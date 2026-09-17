Hải Phòng sẽ triển khai dự án Đông - Tây hơn 22.600 tỉ đồng năm 2027

Tuyến đường được đánh giá là một trong những dự án hạ tầng trọng điểm, có ý nghĩa chiến lược đối với phát triển kinh tế - xã hội của Hải Phòng trong giai đoạn 2026 - 2030; đã được đưa vào danh mục các dự án ưu tiên trong kế hoạch đầu tư công trung hạn của thành phố giai đoạn này.

Theo phương án đề xuất, tuyến đường kết nối Đông - Tây có điểm đầu tại nút giao giữa đường Vành đai I (Hải Dương cũ) và đường dẫn cầu Bùi Thị Xuân, điểm cuối tại nút giao giữa Quốc lộ 10 và đường Nguyễn Trường Tộ. Tuyến đi qua các phường Nam Đồng, Ái Quốc, An Dương, An Phong và các xã Hà Tây, Thanh Hà, Hà Bắc, Hà Nam, Kim Thành.

Dự án có chiều dài 23,59km, chiều rộng mặt cắt ngang đường 68m (lộ giới quản lý quy hoạch 110m) bao gồm: 6 làn xe tuyến chính tốc độ cao 100km/h; 4 làn xe đường song hành tốc độ thiết kế 60km/h.

Phối cảnh dự án

Dự án gồm 3 dự án thành phần, được triển khai bằng nguồn vốn ngân sách thành phố và đầu tư theo phương thức đối tác công tư PPP, hình thức hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao (BT), thanh toán bằng quỹ đất.

Sơ bộ tổng mức đầu tư của dự án là 22.669 tỉ đồng, gồm vốn ngân sách thành phố 7.551 tỉ đồng, vốn của nhà đầu tư 15.117 tỉ đồng.

Dự án được xác định là trục chính đô thị, thuộc loại đường phố chính chủ yếu, với dự báo tốc độ tăng trưởng phương tiện vận tải từ 3,5 – 5%/năm.

Hiện việc kết nối giao thông giữa khu vực đô thị phía Tây (thành phố Hải Dương cũ) và khu vực phía Đông (thành phố Hải Phòng cũ) chủ yếu dựa vào hai tuyến chính là Quốc lộ 5 và cao tốc Hà Nội – Hải Phòng. Tuy nhiên, cả hai tuyến đường này ngày càng bộc lộ nhiều hạn chế, chưa đáp ứng yêu cầu kết nối thuận tiện, trở thành “nút thắt” trong phát triển kinh tế của thành phố.

Vì vậy, tuyến đường kết nối Đông - Tây được kỳ vọng sẽ rút ngắn thời gian di chuyển giữa trung tâm đô thị phía Tây với trung tâm Hải Phòng, đồng thời liên thông các khu vực phát triển trọng điểm như trung tâm kinh tế, công nghiệp, cảng biển, hàng không và logistics.

Dự án sẽ mở ra không gian phát triển mới, hình thành quỹ đất hai bên hành lang tuyến, góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông nội vùng và liên vùng, kết nối với các trục đường lớn như Vành đai I (Hải Dương cũ), cao tốc Vành đai V vùng Thủ đô (trong tương lai), đường trục Đông - Tây Kim Thành, các tuyến Đường tỉnh 390, Đường tỉnh 390B, Quốc lộ 17B, Quốc lộ 10...

Sau khi hoàn thành và đưa vào khai thác, tuyến đường sẽ tạo thêm quỹ đất phát triển dọc hai bên đường khoảng 11.777ha, gồm 2.398ha đất công nghiệp, 2.229ha đất đô thị – thương mại – dịch vụ, 1.531ha đất nông nghiệp công nghệ cao, 817ha đất giao thông mới và khoảng 4.792ha đất dành cho các khu vực dịch vụ du lịch, công cộng, hạ tầng kỹ thuật...

Theo Ban quản lý đầu tư xây dựng dự án giao thông thành phố, dự án đầu tư xây dựng tuyến đường kết nối Đông - Tây Hải Phòng được triển khai nhằm hình thành trục giao thông liên kết thuận lợi giữa 2 trung tâm đô thị lớn của thành phố Hải Phòng với mạng lưới giao thông hiện có và các định hướng quy hoạch. Dự án có quy mô hiện đại, đáp ứng tầm nhìn lâu dài, tối ưu về cự ly khoảng cách, tạo ra trục cảnh quan kiến trúc điểm nhấn đẹp nhất của thành phố mới sau hợp nhất.

Đồng thời, mở rộng không gian phát triển, hình thành tối ưu quỹ đất mới hai bên hành lang của tuyến đường; thuận lợi khai thác lợi thế, tiềm năng và tạo động lực thu hút đầu tư phục vụ phát triển kinh tế - xã hội; giảm tải cho mạng lưới giao thông trên địa bàn, đặc biệt là QL5 đi qua khu vực trung tâm thành phố và mạng lưới đường bộ hiện có; kết nối đồng bộ mạng lưới giao thông nội vùng và liên vùng.

Mới đây, Ban Đô thị HĐND thành phố đã làm việc với các đơn vị liên quan để thẩm tra hồ sơ dự thảo nghị quyết về chủ trương đầu tư tuyến đường kết nối Đông - Tây. Ông Nguyễn Khắc Toản, Phó Chủ tịch HĐND thành phố đề nghị đại diện chủ đầu tư rà soát kỹ tiến độ triển khai dự án thành phần, nhất là dự án triển khai thực hiện ngay đầu năm 2027.

Quá trình lập, thẩm định dự án cần cập nhật điều chỉnh thay đổi của Luật Đất đai, hạn chế tới mức thấp nhất việc điều chỉnh sau khi dự án được phê duyệt. Cùng với đó, khẩn trương xúc tiến, tổ chức đấu thầu, lựa chọn nhà đầu tư có năng lực, tâm huyết để hiện thực hóa ý tưởng đầu tư công trình mang tính biểu tượng phát triển mới của thành phố.

Phó Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Khắc Toản đề nghị đại diện chủ đầu tư cần làm rõ tính cấp thiết, hiệu quả triển khai đầu tư dự án; quan tâm việc bố trí nguồn vốn do đây là dự án thực hiện trong 2 kỳ đầu tư công trung hạn…

Ban Đô thị HĐND thành phố cơ bản thống nhất với đề xuất thực hiện dự án, đề nghị chủ đầu tư tiếp thu các ý kiến tại hội nghị, tiếp tục bổ sung, hoàn thiện hồ sơ, dự thảo nghị quyết trình HĐND thành phố.