Hải Phòng: Sắp đấu giá đất gần 2.000 tỷ đồng tại Khu đô thị mới Bắc sông Cấm

Theo phương án được UBND TP Hải Phòng phê duyệt, khu đất thuộc lô I.16/CTHH-01, nằm trong Khu đô thị mới Bắc sông Cấm (phường Thủy Nguyên) gần Trung tâm Chính trị - Hành chính mới của thành phố.

Tổng diện tích khu đất quy hoạch thực hiện dự án khoảng 6,24 ha. Trong đó, hơn 30.572 m² được đưa ra đấu giá quyền sử dụng đất; phần còn lại khoảng 31.835 m² dành cho cây xanh công cộng và bãi đỗ xe.

Khu vực đất đấu giá nằm trong Khu đô thị mới Bắc sông Cấm (phường Thủy Nguyên) gần Trung tâm Chính trị - Hành chính mới của TP Hải Phòng. Ảnh: PT.

Khu đất nằm tại góc hai mặt đường. Phía đông giáp tuyến đường trục Bắc - Nam có lộ giới 45 m; phía tây và phía nam giáp các tuyến đường trong khu đô thị mới. Phía bắc giáp khu đất trống và khu vực nghĩa trang hiện hữu.

Giá khởi điểm quyền sử dụng đất được xác định gần 2.000 tỷ đồng. Thành phố dự kiến thu khoảng 2.096 tỷ đồng nếu giá trúng đấu giá cao hơn mức khởi điểm 5%. Nhà đầu tư tham gia phải nộp tiền đặt trước tương đương 20% giá khởi điểm, khoảng 399,4 tỷ đồng.

Khu đất được quy hoạch xây dựng dự án công trình hỗn hợp cao tầng, với tổng vốn đầu tư dự kiến hơn 7.923 tỷ đồng. Mục đích sử dụng đất là đất thương mại, dịch vụ, có thời hạn sử dụng 50 năm kể từ ngày có quyết định giao đất.

Theo phương án đấu giá, nhà đầu tư phải chứng minh năng lực tài chính, khả năng huy động vốn và đáp ứng các yêu cầu về vốn chủ sở hữu, dư nợ tín dụng, dư nợ trái phiếu doanh nghiệp. Trường hợp sử dụng vốn vay, nhà đầu tư cần có cam kết cho vay của tổ chức tín dụng; nếu sử dụng toàn bộ vốn chủ sở hữu, phải có cam kết bảo đảm nguồn vốn thực hiện dự án.

Nhà đầu tư cũng phải cam kết tiến độ xây dựng, đưa công trình vào hoạt động hoặc khai thác, vận hành trong vòng 6 năm kể từ ngày UBND thành phố quyết định giao đất.

Khu vực Bắc sông Cấm được quy hoạch trở thành trung tâm hành chính - chính trị mới của Hải Phòng. Khu vực này đang thu hút nhiều doanh nghiệp bất động sản phát triển các dự án đô thị, nhà ở và thương mại.