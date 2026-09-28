Hải Phòng rà soát hạ tầng sau vụ tai nạn giao thông ở khu công nghiệp An Dương

Như Báo Xây dựng đưa tin, vào khoảng 1h25 ngày 26/9, tại đường dọc số 2, khu công nghiệp An Dương, phường An Phong, xảy ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng khiến ba người tử vong.

Đại tá Nguyễn Đức Thìn, Phó giám đốc Công an TP Hải Phòng chủ trì hội nghị đánh giá, khắc phục hậu quả vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng tại khu công nghiệp An Dương.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, Công an TP Hải Phòng đã chỉ đạo các phòng nghiệp vụ và Công an phường An Phong khẩn trương bảo vệ hiện trường, điều tiết giao thông, trích xuất hệ thống camera và phối hợp các đơn vị chức năng tiến hành điều tra, giải quyết theo quy định của pháp luật.

Tối 27/9, Đoàn công tác của Công an TP Hải Phòng do đại tá Nguyễn Đức Thìn, Phó giám đốc Công an TP Hải Phòng dẫn đầu đã trực tiếp kiểm tra thực tế tại khu công nghiệp An Dương.

Theo báo cáo của cơ quan công an, ba nạn nhân trong vụ tai nạn đều là người dân tộc. Trong đó, có một nạn nhân đã xuống Hải Phòng là từ tháng 6/2025; hai nạn nhân mới xuống Hải Phòng làm từ tháng 9/2026.

Thời điểm xảy ra vụ tai nạn, đèn đường sáng, đường rộng 15m, xe ô tô mà xe các nạn nhân đâm vào phía sau đang đỗ sát lề đường, lái xe ô tô ngủ trong ca bin để sáng hôm sau vào công ty lấy hàng; không có các phương tiện lưu thông trên đường.

Tuy nhiên, trên địa bàn khu công nghiệp An Dương, nhất là tại tuyến đường xảy ra vụ tai nạn hệ thống đường đẹp, rộng nhưng không có gờ giảm tốc, thiếu hệ thống biển báo. Các nạn nhân đều có nồng độ cồn trong máu cao...

Lãnh đạo phường An Phong thăm hỏi, chia sẻ, động viên thân nhân các nạn nhân và trao hỗ trợ 3 triệu đồng cho mỗi gia đình, góp phần chia sẻ khó khăn, hỗ trợ các gia đình lo hậu sự.

Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo thành phố, các cơ quan, đơn vị, địa phương và doanh nghiệp đã nhanh chóng triển khai các hoạt động hỗ trợ. UBND phường An Phong hỗ trợ 3 triệu đồng/nạn nhân; doanh nghiệp nơi ba nạn nhân làm việc hỗ trợ 10 triệu đồng/nạn nhân; Liên đoàn Lao động thành phố hỗ trợ 15 triệu đồng/nạn nhân...

Phát biểu kết luận tại hội nghị, đại tá Nguyễn Đức Thìn, Phó giám đốc Công an TP Hải Phòng giao Văn phòng Cơ quan CSĐT phối hợp Công an phường An Phong tiếp tục nắm bắt tình hình nạn nhân, kết quả xét nghiệm, rà soát các đối tượng trong diện quản lý của ngành Công an và trong diện hỗ trợ, báo cáo Công an TP Hải Phòng thống nhất với Ban Quản lý Kinh tế để báo cáo UBND thành phố.

Các đơn vị đề xuất UBND thành phố thành lập Tổ khảo sát để thống nhất phương án giải quyết những bất cập về hạ tầng trong khu công nghiệp trên địa bàn.

Tập trung điều tra, làm rõ nguyên nhân xảy ra vụ tai nạn, kiến nghị các giải pháp khắc phục các bất cập về hạ tầng, quản lý hạ tầng, quản lý người lao động, nhất là người dân tộc, miền núi.

Phó giám đốc Công an TP Hải Phòng cũng đề nghị Ban Quản lý Khu Kinh tế rà soát lại các cơ chế chính sách đối với người lao động, phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông báo cáo UBND thành phố.

Đề nghị các đơn vị liên quan thống nhất đề xuất tham mưu UBND thành phố thành lập Tổ khảo sát để thống nhất phương án giải quyết những bất cập về hạ tầng trong khu công nghiệp trên địa bàn thành phố, thành phần gồm: Công an TP, Ban Quản lý Khu kinh tế, Sở Xây dựng, UBND phường, doanh nghiệp quản lý khu công nghiệp để tiến hành khảo sát.

Trên cơ sở kết quả khảo sát, kiến nghị Ban Quản lý Khu Kinh tế chỉ đạo nhà đầu tư thi công, khắc phục các tồn tại, bất cập về hạ tầng tại khu công nghiệp.

Về việc triển khai các văn bản chỉ đạo của UBND thành phố về xây dựng “Khu công nghiệp an toàn về giao thông”, Phó giám đốc Công an TP Hải Phòng giao Phòng CSGT chủ trì nhanh chóng hoàn thiện báo cáo CATP để thống nhất với Ban Quản lý Khu kinh tế tổ chức hội nghị triển khai mô hình…

Duy Thanh