Hải Phòng: Sáng mai (29/10), HĐND thành phố họp chuyên đề, xem xét 8 nội dung quan trọng

Theo Quyết định số 75/QĐ-HĐND ngày 27/10/2026 của Thường trực HĐND thành phố Hải Phòng, kỳ họp dự kiến diễn ra trong nửa ngày, khai mạc lúc 8 giờ ngày 29/10 tại Trung tâm Hội nghị - Biểu diễn thành phố, đường Trần Kiên, phường Thủy Nguyên.

Quang cảnh Phiên chất vấn Kỳ họp thứ 3 Hội đồng nhân dân thành phố. Ảnh nguồn: Haiphong.gov.vn

Tại kỳ họp, UBND thành phố sẽ trình HĐND thành phố xem xét 8 tờ trình, trong đó tập trung vào những vấn đề quan trọng phục vụ công tác điều hành, phát triển kinh tế - xã hội những tháng cuối năm 2026 và chuẩn bị kế hoạch năm 2027.

Đáng chú ý, HĐND thành phố sẽ xem xét dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2027; điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2026 nhằm đáp ứng yêu cầu triển khai các nhiệm vụ, dự án trên địa bàn.

Trong lĩnh vực hạ tầng và phòng chống thiên tai, kỳ họp xem xét phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án cải tạo, nâng cấp kè sông Sặt, đoạn từ cầu Cậy đến cầu Cất; quy định nội dung, nhiệm vụ chi thường xuyên duy tu, bảo dưỡng đê điều và xử lý cấp bách các sự cố đê điều.

Cùng với đó, HĐND thành phố sẽ xem xét nghị quyết quy định mức hỗ trợ sản xuất nông nghiệp nhằm khôi phục sản xuất tại những vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch hại thực vật, góp phần tháo gỡ khó khăn, ổn định sản xuất và đời sống người dân.

Đối với lĩnh vực quản lý đất đai, kỳ họp dự kiến thông qua danh mục các dự án, công trình phải thu hồi đất trên địa bàn thành phố; xem xét quy định trình tự, thủ tục sửa đổi, bổ sung bảng giá đất lần đầu theo các nghị quyết đã được HĐND thành phố ban hành.

Ngoài ra, HĐND thành phố sẽ xem xét nội dung hỗ trợ thực hiện nhiệm vụ trong lĩnh vực an ninh trật tự, an toàn xã hội.

Theo chương trình dự kiến, sau khi UBND thành phố trình các nội dung, các Ban HĐND thành phố sẽ báo cáo thẩm tra để đại biểu xem xét, quyết nghị theo thẩm quyền.

Kỳ họp chuyên đề lần này tập trung giải quyết những vấn đề thuộc thẩm quyền HĐND thành phố, nhất là các nội dung liên quan đến phân bổ nguồn lực đầu tư, quản lý đất đai, bảo đảm an toàn đê điều và hỗ trợ sản xuất, tạo cơ sở triển khai các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong thời gian tới.