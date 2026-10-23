Hải Phòng sắp đấu giá khu đất hơn 6,2ha giá khởi điểm hơn 1.996 tỷ đồng

Đấu giá khu đất hơn 6,2ha giá để thực hiện dự án hơn 7.923 tỷ đồng.

Đấu giá khu đất 6,2 ha giá khởi điểm hơn 1.996,781 tỷ đồng để thực hiện dự án hơn 7.923 tỷ đồng

Cụ thể, khu đất đấu giá theo phương án được phê duyệt kèm quyết định 4334/QĐ-UBND ngày 15/10/2026 có tổng diện tích 62.407m2 được quy hoạch đất ở và thương mại dịch vụ. Khu đất nằm tại góc hai mặt đường nội bộ trong khu Trung tâm Chính trị - Hành chính Bắc sông Cấm, phía Đông giáp đường Bắc Nam mặt cắt 45m, phía Tây và phía Nam giáp đường Đông Tây mặt cắt 90m trong khu đô thị mới Bắc sông Cấm.

Trước đó, từ tháng 11/2025, khu đất trên này đã được Ủy ban nhân dân phường Thuỷ Nguyên phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 dự án đầu tư xây dựng công trình hỗn hợp cao tầng, dịch vụ thương mại, cây xanh và bãi đỗ xe. Khu đất có hệ thống hạ tầng kỹ thuật bao gồm: Đường giao thông, hệ thống điện, hệ thống cấp thoát nước được kết nối đến ranh giới và không có tài sản trên đất.

Trong đó, diện tích đấu giá quyền sử dụng đất để thực hiện dự án là 30.572m2, hình thức giao đất là Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất thông qua đấu giá quyền sử dụng đất, thời hạn sử dụng 50 năm kể từ ngày có quyết định giao đất. Diện tích đất không đưa vào đấu giá quyền sử dụng đất để thực hiện dự án là 31.835m2 gồm hơn 22.750m2 đất cây xanh công cộng và hơn 9.084m2 đất bãi đỗ xe.

Tổng mức đầu tư của dự án theo quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư số 2482/QĐ-UBND ngày 30/6/2025 của UBND TP. Hải Phòng là 7.923,588 tỷ đồng, trong đó giá trị tiền sử dụng đất theo giá khởi điểm là hơn 1.996,781 tỷ đồng.

Bên cạnh số tiền trúng đấu giá, người trúng đấu giá còn có trách nhiệm nộp số tiền để nhà nước bổ sung diện tích đất trồng lúa bị mất hoặc tăng hiệu quả sử dụng đất trồng lúa hơn 632 triệu đồng, tiền tương đương chi phí đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật để xây dựng nhà ở xã hội hơn 6 tỷ đồng.

Thời gian tổ chức đấu giá dự kiến là tháng 11/2026

Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Hải Phòng theo phương án đấu giá là đơn vị thực hiện việc đấu giá khu đất để thực hiện dự án.

Thời gian tổ chức đấu giá dự kiến là tháng 11/2026.

Phiên đấu giá được tổ chức khi có ít nhất từ 2 tổ chức hoặc cá nhân đáp ứng đủ các điều kiện tham gia đấu theo hình thức bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá, phương thức trả giá lên với bước giá bằng 2,5% giá khởi điểm.

Theo dự kiến của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng khu đất này khi đưa ra đấu giá quyền sử dụng đất giá trúng đấu giá sẽ tăng thêm 5% so với tổng giá khởi điểm, giúp thành phố thu được số tiền trúng đấu giá khoảng hơn 2.096,620 tỷ đồng.

Trước đó, Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng cũng đã ban hành quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất thực hiện Dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại tại phường Thành Tô, quận Hải An trước đây (nay là phường Hải An) đối với Công ty Cổ phần Tập đoàn 136 với mức trúng đấu giá hơn 517,878 tỷ đồng.

Theo đó, khu đất được đưa ra đấu giá có có tổng diện tích 54.077,46m2, nằm tại vị trí 1 đường Bùi Viện. Khu đất được quy hoạch thành các khu chức năng gồm đất xây dựng nhà ở thương mại dạng nhà liền kề, đất thương mại dịch vụ, đất giáo dục để xây dựng trường mầm non, đất nhà ở xã hội dạng chung cư và đất dành cho cây xanh, hạ tầng kỹ thuật, giao thông, bãi đỗ xe.

Trong đó, diện tích đất xây dựng nhà ở thương mại là 14.663,3m2, đất thương mại dịch vụ 5.833,6m2, đất xây dựng trường mầm non 3.171m2, đất nhà ở xã hội 3.738,1m2. Phần diện tích còn lại dành cho cây xanh và hệ thống hạ tầng kỹ thuật của dự án.