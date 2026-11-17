Vịnh Lan Hạ (Hải Phòng), điểm đến di sản văn hóa được yêu thích. Ảnh: THU HÀ

Hoạt động do Hiệp hội Xúc tiến phát triển Điện ảnh Việt Nam (VFDA) phối hợp với TP Hải Phòng tổ chức. Tham gia có đại diện của 16 tỉnh, thành phố cùng các nhà làm phim, chuyên gia, doanh nghiệp và đối tác trong nước, quốc tế.

Diễn đàn hướng tới quảng bá hình ảnh, con người, bản sắc văn hóa và tiềm năng của TP Hải Phòng thông qua điện ảnh; đồng thời thúc đẩy kết nối giữa điện ảnh với du lịch, dịch vụ và xúc tiến đầu tư. Đây cũng là dịp để các địa phương trao đổi kinh nghiệm, chia sẻ nguồn lực và tìm kiếm cơ hội hợp tác với ngành công nghiệp điện ảnh.

TP Hải Phòng sở hữu nhiều chất liệu có giá trị đối với điện ảnh, từ đô thị, cảng biển, không gian công nghiệp đến biển đảo, di sản và các công trình lịch sử, văn hóa. Trong đó, quần đảo Cát Bà với cảnh quan thiên nhiên đặc sắc là một trong những bối cảnh giàu tiềm năng.

Tại Hải Phòng Film Port, VFDA và thành phố tạo không gian để cơ quan quản lý, doanh nghiệp, cơ sở đào tạo, nhà sản xuất, đạo diễn và chuyên gia trao đổi về nhu cầu thực tế của hoạt động làm phim. Qua đó, các bên có thể tìm kiếm giải pháp phối hợp về thủ tục, nhân lực, lưu trú, vận chuyển và hậu cần.

Các bối cảnh kết nối điểm đến với các đoàn làm phim. Ảnh VFDA cung cấp

Điểm nhấn của hoạt động kết nối là Chương trình Kết nối công nghiệp điện ảnh. Đại diện các tỉnh, thành phố gặp gỡ hãng phim, nhà sản xuất và doanh nghiệp để trao đổi về nhu cầu dự án, bối cảnh, dịch vụ và khả năng hợp tác. Đây cũng là cơ hội để các địa phương giới thiệu nguồn lực, tìm kiếm đối tác và phát huy thế mạnh riêng.

Bên cạnh tuần phim, triển lãm, hội thảo và chương trình kết nối, Gala “Hải Phòng Film Port - Nơi những câu chuyện bắt đầu” sẽ diễn ra tối 22-11, truyền hình trực tiếp trên VTV và tiếp sóng trên Báo và Phát thanh, Truyền hình Hải Phòng. Chương trình giới thiệu dấu ấn của TP Hải Phòng trong điện ảnh, văn hóa nghệ thuật, tôn vinh vùng đất, con người và những tài năng tiêu biểu của thành phố.

Diễn đàn được kỳ vọng mở rộng kết nối giữa các địa phương với ngành điện ảnh, đưa tiềm năng bối cảnh đến gần hơn với nhu cầu sản xuất, đồng thời tạo thêm cơ hội phát triển các dịch vụ và hoạt động kinh tế gắn với điện ảnh.