Thủ tướng Lê Minh Hưng và các đại biểu bấm nút khởi công dự án xây dựng bến cảng và Nhà máy chế tạo vật liệu tinh khiết từ nguyên liệu tổng đất hiếm tại Hải Phòng - Ảnh: VGP.

Chiều ngày 23/11, tại Khu công nghiệp và Khu phi thuế quan Xuân Cầu (Đặc khu Cát Hải, Khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải), hai dự án gồm dự án xây dựng các bến cảng số 9, 10, 11 và 12 thuộc Khu bến Lạch Huyện và dự án nhà máy chế tạo vật liệu tinh khiết phục vụ công nghiệp công nghệ cao từ nguyên liệu tổng đất hiếm sạch chính thức được khởi công.

Sự kiện do UBND thành phố Hải Phòng phối hợp với CTCP Đầu tư Cảng Lạch Huyện (liên doanh giữa Xuân Cầu và PSA International) và CTCP Khu công nghiệp Khánh An tổ chức.

Tham dự sự kiện có Thủ tướng Lê Minh Hưng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Đặng Xuân Phong; Bộ trưởng Công Thương Lê Mạnh Hùng; Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường Trịnh Việt Hùng; lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương, thành phố Hải Phòng và một số địa phương lân cận; Đại sứ Singapore và Nhật Bản tại Việt Nam, cùng đại diện các nhà đầu tư và đối tác triển khai dự án.

Dự án đầu tư xây dựng các bến cảng số 9, 10, 11 và 12 tại Khu bến Lạch Huyện do CTCP Đầu tư Cảng Lạch Huyện làm chủ đầu tư, với quy mô sử dụng đất và mặt nước khoảng 146,2 ha. Theo quy hoạch, dự án bao gồm 4 bến cảng container, tổng chiều dài cầu cảng chính 1.800 m, có khả năng tiếp nhận tàu container trọng tải từ 12.000 - 18.000 TEU.

Bên cạnh đó, công trình còn có 400 m bến tiếp nhận sà lan, hệ thống bãi chứa container, xưởng sửa chữa, đường giao thông và các hạng mục hạ tầng kỹ thuật đồng bộ.

Khi đi vào hoạt động, dự án được kỳ vọng gia tăng năng lực tiếp nhận và khai thác hàng hóa của hệ thống cảng biển Hải Phòng, thúc đẩy kết nối vận tải đa phương thức và phát triển dịch vụ logistics. Qua đó, công trình góp phần củng cố vai trò cửa ngõ giao thương quốc tế của khu vực miền Bắc.

Dự án thứ hai là nhà máy chế tạo vật liệu tinh khiết ứng dụng trong công nghiệp công nghệ cao từ nguyên liệu tổng đất hiếm sạch, do CTCP Khu công nghiệp Khánh An làm chủ đầu tư. Nhà máy được triển khai tại lô CN1, Khu công nghiệp và Khu phi thuế quan Xuân Cầu, với diện tích khoảng 28.000 m2.

Dự án tập trung sản xuất các loại vật liệu tinh khiết phục vụ nhiều lĩnh vực công nghệ cao, gồm chế tạo nam châm vĩnh cửu hiệu suất cao, điện tử, linh kiện, năng lượng, quang học và xúc tác. Đây được xem là bước đi góp phần đa dạng hóa cơ cấu công nghiệp, đồng thời tạo điều kiện để Hải Phòng tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng vật liệu và công nghệ cao.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hải Phòng Lê Anh Quân cho biết, phát triển hệ thống cảng biển hiện đại gắn với dịch vụ logistics và công nghiệp công nghệ cao là định hướng chiến lược của thành phố Hải Phòng.

Các đại biểu tham dự Lễ khởi công. Ảnh: VGP.

Đến nay, 6 bến cảng nước sâu tại Lạch Huyện đã được đưa vào khai thác đồng bộ, với tổng chiều dài cầu bến hơn 2,4 km và diện tích bãi chứa hàng trên 170 ha. Khu vực này đã hình thành các tuyến vận tải biển trực tiếp đến châu Âu, châu Mỹ, đồng thời có khả năng tiếp nhận tàu container trọng tải gần 214.000 tấn.

Việc đưa các bến cảng vào khai thác đã góp phần giảm chi phí logistics, nâng cao vị thế cảng biển Hải Phòng trên bản đồ hàng hải quốc tế, đồng thời tạo nền tảng thu hút thêm các dự án trong lĩnh vực công nghiệp, thương mại, dịch vụ,...

Tiếp nối kết quả đạt được, việc đồng thời khởi công hai dự án với tổng vốn đầu tư 26.400 tỷ đồng được lãnh đạo thành phố đánh giá có ý nghĩa quan trọng, thể hiện tầm nhìn phát triển dài hạn của Hải Phòng cũng như năng lực và quyết tâm của các nhà đầu tư.

Cụ thể, dự án xây dựng các bến cảng số 9, 10, 11 và 12 có tổng mức đầu tư 24.845 tỷ đồng, được định hướng phát triển thành cảng container quốc tế xanh. Công trình sẽ góp phần hoàn thiện hệ thống hạ tầng cảng biển, nâng cao năng lực thông qua hàng hóa và tăng cường vị thế của Hải Phòng trong lĩnh vực cảng biển, logistics quốc tế.

Đối với dự án nhà máy chế tạo vật liệu tiên tiến từ nguyên liệu tổng đất hiếm sạch, tổng vốn đầu tư là 1.580 tỷ đồng. Theo thông tin tại buổi lễ, dự án được kỳ vọng tạo động lực phát triển công nghiệp công nghệ cao, gia tăng giá trị sản xuất, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và từng bước hình thành hệ sinh thái công nghiệp chiến lược tại địa phương.

Lãnh đạo thành phố Hải Phòng ghi nhận, đánh giá cao năng lực của các nhà đầu tư và đối tác đã lựa chọn địa phương để triển khai những dự án quy mô lớn, có ý nghĩa chiến lược, góp phần hình thành các chuỗi liên kết cung ứng trong nước và toàn cầu.

Để bảo đảm các công trình sớm hoàn thành và phát huy hiệu quả khai thác, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hải Phòng đề nghị các nhà đầu tư tập trung nguồn lực, ứng dụng công nghệ hiện đại, tổ chức thi công khoa học, đáp ứng yêu cầu về tiến độ, chất lượng và an toàn.

Về phía địa phương, Hải Phòng khẳng định sẽ tiếp tục đồng hành, hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho quá trình triển khai các dự án, với quan điểm thành công của doanh nghiệp cũng chính là thành công của thành phố.

Kỳ Anh