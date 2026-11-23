Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Kiên kiểm tra thực địa công tác chuẩn bị Lễ khởi công. Nguồn CTTĐT

Qua kiểm tra thực địa, Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Kiên ghi nhận tinh thần chủ động của các đơn vị khi công tác chuẩn bị bước đầu đã cơ bản đáp ứng yêu cầu đề ra. Nhấn mạnh đây là sự kiện kinh tế - đối ngoại đặc biệt quan trọng, dự kiến có sự tham dự của lãnh đạo Trung ương và đông đảo đại biểu quốc tế, Phó Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu các sở, ngành, địa phương và chủ đầu tư tiếp tục rà soát kỹ lưỡng từng khâu, hoàn thiện các phương án tổ chức để Lễ khởi công diễn ra trang trọng, chu đáo, chuyên nghiệp và an toàn tuyệt đối.

Theo phân công nhiệm vụ, Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng giữ vai trò chủ trì, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan chuẩn bị toàn diện công tác đón tiếp, khánh tiết, bố trí vị trí đại biểu và các điều kiện kỹ thuật hiện đại, đặc biệt chú trọng hệ thống phiên dịch chất lượng cao phục vụ đại biểu quốc tế. Đồng thời, tập trung tổng vệ sinh môi trường, chỉnh trang cảnh quan đô thị và đẩy mạnh tuyên truyền trực quan tại khu vực đặc khu Cát Hải cùng các tuyến giao thông dẫn vào Lạch Huyện. Các lực lượng chức năng triển khai đồng bộ phương án bảo đảm an ninh trật tự, rà phá bom mìn, phân luồng giao thông hợp lý và duy trì nguồn điện ổn định, bảo đảm không làm gián đoạn hoạt động sản xuất, kinh doanh cũng như dòng chảy vận chuyển hàng hóa qua cảng.

Về công tác thông tin, tuyên truyền, Phó Chủ tịch UBND thành phố đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp chặt chẽ với các cơ quan thông tấn, báo chí tập trung làm nổi bật tầm vóc, ý nghĩa chiến lược của hai dự án gắn với định hướng phát triển kinh tế biển, logistics hiện đại và công nghiệp công nghệ cao của Hải Phòng; qua đó quảng bá mạnh mẽ môi trường đầu tư thông thoáng, thu hút các hãng tàu lớn trên thế giới mở rộng tuyến dịch vụ tại thành phố Cảng.

Hai dự án chuẩn bị được khởi công tại Khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải đều là những công trình mang tính đột phá, thể hiện rõ tư duy thu hút đầu tư có chọn lọc và tầm nhìn phát triển bền vững của Hải Phòng:

Dự án đầu tư xây dựng các bến cảng số 9, 10, 11 và 12 thuộc Khu bến Lạch Huyện do Công ty Cổ phần Đầu tư Cảng Lạch Huyện làm chủ đầu tư, có quy mô sử dụng đất và mặt nước khoảng 146,2 ha. Dự án bao gồm 4 bến cảng container với tổng chiều dài cầu cảng chính đạt 1.800 m, đủ năng lực tiếp nhận các thế hệ tàu container trọng tải lớn từ 12.000 - 18.000 TEU, đi kèm 400 m bến tiếp nhận sà lan và hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ. Khi hoàn thành và đưa vào khai thác, tổ hợp bến cảng này sẽ mở rộng đáng kể năng lực thông quan hàng hóa của hệ thống cảng biển Hải Phòng, thúc đẩy vận tải đa phương thức, hoàn thiện chuỗi dịch vụ logistics và khẳng định vững chắc vị thế cửa ngõ giao thương quốc tế hàng đầu của khu vực phía Bắc.

Dự án Nhà máy chế tạo vật liệu tinh khiết ứng dụng trong công nghiệp công nghệ cao từ nguyên liệu tổng đất hiếm sạch do Công ty Cổ phần Công nghiệp Khánh An làm chủ đầu tư, được triển khai tại lô CN1, Khu công nghiệp và Khu phi thuế quan Xuân Cầu trên diện tích khoảng 28.000 m². Nhà máy tập trung sản xuất các dòng vật liệu tinh khiết phục vụ chế tạo nam châm vĩnh cửu hiệu suất cao cùng các ngành công nghiệp mũi nhọn như điện tử, linh kiện, năng lượng, quang học và xúc tác. Đây là mảnh ghép quan trọng hiện thực hóa chủ trương thu hút công nghiệp công nghệ cao của thành phố, góp phần đa dạng hóa cơ cấu sản xuất, gia tăng hàm lượng tri thức và đưa Hải Phòng tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng vật liệu công nghệ cao toàn cầu.

Việc đồng loạt triển khai hai dự án quy mô lớn tại Khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải không chỉ cụ thể hóa chiến lược phát triển đồng bộ giữa hạ tầng cảng biển, logistics với công nghiệp công nghệ cao, mà còn tạo thêm xung lực mạnh mẽ thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và nâng tầm năng lực cạnh tranh của Hải Phòng trong giai đoạn phát triển mới./.