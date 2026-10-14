Hải Phòng: Sắp đấu giá 28 lô đất ở tại xã Vĩnh Hòa

Khu đất đấu giá tại xứ Đồng Lá Cờ (thôn Tạ Ngoại 2, xã Vĩnh Hòa, TP. Hải Phòng).

Theo Phụ lục giá khởi điểm ban hành kèm theo Quyết định của Chủ tịch UBND xã Vĩnh Hòa, dự án quy hoạch tổng cộng 28 lô đất ở với quy mô diện tích đa dạng, dao động từ 101,8 m² đến 210,4 m² mỗi lô. Mức giá khởi điểm cơ sở được áp dụng theo bảng giá đất của UBND Thành phố quy định cho khu vực này là 5.000.000 đồng/m² và 7.800.000 đồng/m².

​Phần lớn các lô đất trong khu quy hoạch được tính theo hệ số K = 1,0. Tuy nhiên, nhờ lợi thế về vị trí và không gian, 3 lô đất nằm ở vị trí đẹp gồm LK5-56 (110,2 m²), LK6-64 (101,8 m²) và LK6-67 (114,2 m²) được áp dụng hệ số K = 1,1, tương ứng với mức giá khởi điểm 8.580.000 đồng/m². Trong đợt đấu giá này, lô đất LK6-74 (diện tích 133,9 m²) có tổng giá trị khởi điểm thấp nhất là 669.500.000 đồng, trong khi lô LK5-54 với diện tích lớn nhất (210,4 m²) sở hữu mức giá khởi điểm cao nhất là 1.641.120.000 đồng.

Phục lục giá khởi điểm của Khu đất đấu giá tại xứ Đồng Lá Cờ (thôn Tạ Ngoại 2, xã Vĩnh Hòa, TP. Hải Phòng).

​Bên cạnh khung giá hấp dẫn, khu đất còn sở hữu nhiều tiềm năng và lợi thế lớn nhờ vị trí kết nối thuận lợi. Dự án nằm gần chợ, hệ thống trường học các cấp và khu công nghiệp An Hòa, đáp ứng nhanh chóng các nhu cầu sinh hoạt, học tập cũng như làm việc hàng ngày của người dân.

​Về mặt quản lý và năng lực triển khai, dự án do Trung tâm dịch vụ sự nghiệp công xã Vĩnh Hòa làm chủ đầu tư. Sự phối hợp đồng bộ giữa các đơn vị chuyên môn cũng được đảm bảo minh bạch thông qua bảng thông tin niêm yết công khai tại thực địa: Công ty Cổ phần Xây dựng Phương Hằng đảm nhiệm vai trò đơn vị thi công; Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Sông Chanh là đơn vị tư vấn thiết kế; và Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Xây dựng Thái Sơn chịu trách nhiệm tư vấn giám sát.

​Với hạ tầng được đầu tư hoàn chỉnh, pháp lý rõ ràng, tiện ích xung quanh đầy đủ cùng mức giá khởi điểm hợp lý, phiên đấu giá tới đây hứa hẹn sẽ mang đến cơ hội an cư bền vững cũng như điểm đến đầu tư thu hút tại địa phương.