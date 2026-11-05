Hải Phòng siết kỷ luật hành chính qua bộ chỉ số mới

Trung tâm phục vụ hành chính công phường Hải An, thành phố Hải Phòng. (Ảnh: XUÂN TRƯỜNG)

Việc điều chỉnh nhằm đánh giá sát hơn hiệu quả hoạt động của các cơ quan hành chính, lấy sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm thước đo.

Bộ Chỉ số cải cách hành chính năm 2026 được áp dụng đối với các ban, sở, ngành và Ủy ban nhân dân xã, phường, đặc khu trên địa bàn thành phố từ ngày 2/11/2026.

Theo đó, Chỉ số cải cách hành chính được xác định trên thang điểm 100, gồm 65 điểm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ qua thẩm định của Hội đồng thẩm định thành phố và 35 điểm điều tra xã hội học về mức độ hài lòng của người dân, tổ chức (SIPAS).

Việc đánh giá thực hiện theo quy trình 5 bước, trên phần mềm quản lý, với yêu cầu cung cấp số liệu, tài liệu kiểm chứng được số hóa. Kết quả được công bố công khai, xếp hạng riêng đối với khối ban, sở, ngành và khối xã, phường, đặc khu; đồng thời là căn cứ đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ, trách nhiệm của người đứng đầu.

Điểm mới đáng chú ý là thành phố bổ sung tiêu chí đánh giá việc tổ chức đối thoại với doanh nghiệp; tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị qua Tổng đài 1022.

Trong giải quyết thủ tục hành chính, các tiêu chí mới tập trung vào thời gian tiếp nhận hồ sơ trực tuyến, việc từ chối, trả lại hồ sơ và yêu cầu bổ sung hồ sơ, nhằm tăng trách nhiệm giải trình, hạn chế phiền hà cho người dân, doanh nghiệp.

Đối với tổ chức bộ máy và chế độ công vụ, Bộ Chỉ số bổ sung nội dung đánh giá công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ lãnh đạo, quản lý; kết quả học tập trên nền tảng “Bình dân học vụ số” và thực hiện dân chủ ở cơ sở.

Lĩnh vực tài chính công bổ sung tiêu chí về tỷ lệ giảm chi trực tiếp từ ngân sách Nhà nước đối với các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc.

Thành phố cũng rà soát, loại bỏ các tiêu chí trùng lặp, điều chỉnh cơ cấu điểm giữa các lĩnh vực; đồng thời có cơ chế cộng điểm thưởng đối với sáng kiến ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong quản lý, điều hành và phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Quy định mới cũng đặt ra cơ chế xử lý đối với các đơn vị chậm cung cấp tài liệu kiểm chứng, thực hiện không đầy đủ yêu cầu đánh giá hoặc để xảy ra sai phạm trong công tác cải cách hành chính, qua đó tăng cường kỷ luật hành chính và trách nhiệm thực thi công vụ.