Hải Phòng quyết thu hồi, xử lý 273 điểm nhà, đất công không dùng để ở

Phường Ngô Quyền tổ chức cưỡng chế thu hồi điểm nhà đất tại số 60 đường Võ Thị Sáu, do Công ty CP Thương mại EU (trước là Công ty CP Xây dựng số 5) thuê sử dụng. (Ảnh: Báo Hải Phòng)

Tại hội nghị cung cấp thông tin và giao ban báo chí do Ban Tuyên giáo Thành ủy, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Hội Nhà báo thành phố Hải Phòng tổ chức vào sáng 30/10, Sở Tài chính Hải Phòng đã thông tin về việc thu hồi để xử lý quỹ nhà, đất là tài sản công không dùng để ở và đang được cho thuê sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn thành phố.

Theo Phó Giám đốc Sở Tài chính Hải Phòng Nguyễn Đồng Kim, quỹ nhà, đất là tài sản công không sử dụng vào mục đích để ở được Ủy ban Nhân dân thành phố giao cho Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Quản lý và Kinh doanh nhà Hải Phòng (Công ty Kinh doanh nhà) quản lý và cho các tổ chức, cá nhân thuê làm địa điểm sản xuất, kinh doanh, dịch vụ.

Đến nay, Công ty Kinh doanh nhà đang quản lý 273 điểm nhà, đất, tập trung chủ yếu tại các phường Hồng Bàng, Lê Chân, Gia Viên, Ngô Quyền.

Cũng theo lãnh đạo Sở Tài chính Hải Phòng, quá trình quản lý tài sản công là nhà, đất qua nhiều thời kỳ còn nhiều bất cập như: nhiều cơ sở đã bị cải tạo, phá dỡ, xây dựng lại, xây dựng không phép, hợp khối với nhà thuộc sở hữu tư nhân (147 điểm có cải tạo, sửa chữa, xây mới, trong đó, có 116 điểm không có giấy phép xây dựng); có điểm phát sinh việc bố trí người dân vào ở trong khuôn viên từ nhiều năm; ranh giới giữa tài sản công, phần bên thuê tự xây dựng và tài sản tư nhân tạo nhiều điểm không còn rõ ràng.

Tiền thuê nhà còn phải thu khoảng 120 tỷ đồng; tiền thuê đất đã tính phải thu khoảng 137 tỷ đồng.

Theo lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng, việc thu hồi, xử lý quỹ nhà, đất là tài sản công không dùng để ở để sắp xếp, xử lý lại nhằm chống thất thoát, lãng phí tài sản công, bổ sung nguồn lực, tăng thu ngân sách, chỉnh trang đô thị và lập lại kỷ cương trong quản lý tài sản công đã được thành phố xác định từ năm 2018 và được thực hiện liên tục, nhất quán qua các thời kỳ gắn với Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, Bộ luật Dân sự năm 2015 về hợp đồng thuê tài sản và Nghị định số 108/2024/NĐ-CP ngày 23/8/2024 của Chính phủ.

Để thực hiện việc thu hồi, Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng đã ban hành kế hoạch 09/KH-UBND ngày 12/01/2026 xác định 273 điểm nhà, đất thu hồi gồm: 159 điểm thu hồi theo Nghị định số 108/2024/NĐ-CP; 59 điểm thu hồi bằng hình thức khởi kiện tại Tòa án (đã khởi kiện trước khi Nghị định có hiệu lực); 55 điểm xử lý theo hình thức khác.

Ủy ban nhân dân thành phố đã ban hành Quy trình cưỡng chế thu hồi nhà thuê gồm 5 bước (Văn bản số 586/UBND-TC ngày 30/3/2026) và ủy quyền cho Ủy ban nhân dân 05 phường nơi có nhà thuê ban hành quyết định cưỡng chế.

Phó Giám đốc Sở Tài chính Hải Phòng Nguyễn Đồng Kim cho biết, đến nay, 148/159 điểm thu hồi theo Nghị định số 108/2024/NĐ-CP đã bàn giao nhà trống hoặc ký biên bản bàn giao, cam kết trả nhà; 5 điểm đang rà soát các tồn tại, vướng mắc về pháp lý đất đai và pháp luật có liên quan; 6 điểm đã có quyết định cưỡng chế, đang tiếp tục tuyên truyền, vận động bàn giao.

Đối với 59 điểm thu hồi bằng hình thức khởi kiện tại Tòa án, hiện có 15 điểm đã có bản án (đã hoàn thành thi hành án 13 điểm; 2 điểm đang thi hành án); 44 điểm Tòa án nhân dân khu vực đã thụ lý.

Sau khi thu hồi, Sở Tài chính phối hợp với các sở, ngành, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Quản lý và Kinh doanh nhà Hải Phòng, Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố và các phường rà soát và phân thành 06 nhóm để sắp xếp, xử lý. Theo đó, nhóm 1 (44 điểm là công trình cần gìn giữ, bảo tồn) sẽ tiếp tục cho thuê. Nhóm 2 (6 điểm là hộ gia đình chính sách) sẽ chuyển sang cho thuê nhà để ở theo Nghị định số 95/2024/NĐ-CP.

Nhóm 3 (8 điểm) đã có phương án xử lý, chờ thực hiện dự án. Nhóm 4 (7 điểm đã bố trí toàn bộ hoặc một phần diện tích cho người dân làm nhà ở) sẽ chuyển về địa phương xử lý theo pháp luật đất đai.

Nhóm 5 (173 điểm có diện tích nhỏ, xen kẹp giữa các hộ dân) sẽ dự kiến đấu giá quyền sử dụng đất ở. Nhóm 6 (35 điểm có diện tích lớn, nằm trên các trục đường có nhiều công trình công cộng, thương mại, dịch vụ) sẽ đấu giá đất thương mại, dịch vụ.

Để đảm bảo quyền lợi của các tổ chức và cá nhân, các cơ quan chức năng của thành phố đã tổ chức đối thoại, trả lời cụ thể các ý kiến, kiến nghị. Cùng với đó, để đảm bảo quyền lợi của người thuê, Hải Phòng đã xem xét bố trí thuê nhà ở thuộc sở hữu nhà nước (nếu đủ điều kiện) với 39 hộ.

Công ty Kinh doanh nhà đã thông báo đề nghị 242 cơ sở thuê nhà, đất cung cấp hồ sơ để đầu tư, cải tạo.

Thành phố cũng đã thông tin về nhu cầu tuyển dụng 4.367 lao động tại các khu công nghiệp để người lao động bị ảnh hưởng đăng ký nếu có nhu cầu. Thành phố cũng đã giao thanh tra thành phố thanh tra việc quản lý quỹ nhà cho thuê, việc thu, chi tiền thuê…

Để hoàn thành việc thu hồi, xử lý quỹ nhà, đất là tài sản công không dùng để ở trong năm 2026, các cơ quan chức năng của thành phố tiếp tục vận động các điểm đã có quyết định cưỡng chế; tháo gỡ dứt điểm vướng mắc của 5 điểm đang rà soát; thực hiện đúng quy trình các trường hợp phải cưỡng chế.

Sở Tài chính Hải Phòng cũng đề nghị Tòa án nhân dân thành phố, Viện Kiểm sát nhân dân thành phố quan tâm sớm xét xử các vụ việc đã thụ lý; thi hành án dân sự thành phố chỉ đạo thi hành dứt điểm các bản án.

Thành phố cũng xây dựng phương án xử lý cụ thể từng điểm, từng nhóm và kiên quyết không để tài sản bỏ trống sau thu hồi. Thành phố Hải Phòng cũng sẽ công khai danh mục 273 điểm, phương án xử lý và tiến độ từng điểm trên Cổng Thông tin điện tử thành phố và niêm yết tại Ủy ban Nhân dân các phường.

Công ty Kinh doanh nhà phối hợp với Thuế thành phố tiếp tục thu tiền thuê nhà, thuê đất theo quy định, không để thất thu ngân sách…/.