Hải Phòng ra mắt Trung tâm giáo dục cộng đồng về phòng cháy, chữa cháy ở phía Tây thành phố

Sáng 7/11, Công an TP Hải Phòng tổ chức ra mắt Cơ sở 2 Trung tâm Giáo dục cộng đồng về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại số 352 đường Nguyễn Lương Bằng, phường Lê Thanh Nghị. Đây là địa điểm phục vụ tuyên truyền, hướng dẫn và thực hành kỹ năng an toàn PCCC, giúp người dân chủ động phòng ngừa, xử lý các tình huống cháy, nổ, tai nạn, sự cố.

Các đại biểu bấm nút ra mắt Cơ sở 2 Trung tâm Giáo dục cộng đồng về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại phường Lê Thanh Nghị.

Tăng cường giáo dục kỹ năng PCCC từ thực tế

Cơ sở 2 Trung tâm Giáo dục cộng đồng về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ được xây dựng tại Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ khu vực 8, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH (Công an TP Hải Phòng).

Khác với hình thức tuyên truyền, phổ biến kiến thức thông thường, trung tâm được tổ chức theo hướng trực quan, thực hành và trải nghiệm. Người dân khi đến đây không chỉ được tìm hiểu các quy định, kiến thức cơ bản về PCCC mà còn trực tiếp tiếp cận, rèn luyện kỹ năng xử lý tình huống, thoát nạn và bảo vệ bản thân khi xảy ra sự cố.

Đại biểu tham quan, tìm hiểu các hoạt động giáo dục cộng đồng tại trung tâm.

Tại lễ ra mắt, các đại biểu được giới thiệu quá trình cải tạo, xây dựng trung tâm, đồng thời tham quan các khu vực trải nghiệm. Dưới sự hướng dẫn của cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, người tham gia được tiếp cận những tình huống thực tế, thực hành các kỹ năng cần thiết, nhận diện nguy cơ cháy, nổ và cách thức ứng phó khi có sự cố xảy ra.

Việc đưa các nội dung thực hành vào hoạt động giáo dục cộng đồng góp phần giúp kiến thức PCCC trở nên gần gũi, dễ tiếp thu và dễ ghi nhớ hơn. Qua đó, mỗi người có thêm kỹ năng cần thiết để chủ động phòng ngừa, hạn chế thiệt hại về người và tài sản khi xảy ra cháy, nổ, tai nạn, sự cố.

Mở rộng mạng lưới địa điểm trải nghiệm an toàn

Việc đưa Cơ sở 2 vào hoạt động góp phần mở rộng địa điểm giáo dục cộng đồng về PCCC và CNCH trên địa bàn Hải Phòng, tạo điều kiện để học sinh, sinh viên, công nhân, người lao động và các tầng lớp nhân dân được tiếp cận kiến thức, kỹ năng an toàn.

Trẻ em trải nghiệm, thực hành kỹ năng PCCC và CNCH dưới sự hướng dẫn của cán bộ, chiến sĩ Công an thành phố.

Cùng với Cơ sở 1 tại phường An Dương, cơ sở mới tại phường Lê Thanh Nghị từng bước hình thành mạng lưới địa điểm trải nghiệm, nâng cao khả năng tiếp cận hoạt động giáo dục kỹ năng PCCC cho người dân ở các khu vực trên địa bàn thành phố.

Thời gian tới, Công an thành phố sẽ phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng, các trường học, doanh nghiệp và UBND các xã, phường tổ chức hoạt động thường xuyên, thu hút đông đảo người dân tham gia.

Trên cơ sở kết quả thực hiện, Công an thành phố sẽ đánh giá hiệu quả hoạt động, nghiên cứu giải pháp duy trì, phát triển và nhân rộng mô hình tại các địa bàn. Qua đó, từng bước đưa kiến thức, kỹ năng PCCC và CNCH đến gần hơn với cộng đồng, góp phần nâng cao ý thức chủ động phòng ngừa cháy, nổ ngay từ cơ sở.