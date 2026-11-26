Tối 25/11, tại Quảng trường Thống Nhất, phường Lê Thanh Nghị, Liên minh Hợp tác xã (HTX) thành phố Hải Phòng tổ chức khai mạc “Tuần hàng OCOP Hải Phòng – Hội tụ sản phẩm đặc trưng vùng miền năm 2026 và Giao lưu văn hóa Việt – Lào”.

Với quy mô 90 gian hàng, sự kiện quy tụ các HTX, doanh nghiệp, đơn vị thành viên của Hải Phòng cùng Liên minh HTX 20 tỉnh, thành phố trên cả nước. Đây là dịp để người dân, du khách trực tiếp tham quan, tìm hiểu và lựa chọn những sản phẩm OCOP, đặc sản tiêu biểu, mang đậm bản sắc của từng vùng miền.

Các đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng khai mạc.

Không chỉ là không gian trưng bày, quảng bá sản phẩm, Tuần hàng còn tạo cơ hội để các HTX, doanh nghiệp gặp gỡ, kết nối giao thương, tìm kiếm đối tác và mở rộng thị trường tiêu thụ. Qua đó, góp phần đưa những sản phẩm chất lượng, có nguồn gốc rõ ràng đến gần hơn với người tiêu dùng.

Thực hiện Kế hoạch số 269/KH-UBND ngày 17/7/2026 của UBND thành phố Hải Phòng và Kế hoạch số 351/KH-LMHTX ngày 15/10/2026 của Liên minh HTX thành phố, chương trình hướng tới tăng cường xúc tiến thương mại, kết nối cung cầu, hỗ trợ các chủ thể OCOP và sản phẩm đặc trưng vùng miền quảng bá, tiêu thụ sản phẩm.

Các đại biểu tham quan các gian hàng OCOP đến từ đất nước Lào.

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Nguyễn Đức Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hải Phòng ghi nhận, đánh giá cao sự chủ động, tích cực của Liên minh HTX thành phố cùng các cơ quan, đơn vị liên quan trong tổ chức chương trình.

Theo ông Nguyễn Đức Tuấn, đây không chỉ là hoạt động trưng bày, giới thiệu sản phẩm mà còn là diễn đàn kết nối giao thương, thúc đẩy liên kết giữa các địa phương, doanh nghiệp và HTX; tạo cơ hội để sản phẩm đặc trưng vùng miền tiếp cận người tiêu dùng, mở rộng thị trường và tham gia sâu hơn vào các chuỗi cung ứng, phân phối trong nước và quốc tế.

Các đại biểu được giới thiệu về sản phẩm gốm Chu Đậu.

Để phát huy tiềm năng, lợi thế, đưa sản phẩm OCOP và sản phẩm đặc trưng trở thành động lực thúc đẩy kinh tế địa phương, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hải Phòng đề nghị các sở, ngành, địa phương và cộng đồng doanh nghiệp, HTX tiếp tục triển khai hiệu quả Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP), gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và phát triển kinh tế nông thôn.

Cùng với đó, cần hỗ trợ các chủ thể hoàn thiện sản phẩm, nâng cao chất lượng, đáp ứng tiêu chuẩn, quy chuẩn, bảo đảm truy xuất nguồn gốc và bảo hộ thương hiệu. Các HTX, doanh nghiệp cần chủ động đổi mới tư duy, đầu tư công nghệ, cải tiến mẫu mã, bao bì, nâng cao năng lực chế biến, bảo quản; đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số và thương mại điện tử...

Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Trần Văn Quân (người cầm hộp trà màu xanh) tham quan gian hàng đến từ Liên minh HTX tỉnh Thái Nguyên và nghe giới thiệu về các loại trà đặc biệt.

Liên minh HTX thành phố được đề nghị tiếp tục phát huy vai trò đại diện, hỗ trợ khu vực kinh tế tập thể, HTX; tăng cường kết nối với Liên minh HTX các tỉnh, thành phố, doanh nghiệp và hệ thống phân phối; đổi mới hoạt động xúc tiến thương mại, kết nối cung cầu, hỗ trợ HTX xây dựng thương hiệu và nâng cao năng lực cạnh tranh.

Việc phát triển sản phẩm OCOP cần gắn với bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống, làng nghề, cảnh quan và bản sắc từng vùng miền; kết hợp quảng bá sản phẩm với phát triển du lịch, dịch vụ và trải nghiệm văn hóa.

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Ngô Ngọc Khánh, Chủ tịch Liên minh HTX thành phố Hải Phòng cho biết, nhiều HTX đã chủ động đổi mới tư duy, chuyển từ sản xuất theo kinh nghiệm sang sản xuất chuẩn hóa, chú trọng chất lượng, thương hiệu và thị trường.

Đông đảo người dân tới tham quan, mua sắm.

Tuy nhiên, theo ông Khánh, làm ra sản phẩm tốt mới chỉ là bước đầu; đưa sản phẩm đi xa, đứng vững trên thị trường và tạo dựng chuỗi liên kết bền vững mới là mục tiêu cần hướng tới. Vì vậy, xúc tiến thương mại và kết nối cung cầu luôn được Liên minh HTX thành phố xác định là nhiệm vụ trọng tâm trong hoạt động đồng hành, hỗ trợ thành viên.

Mỗi sản phẩm được giới thiệu tại Tuần hàng không chỉ là một mặt hàng trao đổi mà còn mang theo câu chuyện về đất và người, bản sắc văn hóa, sức sáng tạo của từng địa phương. Đây cũng là cơ hội để các HTX, doanh nghiệp quảng bá sản phẩm, tìm kiếm đối tác, mở rộng kênh tiêu thụ và tăng cường liên kết sản xuất, kinh doanh.

Giao lưu văn hóa Việt Nam - Lào.

Bên cạnh hoạt động xúc tiến thương mại, chương trình giao lưu văn hóa Việt Nam – Lào là điểm nhấn có ý nghĩa chính trị, văn hóa và đối ngoại, góp phần vun đắp mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước.

Thông qua các hoạt động giao lưu, kết nối, chương trình kỳ vọng mở ra thêm cơ hội hợp tác kinh tế, thương mại giữa doanh nghiệp, HTX và các địa phương hai nước; đồng thời góp phần quảng bá hình ảnh, con người và những giá trị đặc sắc của Hải Phòng đến với bạn bè trong nước và quốc tế.