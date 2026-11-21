Hiện trang khu đất thực hiện dự án Tổ hợp trung tâm thương mại, vui chơi giải trí, khách sạn 5 sao và văn phòng cho thuê tại khu vực chợ Sắt (cũ) vẫn chưa triển khai sau nhiều năm được giao đất. Ảnh: MĐ.

Ngày 20/11, UBND TP. Hải Phòng có thông tin về tình trạng chậm triển khai tại một số dự án phát triển đô thị trên địa bàn, trong đó có Tổ hợp Trung tâm thương mại, vui chơi giải trí, khách sạn 5 sao và văn phòng cho thuê tại khu vực chợ Sắt cũ, Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc tế Hải Phòng (Nhà Cánh Diều) và Khu dân cư đô thị Tân Thành.

Đối với dự án Tổ hợp Trung tâm thương mại, vui chơi giải trí, khách sạn 5 sao và văn phòng cho thuê tại khu vực chợ Sắt cũ, phường Hồng Bàng, UBND thành phố đã chấp thuận Công ty Cổ phần May – Diêm Sài Gòn làm chủ đầu tư tại Quyết định số 3232/QĐ-UBND ngày 11/11/2021. Ngày 10/5/2022, thành phố ban hành Quyết định số 1333/QĐ-UBND cho doanh nghiệp thuê đất thực hiện dự án.

Theo quy hoạch, dự án gồm 2 tòa tháp cao 146m, với 40 tầng nổi và 2 tầng hầm, tích hợp trung tâm thương mại, vui chơi giải trí, văn phòng cho thuê và khách sạn, phục vụ nhu cầu mua sắm, lưu trú của người dân, du khách và các chuyên gia, thương gia đến Hải Phòng.

Tuy nhiên, qua kiểm tra hiện trạng, doanh nghiệp chưa đầu tư xây dựng công trình trên đất theo dự án và quy hoạch được duyệt. Tình trạng này thuộc trường hợp không đưa đất vào sử dụng, vi phạm khoản 8 Điều 81 Luật Đất đai năm 2024 và điểm b khoản 2 Điều 4 Nghị định số 226/2025/NĐ-CP ngày 15/8/2025 của Chính phủ.

Ngày 21/11/2025, UBND thành phố ban hành Quyết định số 4682/QĐ-UBND, gia hạn tiến độ sử dụng đất thêm 24 tháng đối với Công ty Cổ phần May – Diêm Sài Gòn, đến ngày 21/11/2027. Trước đó, ngày 10/4/2026, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã có Văn bản số 3854/SNNMT-QLĐĐ đôn đốc doanh nghiệp khẩn trương đưa đất vào sử dụng, bảo đảm tiến độ.

Thành phố giao UBND phường Hồng Bàng thường xuyên kiểm tra, giám sát việc sử dụng đất, đồng thời yêu cầu doanh nghiệp khẩn trương triển khai dự án và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của người sử dụng đất. Nếu hết thời hạn gia hạn mà công trình chưa hoàn thành, doanh nghiệp không thuộc trường hợp bất khả kháng thì Nhà nước sẽ thu hồi đất, không bồi thường về đất và tài sản gắn liền với đất.

Đối với Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc tế Hải Phòng (Nhà Cánh Diều), công trình do Công ty Cổ phần ACS Việt Nam làm chủ đầu tư, khởi công từ tháng 12/2003 theo Quyết định số 1419/QĐ-UB ngày 27/6/2003 và Quyết định số 3250/QĐ-UB ngày 10/12/2003 của UBND thành phố.

Do cơ sở vật chất xuống cấp, vị trí và điều kiện không còn đáp ứng yêu cầu tổ chức triển lãm, hiệu quả khai thác thấp nên từ năm 2019 đến nay, công trình không tổ chức hội chợ, triển lãm. Trong khi đó, công trình thuộc sở hữu của Công ty Cổ phần ACS Việt Nam nên việc khai thác, cải tạo phụ thuộc vào doanh nghiệp.

Ngày 26/6/2025, UBND quận Dương Kinh ban hành Quyết định số 1603/QĐ-UBND phê duyệt Đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu đô thị mới đa chức năng và khu công cộng – dịch vụ tại phường Anh Dũng, quận Dương Kinh, bao gồm vị trí Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc tế Hải Phòng. UBND thành phố sẽ chỉ đạo các sở, ngành, địa phương phối hợp thu hút đầu tư tại khu vực này, bảo đảm phù hợp quy hoạch, tránh lãng phí nguồn lực đất đai.

Trong khi đó, Dự án Khu dân cư đô thị Tân Thành do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) rộng 40,2 ha tại phường Dương Kinh đã được thành phố xử lý về mặt pháp lý từ nhiều năm trước. Ngày 17/11/2008, UBND TP. Hải Phòng ban hành Quyết định số 1942/QĐ-UBND thu hồi đất của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tại phường Tân Thành, quận Dương Kinh (nay là phường Dương Kinh), giao Trung tâm Phát triển quỹ đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường quản lý.

Trên cơ sở đó, Sở Kế hoạch và Đầu tư (nay là Sở Tài chính) ban hành Quyết định số 67/QĐ-KHĐT ngày 8/5/2019 chấm dứt hoạt động dự án. Hiện nay, UBND thành phố đã giao Thanh tra thành phố kiểm tra tình hình quản lý, sử dụng đất tại khu vực này. Thanh tra thành phố đang hoàn thiện báo cáo kết quả để trình UBND thành phố xem xét, quyết định.

Theo UBND TP. Hải Phòng, việc rà soát tiến độ, tình hình quản lý, sử dụng đất và phương án xử lý tại các dự án trên nhằm hạn chế tình trạng đất đai, công trình chậm được đưa vào khai thác, sử dụng, gây lãng phí nguồn lực và ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị.