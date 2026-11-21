Diễn đàn “Hải Phòng-Cửa ngõ điện ảnh” tạo cơ hội hợp tác, đầu tư và phát triển điện ảnh tại Hải Phòng. (Ảnh: ANH VŨ)

Đây là sự kiện do Hiệp hội Xúc tiến phát triển Điện ảnh Việt Nam (VFDA) phối hợp thành phố Hải Phòng tổ chức, diễn ra từ ngày 21 đến 23/11 với chuỗi hoạt động dành cho công chúng, giới chuyên môn, các địa phương, doanh nghiệp và cộng đồng làm phim trong nước, quốc tế.

Đưa Hải Phòng trở thành một “điểm hẹn điện ảnh”

Nói về tiềm năng của Hải Phòng, ông Đào Trọng Đức, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hải Phòng cho rằng, thành phố có nhiều lợi thế để tham gia sâu hơn vào hệ sinh thái điện ảnh Việt Nam, như là thành phố cảng giàu truyền thống lịch sử, văn hóa và cách mạng; là không gian giao thoa giữa đô thị, công nghiệp, biển đảo, nông thôn và những vùng di sản đặc sắc. Từ nhịp sống sôi động của đô thị cảng đến vẻ đẹp của Cát Bà, Đồ Sơn; từ những công trình kiến trúc, di tích lịch sử đến đời sống lao động, văn hóa và con người Hải Phòng, tất cả đều là những chất liệu phong phú, giàu cảm xúc cho sáng tạo điện ảnh.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hải Phòng Đào Trọng Đức thông tin về tiềm năng của Hải Phòng. (Ảnh: ANH VŨ)

Tuy nhiên, thành phố cũng nhận thức rằng, tiềm năng và cảnh quan mới chỉ là điều kiện ban đầu. Muốn trở thành điểm đến của điện ảnh, Hải Phòng cần xây dựng môi trường thuận lợi cho hoạt động sáng tạo và sản xuất phim; tăng cường kết nối giữa cơ quan quản lý nhà nước, các tổ chức nghề nghiệp, doanh nghiệp, nghệ sĩ và nhà làm phim; đồng thời từng bước phát triển các dịch vụ, nguồn nhân lực và hạ tầng hỗ trợ.

Vì vậy, theo Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, diễn đàn Điện ảnh “Hải Phòng-Cửa ngõ điện ảnh” có ý nghĩa thiết thực khi không chỉ là dịp để giới thiệu tiềm năng, lợi thế và những bối cảnh quay phim đặc sắc của thành phố, mà còn là không gian gặp gỡ, trao đổi, kết nối các nhà quản lý, chuyên gia, nghệ sĩ, nhà sản xuất, doanh nghiệp và các đối tác trong nước, quốc tế. Thông qua Diễn đàn, thành phố mong muốn lắng nghe những ý kiến chuyên môn, kinh nghiệm thực tiễn và đề xuất cụ thể để từng bước xây dựng Hải Phòng trở thành địa điểm hấp dẫn đối với các đoàn làm phim, đồng thời mở rộng cơ hội hợp tác, đầu tư và phát triển công nghiệp điện ảnh.

Tiến sĩ Ngô Phương Lan, Chủ tịch Hiệp hội Xúc tiến phát triển Điện ảnh Việt Nam thông tin về các hoạt động trong khuôn khổ Diễn đàn. (Ảnh: ANH VŨ)

Chia sẻ về sự kiện, Tiến sĩ Ngô Phương Lan, Chủ tịch Hiệp hội Xúc tiến phát triển Điện ảnh Việt Nam (VFDA) cho biết, Diễn đàn “Hải Phòng-Cửa ngõ điện ảnh” cũng giống như một liên hoan phim thu nhỏ, với các hoạt động dành cho công chúng, dành cho người làm nghề, đồng thời có cả các chuyên gia, nhà nghiên cứu trong các hoạt động nghề nghiệp. Các nghệ sĩ đến tham dự rất đông và đều cảm thấy vô cùng hạnh phúc khi đến các rạp chiếu phim, chứng kiến sự hâm mộ cùng tình cảm nồng nhiệt mà khán giả Hải Phòng dành cho mình.

Tiến sĩ Ngô Phương Lan cho biết, thông qua diễn đàn này, mục tiêu của Ban tổ chức là hướng tới xây dựng một hệ sinh thái điện ảnh đồng bộ cho Hải Phòng và các địa phương, bao gồm nhiều mặt hoạt động đa dạng. Bên cạnh các hoạt động chiếu phim, giao lưu khích lệ niềm đam mê nghệ thuật thứ bảy cho người làm nghề và công chúng, các chương trình hành động thực tế đã được triển khai mạnh mẽ.

Bên cạnh đó, diễn đàn còn có phần dành riêng cho những người làm nghề, phần rất quan trọng dành cho các nhà quản lý, các địa phương, cũng như sự tham gia của các vị khách và chuyên gia điện ảnh quốc tế nổi tiếng trên thế giới.

Theo Tiến sĩ Ngô Phương Lan, Hải Phòng là một trong những tỉnh/thành phố dẫn đầu về kinh tế của cả nước. Lãnh đạo thành phố cũng như các sở, ngành và cán bộ, nhân dân đều rất muốn có những sự kiện văn hóa, điện ảnh liên tục để làm ấm bầu không khí thưởng thức văn hóa tinh thần. Hiệp hội rất hân hạnh được đóng góp vào việc đáp ứng nhu cầu này.

“Chúng tôi kỳ vọng chuỗi sự kiện không chỉ dừng lại ở tính chất giải trí đơn thuần, mà sẽ thực sự trở thành động lực thúc đẩy ngành công nghiệp điện ảnh, kéo theo sự phát triển của các ngành kinh tế khác tại Hải Phòng cũng như các địa phương”, Chủ tịch VFDA cho biết.

Nhiều hoạt động điện ảnh phong phú

Diễn đàn điện ảnh “Hải Phòng-Cửa ngõ điện ảnh” (Hai Phong Film Port) diễn ra từ ngày 21 đến 23/11, với chuỗi hoạt động dành cho công chúng, giới chuyên môn, các địa phương, doanh nghiệp và cộng đồng làm phim trong nước, quốc tế.

Chuỗi chương trình trải rộng từ giới thiệu các tác phẩm điện ảnh Việt Nam, giao lưu nghệ sĩ với công chúng; giới thiệu bối cảnh và nguồn lực sản xuất; trao đổi về môi trường hỗ trợ đoàn phim; đến các hoạt động kết nối trực tiếp giữa địa phương với đạo diễn, nhà sản xuất, hãng phim, doanh nghiệp và các đối tác của ngành điện ảnh. Qua đó, VFDA cùng thành phố Hải Phòng tạo thêm không gian để những nhu cầu thực tế của hoạt động sản xuất phim gặp gỡ với tiềm năng, nguồn lực và khả năng hỗ trợ từ địa phương.

Ban tổ chức cho biết sẽ có nhiều hoạt động điện ảnh phong phú phục vụ khán giả. (Ảnh: ANH VŨ)

Sự kết nối này không chỉ giới hạn trong phạm vi điện ảnh mà còn mở rộng tới văn hóa, du lịch, dịch vụ, đào tạo và đầu tư; tạo thêm điều kiện để các địa phương tham gia sâu hơn vào hoạt động sản xuất phim, đồng thời giúp các nhà làm phim tiếp cận thuận lợi hơn với bối cảnh, nguồn lực và hệ thống hỗ trợ tại chỗ.

Từ những lợi thế về cảnh quan, văn hóa, hạ tầng và dịch vụ, Diễn đàn đặt ra một câu chuyện rộng hơn cho Hải Phòng: làm thế nào để điện ảnh vừa góp phần quảng bá hình ảnh, con người và bản sắc của thành phố, vừa tạo thêm sự gắn kết với du lịch, kinh tế, dịch vụ và xúc tiến đầu tư; qua đó từng bước hoàn thiện các điều kiện để Hải Phòng trở thành điểm đến thuận lợi hơn đối với các đoàn làm phim trong nước và quốc tế.

Với sự tham gia của 16 tỉnh, thành phố, cùng các nhà quản lý, đạo diễn, nhà sản xuất, nghệ sĩ, chuyên gia, doanh nghiệp và đối tác trong nước, quốc tế, Hải Phòng Film Port đồng thời mở rộng thành không gian trao đổi giữa các địa phương, nơi bối cảnh, nguồn lực, kinh nghiệm và nhu cầu phát triển điện ảnh có thể được chia sẻ, kết nối và bổ trợ cho nhau.

Các hoạt động của Diễn đàn cũng góp phần thực hiện Nghị quyết số 80-NQ/TW ngày 7/1/2026 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam, đồng thời hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11.

Các hoạt động chính của Diễn đàn: Chương trình chiếu phim và giao lưu với đoàn làm phim: Từ ngày 21 đến 23/11, chiếu 11 phim Việt Nam với tổng cộng 22 suất chiếu. Các phim gồm: “Trại buôn người”, “Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối”, “Cục vàng của ngoại”, “Anh hùng”, “Mưa đỏ”, “Bẫy tiền”, “Ốc mượn hồn”, “Truy tìm Long Diên Hương”, “Tử chiến trên không”, “Hẹn em ngày nhật thực” và “Mang mẹ đi bỏ”. Triển lãm “Việt Nam trên màn ảnh”-Vietnam on screen khai mạc lúc 16 giờ 30 ngày 21/11, trưng bày trong thời gian diễn ra Diễn đàn, diễn ra tại Trung tâm Hội nghị và Biểu diễn thành phố Hải Phòng. Hội thảo “Xây dựng hệ sinh thái điện ảnh Hải Phòng-Kết nối vùng, hướng tới quốc tế”, diễn ra vào 8 giờ 30 ngày 22/11 tại Trung tâm Hội nghị và Biểu diễn thành phố Hải Phòng. Chương trình kết nối công nghiệp điện ảnh diễn ra từ 14-17 giờ ngày 22/11 tại Phòng Đa năng, Trung tâm Hội nghị và Biểu diễn thành phố Hải Phòng. Gala “Hải Phòng Film Port-Nơi những câu chuyện bắt đầu”, diễn ra lúc 20 giờ ngày 22/11 tại Nhà hát Hoa Phượng, thành phố Hải Phòng. Chương trình khảo sát bối cảnh quay phim tại Hải Phòng: Từ 8 giờ 30 đến 12 giờ ngày 23/11.