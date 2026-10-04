Hải Phòng: Quy tập gần 50 bộ hài cốt liệt sĩ và đồng bào tử nạn tại địa chỉ đỏ Mả Chìa

Hình ảnh khu vực khai quật tìm hài cốt liệt sĩ tại Mả Chìa (thôn Mai Sơn, xã Vĩnh Bảo) ảnh: UBND xã VB

"Chiến dịch 500 ngày đêm" và quyết tâm giải mã ký ức Mả Chìa

Mả Chìa từ lâu đã trở thành một địa chỉ đỏ khắc sâu trong ký ức đau thương nhưng vô cùng hào hùng của vùng đất Vĩnh Bảo. Mùa hè năm 1951, trong đợt càn quét tàn bạo của thực dân Pháp, nơi đây đã trở thành hố chôn tập thể của nhiều cán bộ, chiến sĩ cách mạng cùng quần chúng nhân dân địa phương. Hơn bảy thập kỷ trôi qua, niềm khắc khoải đưa các anh trở về vẫn luôn là trăn trở lớn của các thế hệ lãnh đạo và nhân dân thành phố Cảng.

Thực hiện “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ” do Chính phủ và Ban Chỉ đạo 515 Quốc gia phát động, Ban Chỉ đạo 515 TP. Hải Phòng đã xác định việc giải mã hố chôn tập thể tại gò Mả Chìa là nhiệm vụ chính trị, tâm linh vô cùng cấp thiết.

Từ kết quả xác minh nguồn tin nhân chứng và khảo sát kỹ lưỡng bằng công nghệ radar xuyên đất, Bộ Chỉ huy Quân sự TP. Hải Phòng phối hợp cùng cấp ủy, chính quyền địa phương chính thức phát lệnh mở đợt khai quật quy mô lớn tại khu vực này.

Lực lượng làm nhiệm vụ khai quật tìm thấy nhiều dấu tích hài cốt và di vật liên quan đến những người đã hy sinh, tử nạn tại khu vực Mả Chìa. ảnh UBND xã VB

Thận trọng, tận tâm trong từng thớ đất

Những ngày qua, khu vực gò Mả Chìa trở thành tâm điểm chú ý của đông đảo nhân dân Hải Phòng. Dưới thời tiết khắc nghiệt và địa hình đã bị biến dạng sau nhiều thập kỷ, các cán bộ, chiến sĩ thuộc Bộ CHQS thành phố vẫn miệt mài, cẩn trọng bóc tách từng lớp đất đá.

Với tinh thần “tận tâm, trách nhiệm, thành kính nhất”, công tác quy tập được thực hiện khẩn trương nhưng chuẩn xác. Ban đầu, các phương án khảo sát dự kiến thu thập thông tin về một hố chôn tập thể khoảng 8 liệt sĩ. Tuy nhiên, nhờ mở rộng phạm vi tìm kiếm khoa học và đúng quy trình kỹ thuật, chỉ sau 3 ngày triển khai, lực lượng chức năng đã phát hiện và cất bốc 22 bộ hài cốt.

Đến nay, số lượng di cốt tìm thấy tại khu vực đã lên tới khoảng 50 bộ hài cốt liệt sĩ và đồng bào tử nạn.

Cùng với di cốt, các lực lượng còn thu gom được nhiều kỷ vật thiêng liêng như cúc áo, mảnh đạn, khuy thắt lưng... Tất cả đều được đánh dấu vị trí tỉ mỉ, đóng gói nghiêm ngặt và lập hồ sơ bảo quản theo chuẩn quy định của Bộ Quốc phòng để sẵn sàng cho công tác lấy mẫu sinh phẩm, giám định ADN xác định danh tính.

Hành trình tìm và đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình. ảnh UBND xã VB

Trách nhiệm thiêng liêng và lời hứa với lịch sử

Chứng kiến từng phần xương thịt của cha anh được đưa lên từ lòng đất lạnh, nhiều nhân chứng lịch sử và thân nhân liệt sĩ không cầm được nước mắt. Sự thành công bước đầu tại Mả Chìa chính là quả ngọt từ quyết tâm cao độ của Hải Phòng trong việc hưởng ứng “Chiến dịch 500 ngày đêm” – một chiến dịch mang tính nhân văn sâu sắc, chạy đua với thời gian để đưa các anh hùng liệt sĩ trở về.

Đại diện lãnh đạo thành phố Hải Phòng khẳng định: “Mỗi hài cốt tìm thấy là một phần ký ức chiến tranh được trả lại đúng vị trí, là niềm hy vọng đoàn tụ cho các gia đình sau bao năm khắc khoải. Việc cất bốc, xác định danh tính và an táng các anh là mệnh lệnh từ trái tim, là sự tiếp nối truyền thống đạo lý 'Uống nước nhớ nguồn' của dân tộc”.

Theo kế hoạch của TP. Hải Phòng, sau khi hoàn thành toàn bộ công tác quy tập và thu thập mẫu ADN, thành phố sẽ tổ chức Lễ truy điệu và cầu siêu trang trọng theo đúng nghi thức quốc gia. Các hài cốt sẽ được an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ địa phương. Đồng thời, thành phố cũng đã thống nhất chủ trương xây dựng công trình đài tưởng niệm quy mô tại khu vực gò Mả Chìa, dự kiến hoàn thành trước ngày 27/7/2027 nhằm tri ân các anh hùng liệt sĩ nhân kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ.

Hành trình cất bốc gần 50 bộ hài cốt tại Mả Chìa không chỉ khép lại một khoảng trống lịch sử đầy đau thương, mà còn thắp sáng giá trị tri ân, lan tỏa tinh thần trách nhiệm của thế hệ hôm nay trong “Chiến dịch 500 ngày đêm” thiêng liêng và cao cả.