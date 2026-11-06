Hải Phòng quyết tâm đạt tăng trưởng GRDP 13% trong năm 2026

Ngày 5/11, Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng tổ chức họp cho ý kiến về công tác xây dựng Đảng, chính quyền, vận động Nhân dân và phát triển kinh tế - xã hội; kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TU, ngày 15/7/2026 của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố trong tháng 10, nhiệm vụ trọng tâm tháng 11 năm 2026 và thời gian tiếp theo.

Nhiều chỉ tiêu kinh tế duy trì đà tăng trưởng tích cực

Theo báo cáo tại cuộc họp, tình hình kinh tế - xã hội thành phố tháng 10 và 10 tháng đầu năm 2026 tiếp tục duy trì xu hướng tích cực với 8 chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu dự kiến đạt và vượt kế hoạch hoặc có kết quả khả quan.

Quang cảnh cuộc họp.

Tổng thu ngân sách nhà nước đạt 181.008 tỷ đồng, đạt 92,9% dự toán, tăng 10,2% so với cùng kỳ. Giải ngân vốn đầu tư công đến ngày 31/10/2026 đạt 91,76% so với kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao (loại trừ 5% tiết kiệm chi); kim ngạch xuất khẩu đạt 50,1 tỷ USD, tăng 10,9%, đạt 96,3% kế hoạch năm.

Sản lượng hàng hóa thông qua cảng đạt 182,4 triệu tấn, tăng 12,11%; thành phố đón 15,11 triệu lượt khách du lịch, tăng 17,47%; thu hút vốn đầu tư nước ngoài đạt 3.802,92 triệu USD, tăng 69% so với cùng kỳ.

Về nhà ở xã hội, dự kiến cả năm thành phố hoàn thành 7.160 căn nhà ở xã hội, vượt kế hoạch thành phố và chỉ tiêu Chính phủ giao; tiến độ 24/24 công trình, dự án trọng điểm bảo đảm kịch bản đề ra; 242/249 dự án tồn đọng, kéo dài đã được tháo gỡ; 995/995 cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp đã được phê duyệt phương án xử lý.

Sản xuất nông nghiệp ổn định; các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, lao động, việc làm, an sinh xã hội tiếp tục đạt nhiều kết quả tích cực, Hải Phòng thuộc nhóm 3 địa phương dẫn đầu cả nước về chỉ số đổi mới sáng tạo; hoàn thành tổ chức Lễ hội Côn Sơn, Kiếp Bạc - mùa Thu năm 2026 và các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh lần đầu tiên về thăm Hải Phòng.

Quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, tai nạn giao thông tháng 10 giảm cả 3 tiêu chí so với tháng trước và cùng kỳ; hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế tiếp tục được mở rộng. Hoàn thành vượt chỉ tiêu giai đoạn 1 Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Việc thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TU ngày 15/7/2026 của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố tiếp tục được tập trung kiểm tra, đôn đốc. Tiến độ 24/24 công trình, dự án trọng điểm bảo đảm kịch bản đề ra, dự kiến hoàn thành mục tiêu quý IV/2026; các chỉ tiêu phát triển hạ tầng viễn thông hoàn thành trước kế hoạch theo nghị quyết 3 tháng.

Đến ngày 31/10, trong tổng số 667 nhiệm vụ chính và 1.083 nhiệm vụ thành phần được giao theo Nghị quyết số 11-NQ/TU, đã hoàn thành 70 nhiệm vụ chính và 164 nhiệm vụ thành phần; các nhiệm vụ còn lại đang được thực hiện. Riêng các nhiệm vụ có thời hạn hoàn thành đến tháng 10, đã hoàn thành 48 nhiệm vụ chính và 129/144 nhiệm vụ thành phần.

Thực hiện đồng bộ các giải pháp, phấn đấu tăng trưởng GRDP đạt 13%

Phát biểu kết luận cuộc họp, Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Ngọc Châu ghi nhận, đánh giá cao sự nỗ lực của các cấp ủy, chính quyền, cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân thành phố trong thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội thời gian qua.

Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Ngọc Châu phát biểu chỉ đạo cuộc họp.

Đối với nhiệm vụ 2 tháng cuối năm 2026, Bí thư Thành ủy Hải Phòng yêu cầu tập trung cao độ thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TU, quyết tâm tăng trưởng GRDP quý IV đạt 15,39%, cả năm đạt 13%.

Thành phố phấn đấu chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 11 và quý IV đạt 18%, cả năm đạt 15%; thu hút FDI tháng 11 đạt 120 triệu USD, quý IV đạt 365 triệu USD, cả năm đạt trên 4 tỷ USD; tổng vốn đầu tư toàn xã hội quý IV đạt 109 nghìn tỷ đồng. Quyết tâm giải ngân vượt 100% kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao ngay trong tháng 11, phấn đấu đến hết tháng 12 đạt 120%.

Để thực hiện mục tiêu trên, Bí thư Thành ủy đề nghị Đảng ủy UBND thành phố tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội trong 2 tháng cuối năm 2026.

Trong đó đối với thu ngân sách, tập trung tăng thu, chống thất thu, thu hồi nợ đọng thuế; rà soát các nguồn thu còn dư địa, trọng tâm là thu tiền sử dụng đất. Đôn đốc doanh nghiệp thực hiện nghĩa vụ tài chính, xử lý các trường hợp cố tình chây ì, chậm nộp theo quy định; chủ động phương án bù đắp những khoản thu có nguy cơ hụt lớn. Xây dựng dự toán thu năm 2027 sát thực tiễn, khả thi và có tính phấn đấu cao.

Rà soát từng dự án đầu tư công, nhất là công trình trọng điểm có số vốn lớn. Xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn và năm 2027 theo thứ tự ưu tiên, phù hợp nguồn lực, không đầu tư dàn trải, gây thất thoát, lãng phí. Nghiên cứu thành lập Tổ công tác hỗ trợ đầu tư trực thuộc UBND thành phố, hỗ trợ xuyên suốt quá trình thực hiện và sau khi dự án đi vào hoạt động.

Rà soát các dự án ngoài ngân sách chậm tiến độ, làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm, năng lực nhà đầu tư. Hoàn thành thủ tục để khởi công các công trình, dự án trọng điểm trong quý IV/2026, gồm các bến số 7, 8, 9, 10 tại cảng Lạch Huyện; các Khu công nghiệp Trấn Dương - Hòa Bình khu A, khu B; Nhà máy Xử lý chất thải rắn Seraphin; tuyến đường tốc độ cao kết nối Đông - Tây thành phố.

Hoàn thành tham mưu điều chỉnh các bất cập trong bảng giá đất, điều chỉnh hợp lý tỷ lệ tính đơn giá thuê đất; hoàn thiện đơn giá, chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, tháo gỡ vướng mắc về mặt bằng. Tiếp tục hoàn thiện, vận hành, cập nhật cơ sở dữ liệu đất đai, bảo đảm “đúng - đủ - sạch - sống - thống nhất - dùng chung”.

Khẩn trương ban hành, công khai nguyên tắc, tiêu chí, định mức hỗ trợ đầu tư, xác định diện tích đất đầu tư hạ tầng khu công nghiệp, cụm công nghiệp, vườn ươm công nghệ và quyết định mức giảm tiền thuê lại đất cho doanh nghiệp công nghệ cao, doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo. Rà soát hoạt động kinh tế đêm, kinh tế đường phố, chợ, thương mại điện tử.

Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Ngọc Châu kiểm tra tiến độ triển khai các dự án trọng điểm trên địa bàn xã Vĩnh Hải.

Về cải cách hành chính, bảo đảm 100% hồ sơ được tiếp nhận, trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công; công khai tiến độ, kết quả trên Cổng Dịch vụ công quốc gia; khắc phục hồ sơ trễ hạn, dừng, rút, từ chối giải quyết. Tiếp tục chăm lo sức khỏe Nhân dân, phấn đấu đến hết năm 2026, 100% người dân được khám sức khỏe, tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt trên 95%.

Đối với 15 nhiệm vụ thành phần chậm tiến độ thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TU được đề nghị gia hạn, Ban Thường vụ Thành ủy thống nhất gia hạn những nhiệm vụ chậm do nguyên nhân khách quan. Ban Tổ chức Thành ủy chủ trì, phối hợp với Đảng ủy UBND thành phố làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm; tham mưu kiểm điểm, chấn chỉnh các trường hợp chậm do nguyên nhân chủ quan; xác định thời hạn hoàn thành, giải pháp khắc phục từng nhiệm vụ được gia hạn. Đảng ủy UBND thành phố tập trung chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ đến hạn trong tháng 11/2026.

Đối với các địa phương, đơn vị có nhiệm vụ chậm, muộn Bí thư Thành ủy Hải Phòng đề nghị phải tự kiểm điểm, làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm, phương hướng khắc phục. Nhiệm vụ đã giao từ hai kỳ kết luận trở lên nhưng chưa hoàn thành phải xác định thời hạn cuối cùng, không tiếp tục lùi hạn; đưa kết quả thực hiện vào đánh giá, xếp loại người đứng đầu. Nhiệm vụ quá hạn sau lần đôn đốc thứ hai phải báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy xem xét trách nhiệm tập thể, cá nhân liên quan.

Duy Thanh