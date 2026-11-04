Hải Phòng sẽ xây Trung tâm Hội nghị tại Bắc Sông Cấm với tổng vốn hơn 1.000 tỉ đồng

Trung tâm Hội nghị có tổng mức đầu tư hơn 1.005 tỉ đồng, được xây dựng trên khu đất rộng khoảng 17.813m². Công trình chính là tổ hợp trung tâm tổ chức sự kiện, diện tích xây dựng khoảng 6.528m², gồm 5 tầng nổi và 2 tầng hầm, tổng diện tích sàn khoảng 49.164m².

Trung tâm được thiết kế đáp ứng nhu cầu tổ chức các sự kiện có quy mô từ 500 - 1.200 khách. Dự án bố trí khoảng 5.979m² cây xanh công cộng kết hợp mặt nước và hơn 5.217m² giao thông nội khu, cùng hệ thống hạ tầng, tiện ích phụ trợ đồng bộ. Thời gian xây dựng cơ bản và đưa công trình vào khai thác, vận hành dự kiến trong vòng 36 tháng kể từ ngày có quyết định cho thuê đất.

Cầu Hoàng Văn Thụ nối liền với Khu hành chính Bắc Sông Cấm

Đây là đất thương mại, dịch vụ, được nhà nước cho thuê theo hình thức trả tiền hằng năm. Thời hạn sử dụng đất 50 năm kể từ ngày UBND thành phố ban hành quyết định cho thuê.

Công trình hướng tới phục vụ các hội nghị, sự kiện quy mô lớn, trong đó có khả năng đăng cai những sự kiện mang tầm quốc tế. Dự án được kỳ vọng góp phần bổ sung hạ tầng dịch vụ, tạo điểm nhấn kiến trúc, cảnh quan cho khu đô thị mới Bắc Sông Cấm.