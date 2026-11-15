Hải Phòng: Ra mắt hợp xướng cộng đồng 'Hoa Phượng'

Một tiết mục biểu diễn trong chương trình nghệ thuật

Tham dự có đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, lực lượng tham gia biểu diễn (gồm 200 người là cán bộ, hội viên các Câu lạc bộ Cung Văn hóa Thanh thiếu nhi thành phố và thành viên Hợp xướng cộng đồng “Hoa Phượng”), cùng hơn 1.000 khán giả là đoàn viên, thanh thiếu nhi và nhân dân thành phố.

Chương trình nghệ thuật "Những bài ca không quên"

Lấy tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc làm mạch cảm xúc chủ đạo, chương trình kết nối các ca khúc giàu giá trị lịch sử và nghệ thuật với phần dàn dựng hợp ca, hợp xướng, múa và vũ đạo hiện đại.

Chương trình được xây dựng theo chủ đề từ quá khứ, hiện tại đến tương lai

Hành trình âm nhạc được xây dựng theo dòng chảy từ quá khứ, hiện tại đến tương lai, nhằm nhắc nhớ về truyền thống yêu nước, tri ân những đóng góp, hy sinh của các thế hệ đi trước và khơi dậy khát vọng cống hiến của tuổi trẻ trong giai đoạn mới; đồng thời khẳng định vai trò là trung tâm quy tụ, tập hợp và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc của MTTQ Việt Nam.

Các tác phẩm nghệ thuật được dàn dựng công phu

Các tác phẩm tiêu biểu được lựa chọn gồm “Bài ca đoàn kết”, “Thành phố hoa phượng đỏ”, “Miền Nam nhớ mãi ơn Người”, “Giai điệu Tổ quốc”, “Người trễ hẹn mùa xuân”, “Tự nguyện - Dậy mà đi”, “Ta đã thấy gì trong đêm nay”, “Nối vòng tay lớn”, “Bài ca không quên”, “Em đi trong tươi xanh - Hát vang trong kỷ nguyên mới” và “Hải Phòng thắp sáng tương lai”.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Kiên tặng hoa cho Ban điều hành Hợp xướng cộng đồng “Hoa Phượng”

Tại chương trình, Ban Tổ chức thực hiện nghi thức ra mắt Hợp xướng cộng đồng “Hoa Phượng”. Đây là mô hình sinh hoạt nghệ thuật cộng đồng do CLB MC Trẻ - Cung Văn hóa Thanh thiếu nhi thành phố khởi xướng, quy tụ những người yêu ca hát ở nhiều độ tuổi, đem âm nhạc đến gần hơn với đời sống, tạo môi trường giao lưu, luyện tập và biểu diễn, góp phần làm phong phú đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân.

Dàn hợp xướng cộng đồng "Hoa Phượng"

Đây là sự kiện hưởng ứng Đề án xây dựng Hải Phòng trở thành “Thành phố âm nhạc”; đồng thời thể hiện mong muốn phát triển những không gian văn hóa có tính kết nối, nơi các thế hệ cùng đóng góp, vừa là chủ thể sáng tạo vừa là người thụ hưởng các giá trị nghệ thuật và nhân văn cao đẹp. Tiết mục hợp xướng “Thành phố hoa phượng đỏ” là lời chào sân của tập thể ngay sau nghi thức ra mắt.

Chương trình được tổ chức nhằm lan toả, tiếp nối truyền thống nhân ái

Không chỉ là một đêm nghệ thuật, chương trình còn lan tỏa tinh thần tri ân và trách nhiệm với cộng đồng qua hoạt động tặng quà các gia đình chính sách và học sinh, sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt trên địa bàn thành phố. Đó là những việc làm thiết thực thể hiện sự sẻ chia, đồng hành cùng công tác an sinh xã hội, tiếp nối truyền thống nhân ái và đoàn kết của dân tộc.

Ban Tổ chức trao quà cho các gia đình chính sách

Tại chương trình, Ban Tổ chức đã trao quà cho 20 gia đình chính sách trên địa bàn phường Gia Viên, mỗi suất quà trị giá 2 triệu đồng tiền mặt và phần quà; trao quà cho 30 em học sinh, sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt, mỗi suất quà trị giá 2 triệu đồng tiền mặt và phần quà tặng.