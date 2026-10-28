Hải Phòng: Siết chặt kỷ cương bảo vệ hạ tầng đê điều

Quang cảnh hội nghị. Nguồn CTTĐT

Nhằm kiến tạo hành lang pháp lý vững chắc cho công tác an toàn hạ tầng, Ban Đô thị HĐND thành phố đã thẩm tra hồ sơ dự thảo Nghị quyết định hình quy chế và nhiệm vụ chi ngân sách cho hoạt động duy tu, gia cố đê điều khẩn cấp.

Báo cáo từ UBND thành phố khắc họa bức tranh hạ tầng đê điều Hải Phòng với tầm vóc đồ sộ: 43 tuyến đê trải dài 789,245 km, đan xen giữa đê biển, đê cửa sông và đê sông, gắn liền với hệ thống cống, kè và công trình phụ trợ phức tạp. Hệ thống này chính là "xương sống" bảo vệ an sinh, gánh vác sứ mệnh duy trì sự ổn định cho đời sống dân sinh và đà tăng trưởng kinh tế của toàn thành phố trước sự hung dữ của thiên nhiên.

Tuy nhiên, bài toán an toàn đê điều Hải Phòng đang đứng trước nhiều thách thức lớn. Do "tuổi thọ" công trình đã cao, chất tải và địa chất thân đê không đồng đều, lại thường xuyên phải "hứng chịu" tác động cộng hưởng từ mưa bão, lũ sông, triều cường và hiện tượng sạt lở ven bờ do biến đổi khí hậu, nguy cơ rò rỉ, mất an toàn luôn ở mức cao. Trong bối cảnh đó, việc thiết lập cơ chế chi thường xuyên cho công tác duy tu, bảo dưỡng mang tư duy "phòng bệnh hơn chữa bệnh" - gián tiếp hóa giải các nguy cơ tiềm ẩn thành an toàn thực tế, triệt tiêu rủi ro từ sớm để tránh tổn thất dây chuyền. Dù kinh phí đầu tư thời gian qua đã phát huy tác dụng bảo vệ, nhưng trước quy mô hư hỏng phát sinh liên tục theo mùa mưa bão, việc sớm ban hành Nghị quyết sẽ giải quyết triệt để "cơn khát" nguồn lực, tạo cơ sở cho các địa phương chủ động kiểm tra, sửa chữa kịp thời các mắt xích xung yếu.

Việc ban hành Nghị quyết mới sẽ hoàn thiện "hành lang pháp lý" vững chắc, tạo cơ sở chuẩn xác để các cơ quan, đơn vị và địa phương chủ động trong công tác lập dự toán, phân bổ, quản lý, sử dụng cũng như quyết toán nguồn kinh phí theo đúng quy định của pháp luật. Đáng chú ý, cơ chế tài chính này được thiết kế tương thích tuyệt đối với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, phản ánh sát hợp thực tiễn vận hành và không gian phát triển mới của thành phố Cảng sau hợp nhất.

Theo đó, dự thảo Nghị quyết của HĐND thành phố đã chuẩn hóa toàn diện các danh mục và nhiệm vụ chi cho công tác duy tu, bảo dưỡng định kỳ hệ thống đê điều; đồng thời mở đường cho việc kích hoạt nhanh nguồn lực xử lý cấp bách khi phát sinh sự cố. Nguồn kinh phí thực thi được bảo đảm cân đối từ ngân sách thành phố kết hợp linh hoạt với các nguồn vốn hợp pháp khác, tạo đòn bẩy tài chính chủ động, bảo vệ an toàn đê điều trên toàn địa bàn.

Đánh giá về chất lượng hồ sơ trình nộp, các thành viên Ban Đô thị HĐND thành phố nhất trí cao với căn cứ ban hành cũng như cấu trúc nội dung của bản dự thảo. Đóng góp góc nhìn phản biện chính sách, Ban Đô thị lưu ý các cơ quan tham mưu cần "đối chiếu và tích hợp" đầy đủ các quy chế, thể chế mới từ Trung ương; tránh tạo ra những rào cản hay xung đột pháp lý giữa cơ chế địa phương và khung khổ chung của cả nước. Việc bảo đảm tính liên thông và chuẩn xác pháp lý này không chỉ tạo nên "tuổi thọ" bền vững cho Nghị quyết HĐND thành phố, mà còn tháo gỡ triệt để các vướng mắc kỹ thuật, tạo đà thông suốt cho công tác tổ chức thực thi ngay sau khi được HĐND thành phố chính thức bấm nút thông qua.