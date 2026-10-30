Hải Phòng sẵn sàng cho lễ duyệt binh quy mô lớn kỷ niệm 80 năm Lực lượng vũ trang thành phố

Hải Phòng

Thông tin chi tiết về chuỗi sự kiện được Đại tá Lê Anh Tuấn, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Hải Phòng chia sẻ tại Hội nghị Giao ban báo chí sáng 30/10.

Đại tá Lê Anh Tuấn - Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Hải Phòng - thông tin chi tiết về chuỗi hoạt động trọng điểm chào mừng Kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Lực lượng vũ trang thành phố Hải Phòng.

Sẵn sàng cho lễ duyệt binh, diễu hành quy mô lớn

Chương trình duyệt đội ngũ và diễu hành quần chúng được kỳ vọng là điểm nhấn quy mô nhất trong chuỗi kỷ niệm, quy tụ nhiều lực lượng vũ trang cùng đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia. Hiện nay, các khối đang tích cực tập luyện nghiêm túc nhằm bảo đảm tính trang trọng, an toàn và đúng kế hoạch.

Theo lịch trình, lễ tổng duyệt sẽ diễn ra vào lúc 19h30 ngày 18/11 tại Quảng trường Nhà hát thành phố và dải vườn hoa trung tâm, kết hợp cùng các hoạt động giao lưu văn hóa nghệ thuật.

Lễ kỷ niệm chính thức sẽ được tổ chức đúng vào ngày 20/11 và truyền hình trực tiếp trên kênh sóng của Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng (THP).

Tự hào truyền thống "Trung dũng - Quyết thắng"

Ôn lại truyền thống hào hùng, Đại tá Lê Anh Tuấn cho biết, cách đây đúng 80 năm (20/11/1946), tại Nhà hát thành phố, quân và dân Hải Phòng đã anh dũng đứng lên chiến đấu chống thực dân Pháp xâm lược. Sự kiện lịch sử ấy đã đánh dấu sự ra đời của Lực lượng vũ trang thành phố, nơi các thế hệ cán bộ, chiến sĩ liên tục bồi đắp nên truyền thống "Trung dũng - Quyết thắng".

Ban Tuyên giáo Thành ủy chủ trì phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Hội Nhà báo thành phố tổ chức Hội nghị cung cấp thông tin và giao ban báo chí định kỳ tháng 10 năm 2026.

Để ghi nhận những đóng góp to lớn đó, Bộ Quốc phòng đã công nhận ngày 20/11/1946 là Ngày truyền thống của Lực lượng vũ trang thành phố Hải Phòng. Đặc biệt, nhân dịp đại lễ kỷ niệm năm nay, Lực lượng vũ trang thành phố vinh dự được Chủ tịch nước ký quyết định phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.

Chương trình duyệt binh trong khuôn khổ Lễ Hội Hoa Phượng đỏ và Kỷ niệm 70 giải phóng Hải Phòng đã tạo khí thế thi đua sôi nổi trong quân và dân thành phố.

Lan tỏa tình quân dân qua chuỗi hoạt động tri ân

Hướng tới ngày hội lớn, chính quyền và quân dân Hải Phòng đã sớm triển khai hàng loạt hoạt động thiết thực. Cuộc thi tìm hiểu 80 năm truyền thống đã tạo sức hút lớn với hơn 40.000 bài thi viết và hàng chục nghìn lượt tham gia trực tuyến mỗi tuần.

Quang cảnh Hội nghị Cung cấp thông tin và Giao ban báo chí tháng 10 năm 2026.

​Song song đó, 80 công trình tri ân chào mừng, tu bổ 6 di tích lịch sử cùng việc trao tặng các Nhà tình nghĩa, Nhà đồng đội cho các gia đình chính sách đang được gấp rút hoàn thiện. Đợt thi đua cao điểm mang tên "80 ngày đêm mẫu mực, sáng tạo, quyết thắng" phát động từ dịp 2/9 vẫn đang lan tỏa mạnh mẽ khắp các đơn vị.

Xuyên suốt tháng 11, thành phố Cảng sẽ được phủ kín bởi bầu không khí lễ hội lịch sử. Các hoạt động nổi bật khác bao gồm: Lễ báo công dâng Bác (8/11); gặp mặt các thế hệ cán bộ quân đội nghỉ hưu; triển lãm ảnh và chiếu phim lịch sử tại khu vực trung tâm (14/11 - 21/11); cùng chương trình nghệ thuật giao lưu tọa đàm (tối 16/11).

Ngay từ đầu tháng 11, các tuyến giao thông trọng điểm như đường 353, Lê Duẩn, Trường Chinh, Hoàng Văn Thụ, Đỗ Mười sẽ được trang hoàng rực rỡ cờ hoa, pano cổ động trực quan, sẵn sàng đón các đoàn đại biểu Trung ương, Quân khu và nhân dân về chung vui trong ngày hội lớn của Lực lượng vũ trang thành phố.