt đặc xá cũng được các cơ quan, đơn vị phối hợp triển khai chặt chẽ, đúng quy định.

Bên cạnh những kết quả đạt được, đại diện các cơ quan cũng đã tập trung thảo luận, chỉ ra những mặt còn hạn chế, vướng mắc trong quá trình thực thi quy chế phối hợp để khắc phục trong thời gian tới.

Ông Đặng Văn Hách, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố ghi nhận, đánh giá cao tinh thần trách nhiệm và sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả của TAND TP. Hải Phòng, Công an thành phố và các cơ quan tư pháp.

Năm 2027, các cơ quan tập trung duy trì nền nếp, nâng cao hiệu quả trao đổi thông tin thông qua việc kiện toàn và đưa Tổ thông tin phối hợp liên ngành đi vào hoạt động thực chất; nâng cao chất lượng phối hợp giám sát hoạt động tư pháp; phát huy vai trò, trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị tham gia.

Các đơn vị tiếp tục nghiên cứu, đóng góp ý kiến cụ thể vào hệ thống chỉ tiêu và các nhóm giải pháp trọng tâm đã đề ra. Trên cơ sở đó, từng đơn vị sẽ chủ động xây dựng kế hoạch hành động sát với tình hình thực tiễn, tăng cường trao đổi thông tin hai chiều, bảo đảm sự đồng bộ, nhịp nhàng trong tổ chức thực hiện, góp phần củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc và thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.