Hải Phòng quyết tâm đạt mục tiêu tăng trưởng tại phiên họp thường kỳ tháng 9

Quang cảnh Phiên họp thường kỳ UBND thành phố tháng 9 năm 2026. Nguồn CTTĐT TP

Dưới sự chủ trì của ông Đỗ Thành Trung - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố, Phiên họp thường kỳ tháng 9/2026 đã ghi nhận sự hiện diện đầy đủ của lãnh đạo HĐND, Đoàn ĐBQH, các tổ chức chính trị - xã hội, các sở, ngành và đại diện UBND 114 xã, phường, đặc khu trên địa bàn. Theo đánh giá tổng hợp của Sở Tài chính và các đơn vị chức năng, bức tranh kinh tế - xã hội Hải Phòng 9 tháng đầu năm tiếp tục khẳng định vị thế đầu tàu tăng trưởng với 10/13 chỉ tiêu kinh tế - xã hội chính đạt và vượt kịch bản. Tốc độ tăng trưởng GRDP duy trì ở mức cao 11,73%, được nâng đỡ vững chắc bởi chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 15,14% (ngành công nghiệp chế biến, chế tạo giữ vai trò động lực chính với mức tăng 15,36%). Khối thương mại và dịch vụ logistics có sự bứt phá đồng bộ: tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ chạm ngưỡng 320.890 tỷ đồng (+16,08%); xuất khẩu đạt 43,72 tỷ USD (+12,3%); hàng hóa thông qua cảng biển đạt 156,3 triệu tấn (+11,8%); và ngành du lịch đạt mốc ấn tượng 13,95 triệu lượt du khách (+17,4%).

Bắt nhịp đà phục hồi chung, dòng vốn FDI tiếp tục khẳng định vai trò đòn bẩy kinh tế của thành phố với tổng giá trị vọt lên hơn 3,63 tỷ USD, tiệm cận ngưỡng hoàn thành chỉ tiêu cả năm (93,3%). Thu ngân sách toàn thành phố ghi nhận 162.173 tỷ đồng (đạt 83,2% dự toán), trong đó trụ cột xuất nhập khẩu mang về 72.974 tỷ đồng. Trên phương diện quy hoạch không gian, Hải Phòng ghi dấu bước tiến dài với 6 KCN mới được chấp thuận chủ trương và 9 KCN chính thức khởi công, đi đôi với việc hoàn thành phương án sắp xếp 995 trụ sở, nhà đất dôi dư. Lĩnh vực an sinh - giáo dục gặt hái nhiều "quả ngọt" khi giáo dục thành phố giữ vững vị thế top 3 cả nước về điểm thi THPT, còn ngành y tế đã chăm sóc sức khỏe cho 57,3% cư dân thường trú. Nhìn nhận khách quan, phiên họp cũng dành thời lượng lớn mổ xẻ nguyên nhân 3 chỉ tiêu kinh tế chưa đạt kịch bản đề ra (GRDP, IIP, số doanh nghiệp thành lập mới). Bức tranh thực thi còn bộc lộ sự chênh lệch khi còn 21 địa phương thu ngân sách dưới 70%, 7 địa phương giải ngân đầu tư công dưới 65% (tỷ lệ chung đạt 72%), cùng rào cản bồi thường giải phóng mặt bằng tại một số dự án lớn.

Chủ tịch UBND thành phố Đỗ Thành Trung phát biểu chỉ đạo và kết luận phiên họp. nguồn CTTĐT TP

Kết luận phiên họp thường kỳ tháng 9/2026, Chủ tịch UBND thành phố Đỗ Thành Trung giao nhiệm vụ trọng tâm quý IV với mục tiêu tăng trưởng GRDP đạt 14,5%, tạo tiền đề hoàn thành chỉ tiêu cả năm đạt từ 13% trở lên theo Nghị quyết số 11-NQ/TU. Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu lãnh đạo các sở, ngành và UBND cấp xã, phường, đặc khu thực hiện nghiêm chỉ đạo của UBND thành phố, thực hiện lịch trình công việc, nhiệm vụ cụ thể theo nguyên tắc “6 rõ”. Đối với kế hoạch công tác cuối năm, thành phố tập trung tháo gỡ khó khăn sản xuất, quyết tâm giải ngân 100% vốn đầu tư công, hoàn thành giải phóng mặt bằng các dự án lớn, đẩy nhanh lập Quy hoạch chung đến năm 2050, triển khai Đề án khôi phục ngành đóng tàu, chuẩn bị khởi công 3 cụm công nghiệp mới, số hóa dữ liệu đất đai “đúng, đủ, sạch, sống” và nâng cao chất lượng giáo dục, y tế, an sinh xã hội trên địa bàn./.

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