Ngày 17/11, Phó chủ tịch UBND TP Hải Phòng Lê Trung Kiên chủ trì cuộc họp trực tiếp kết hợp trực tuyến với các sở, ban, ngành, chủ đầu tư và 114 xã, phường, đặc khu trên địa bàn thành phố để nghe báo cáo tiến độ thực hiện kịch bản giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công và công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) tháng 11/2026.

Phó chủ tịch UBND TP Hải Phòng Lê Trung Kiên phát biểu tại cuộc họp.

Theo báo cáo của Sở Tài chính, tính đến ngày 15/11/2026, tổng số vốn đầu tư công toàn thành phố đã giải ngân đạt 36.479 tỷ đồng; trong đó, vốn kế hoạch giao năm 2026 đạt 35.943 tỷ đồng, bằng 93% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao (đạt 97,3% sau khi loại trừ 5% tiết kiệm chi) và bằng 76% kế hoạch HĐND, UBND thành phố giao; vốn kéo dài giải ngân đạt 536 tỷ đồng (đạt 91,2% kế hoạch).

Toàn thành phố có 78/125 chủ đầu tư, địa phương đạt tỷ lệ giải ngân từ 86% trở lên, tiêu biểu như Ban QLDA ĐTXD công trình dân dụng và công nghiệp Hải Phòng cùng nhiều xã, phường đạt trên 95%.

Về công tác GPMB, theo tổng hợp dữ liệu trên hệ thống IOC của Sở Nông nghiệp và Môi trường, đến hết ngày 15/11/2026, toàn thành phố có 434 dự án phải thực hiện GPMB tại 108 địa phương với tổng diện tích hơn 57,3 triệu m²; đến nay đã GPMB đạt 70,9% tổng diện tích (hơn 40,6 triệu m²) với số tiền chi trả đạt trên 25.405 tỷ đồng.

Riêng 221 dự án đầu tư công có kế hoạch hoàn thành năm 2026 đã GPMB đạt 80,7% diện tích (hoàn thành 155/221 dự án). Tiến độ GPMB tại các dự án trọng điểm như tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng đạt 75,8%, tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh đạt 76,3%, hạ tầng khu công nghiệp đạt 73,6%, cụm công nghiệp đạt 81,9% và các khu tái định cư đạt 77,3%.

Thảo luận tại cuộc họp, lãnh đạo UBND các xã, phường có tỷ lệ giải ngân và GPMB còn chậm đã thẳng thắn phân tích nguyên nhân, làm rõ những vướng mắc phát sinh tại cơ sở sau khi vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp như: Hồ sơ đất đai phức tạp qua nhiều thời kỳ, công tác xác định nguồn gốc đất mất nhiều thời gian; một số hộ dân chưa đồng thuận về đơn giá bồi thường hoặc chờ bố trí quỹ đất tái định cư; tiến độ chuyển kinh phí GPMB của một số chủ đầu tư còn chậm.

Đồng thời, các địa phương cũng kiến nghị thành phố sớm điều chuyển linh hoạt nguồn vốn từ các dự án chậm sang các dự án có khả năng giải ngân tốt, sớm phê duyệt phương án xử lý trụ sở, tài sản công dôi dư sau sắp xếp và hỗ trợ hướng dẫn thủ tục đầu tư công trung hạn.

Trên cơ sở kiến nghị của các địa phương, đại diện lãnh đạo các sở: Tài chính, Nông nghiệp và Môi trường, Xây dựng, Khoa học và Công nghệ cùng các Ban Quản lý dự án chuyên ngành đã trực tiếp trao đổi, giải đáp và đề xuất các giải pháp tháo gỡ vướng mắc về quy trình thẩm định điều chỉnh dự án, xử lý hợp đồng xây lắp, cơ chế thu tiền sử dụng đất tái định cư, phương án điều hòa vốn cuối năm cũng như nâng cấp tính năng cảnh báo tiến độ trên hệ thống điều hành thông minh IOC.

Quang cảnh hội nghị.

Phát biểu kết luận cuộc họp, Phó chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Kiên ghi nhận, biểu dương sự nỗ lực, quyết tâm cao của các sở, ngành, chủ đầu tư và địa phương đã đưa tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công của thành phố nằm trong nhóm dẫn đầu cả nước.

Nhấn mạnh quỹ thời gian của năm 2026 không còn nhiều, Phó chủ tịch UBND thành phố yêu cầu toàn hệ thống chính trị tập trung cao độ, phấn đấu giải ngân đạt 100% kế hoạch vốn được giao theo đúng tinh thần chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy (hoàn thành kế hoạch vốn giao đầu năm trước ngày 30/11 và giải ngân hết phần vốn bổ sung trong tháng 12/2026), coi đây là tiêu chí quan trọng để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ và xếp loại thi đua cuối năm.

Phó chủ tịch UBND thành phố yêu cầu các xã, phường, đặc khu tập trung xử lý dứt điểm công tác GPMB, đặc biệt là các dự án đầu tư công, các dự án tạo động lực và 151 dự án chậm muộn đã có phương án cụ thể; tránh để vướng mắc kéo dài sang năm 2027 dẫn đến thay đổi cơ chế, chính sách bồi thường gây khó khăn cho công tác vận động nhân dân.

Hải Phòng quyết tâm hoàn thành 100% kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công trước ngày 30/11 và giải ngân hết phần vốn bổ sung trong tháng 12/2026. (Ảnh: Dự án đầu tư xây dựng cầu Nguyễn Trãi và chỉnh trang đô thị vùng phụ cận).

Đồng thời, khẩn trương đưa vào khai thác, sử dụng hiệu quả quỹ nhà, đất và tài sản công dôi dư đã được thành phố phân cấp quản lý; chủ động căn cứ thông báo vốn tạm thời của thành phố và nguồn thu đấu giá đất để sớm lập, trình phê duyệt kế hoạch đầu tư công năm 2027.

Đối với các sở, ngành thành phố, Phó chủ tịch UBND thành phố giao Sở Tài chính bám sát tình hình, kịp thời tham mưu điều chuyển vốn linh hoạt giữa các dự án, nghiên cứu đưa tiêu chí tốc độ giải ngân vào nguyên tắc phân bổ vốn năm sau.

Giao Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp các địa phương đôn đốc chủ đầu tư hạ tầng khu, cụm công nghiệp chuyển kinh phí GPMB, đồng thời rà soát tính tiền sử dụng đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại các khu tái định cư.

Giao Sở Xây dựng đẩy nhanh tiến độ thẩm định, cấp phép các dự án; Sở Khoa học và Công nghệ khẩn trương nâng cấp hệ thống IOC theo hướng cập nhật chi tiết danh mục từng dự án, gắn mã QR theo dõi tiến độ và thiết lập cảnh báo tự động đối với các dự án, địa phương chậm muộn để phục vụ hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo thành phố.

Duy Thanh