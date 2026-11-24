Các đại biểu dự đêm Gala

Chương trình do UBND thành phố Hải Phòng phối hợp cùng Hiệp hội Xúc tiến phát triển Điện ảnh Việt Nam (VFDA) tổ chức, được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV2 – Đài Truyền hình Việt Nam và tiếp sóng trên Báo và Phát thanh, Truyền hình Hải Phòng.

Sự kiện vinh dự đón tiếp Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà; lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương; lãnh đạo thành phố Hải Phòng cùng đông đảo văn nghệ sĩ, đạo diễn, nhà sản xuất phim uy tín trong nước và quốc tế.

Ông Nguyễn Minh Hùng- Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng phát biểu tại chương trình

Phát biểu khai mạc, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng Nguyễn Minh Hùng khẳng định Gala không chỉ là một đêm nghệ thuật tôn vinh giá trị lịch sử – văn hóa, mà còn thể hiện khát vọng chiến lược của địa phương: đưa điện ảnh trở thành cầu nối quảng bá hình ảnh, thúc đẩy du lịch, dịch vụ và thu hút đầu tư vào công nghiệp văn hóa sáng tạo.

Sống lại ký ức màn ảnh và tôn vinh tài năng đất Cảng

Được dàn dựng theo kết cấu ba chương xuyên suốt từ quá khứ, hiện tại đến tương lai, Gala mở đầu với chương "Hải Phòng trong những thước phim", đưa khán giả ngược dòng thời gian về với những tác phẩm đã lưu giữ diện mạo thành phố Cảng qua nhiều thập kỷ như Khói trắng, Sóng ở đáy sông, Những ngọn nến trong đêm, cho đến dấu ấn quốc tế của bom tấn Kong: Skull Island với bối cảnh vịnh Lan Hạ hùng vĩ.

Phần giao lưu nghệ sĩ đưa khán giả gặp lại những gương mặt gắn bó với điện ảnh, nghệ thuật Việt Nam tham gia làm phim tại thành phố Hải Phòng

Điểm nhấn xúc động nhất của phần mở đầu là cuộc hội ngộ sau hơn một phần tư thế kỷ của ê-kíp làm phim Sóng ở đáy sông – tác phẩm truyền hình kinh điển khắc họa đậm nét tính cách phóng khoáng, nghĩa khí của người Hải Phòng. Trên sân khấu, NSƯT, đạo diễn Lê Đức Tiến cùng các nghệ sĩ Xuân Bắc (vai Núi), NSƯT Kim Oanh (vai Mây) và Minh Nguyệt (vai Biển) đã chia sẻ những kỷ niệm khó quên trong quá trình thực hiện bộ phim, cho thấy sức sống bền bỉ của điện ảnh trong việc lưu giữ ký ức vùng đất.

Tiếp nối mạch cảm xúc, chương hai mang tên "Những tài năng từ Hải Phòng" là lời tri ân dành cho các thế hệ văn nghệ sĩ sinh ra, trưởng thành hoặc gắn bó máu thịt với thành phố Hoa Phượng Đỏ. Qua cuộc giao lưu cởi mở với NSND Trần Lực, NSƯT Quang Thắng, NSƯT Đăng Dương cùng hai nữ ca sĩ Phạm Thu Hà và Phượng Vũ, chân dung người Hải Phòng hiện lên chân thực: mạnh mẽ, bộc trực nhưng cũng đầy tinh tế và giàu cảm xúc nghệ thuật. Xen kẽ các phần trò chuyện là không gian âm nhạc đặc sắc với những ca khúc biểu tượng như Thành phố Hoa Phượng Đỏ, Hải Phòng tuổi thơ tôi (NSND Khánh Hòa thể hiện), Anh ở nơi đâu (nhạc phim Truyền thuyết về Quán Tiên) hay liên khúc Chiều trên bến cảng – Thành phố hoa thắp lửa.

Định vị điểm đến mới cho các đoàn làm phim quốc tế

Bước sang chương ba với chủ đề "Để Hải Phòng bừng sáng trên màn ảnh", chương trình chuyển trọng tâm sang câu chuyện tương lai: làm thế nào để chuyển hóa tiềm năng biển đảo, đô thị cảng, kiến trúc di sản và nhịp sống công nghiệp hiện đại của Hải Phòng thành bối cảnh thực tế cho các nhà làm phim.

Tại phiên giao lưu, nhà sản xuất Nguyễn Trinh Hoan (nhà sáng lập HKFilm) và nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung đã phân tích sức hút riêng biệt của Hải Phòng đối với giới sáng tạo, đồng thời bày tỏ kỳ vọng thành phố sẽ sớm trở thành một "phim trường mở" năng động bậc nhất phía Bắc. Cùng với đó, sức trẻ của điện ảnh Việt đương đại được khuấy động qua liên khúc nhạc phim gồm Xuân thì (Hẹn em ngày nhật thực), Hứa bên em suốt đời (Trại buôn người) và Gói con tim làm quà (Bò sữa bay) do ca sĩ Ali Hoàng Dương trình bày.

Góc nhìn quốc tế tại Gala được làm sâu sắc thêm qua phần chia sẻ của bà Pauline Chan – đạo diễn, biên kịch và nhà sản xuất điện ảnh kỳ cựu đến từ Australia. Từng ghi dấu ấn tại Việt Nam với bộ phim Traps và hiện đang trong quá trình khảo sát bối cảnh cho dự án mới mang tên Mango Tree, bà Pauline Chan đã nêu rõ những tiêu chuẩn khắt khe về hạ tầng, dịch vụ hậu cần và cơ chế phối hợp mà các đoàn phim quốc tế tìm kiếm. Bà đánh giá cao sự chủ động của Hải Phòng thông qua việc tham gia Bộ Chỉ số thu hút đoàn làm phim (PAI) và tổ chức các hoạt động kết nối chuyên sâu, coi đây là bước đi thiết thực để địa phương tham gia sâu vào chuỗi sản xuất phim toàn cầu.

Khép lại đêm Gala là tiết mục hợp ca Hải Phòng quê hương tôi – Việt Nam tinh hoa với sự hòa giọng của các nghệ sĩ khách mời và Nhà hát Nghệ thuật Đương đại Hải Phòng. Sự kiện không chỉ để lại dư âm nghệ thuật sâu lắng mà còn đánh dấu bước chuyển mình thực chất của Diễn đàn “Hải Phòng – Cửa ngõ điện ảnh” – từ đối thoại chính sách, triển lãm bối cảnh đến kết nối đầu tư, mở ra những hợp tác cụ thể để từ Hải Phòng, nhiều câu chuyện điện ảnh mới sẽ chính thức bắt đầu.