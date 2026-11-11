Hải Phòng quảng bá thương hiệu 'Thành phố biển, miền di sản, điểm đến bốn mùa'

Đại biểu tham gia tọa đàm với chủ đề “Thành phố biển, miền di sản, điểm đến bốn mùa”.

Hội nghị do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Hiệp hội Du lịch Hải Phòng tổ chức với chủ đề “Ấn tượng Hải Phòng – Amazing Hải Phòng: Thành phố biển, miền di sản, điểm đến bốn mùa”.

Tham dự chương trình có ông Hà Văn Siêu, Phó Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch; ông Nguyễn Minh Hùng, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Hải Phòng.

Đây là hoạt động xúc tiến quan trọng nhằm quảng bá tiềm năng, thế mạnh, giới thiệu sản phẩm du lịch mới và mở rộng liên kết thị trường cho du lịch Hải Phòng.

Theo đó, sau hợp nhất, Hải Phòng có diện tích hơn 3.194 km², dân số khoảng 4,66 triệu người, quy mô kinh tế đứng thứ ba cả nước. Không gian du lịch thành phố hội tụ nhiều tài nguyên đặc sắc, từ biển đảo, vịnh, rừng, đô thị cảng đến hệ thống di sản văn hóa, lịch sử, tâm linh, làng nghề và văn minh sông Hồng. Trong đó, Cát Bà với Di sản thiên nhiên thế giới, Côn Sơn – Kiếp Bạc thuộc Di sản thế giới Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc, cùng Đồ Sơn, Bạch Đằng Giang, Văn miếu Mao Điền và nhiều di tích, lễ hội truyền thống tạo nên lợi thế khác biệt để Hải Phòng phát triển các hành trình du lịch bốn mùa.

Cùng với tài nguyên phong phú, hệ thống giao thông đồng bộ gồm đường bộ, đường sắt, đường thủy, đường biển và đường hàng không, đặc biệt là Cảng hàng không quốc tế Cát Bi và hệ thống cảng biển, tạo điều kiện thuận lợi để thành phố kết nối các thị trường khách trong nước và quốc tế.

Năm 2025, du lịch Hải Phòng đón khoảng 14,4 triệu lượt khách, doanh thu đạt 15.100 tỷ đồng. Năm 2026, thành phố dự kiến đón 17,187 triệu lượt khách, trong đó có khoảng 1,8 triệu lượt khách quốc tế, tổng thu từ khách du lịch ước đạt 20.582 tỷ đồng. Mục tiêu đến năm 2030, Hải Phòng phấn đấu đón trên 25 triệu lượt khách, trong đó có 3 triệu lượt khách quốc tế; doanh thu du lịch đạt 50.000 tỷ đồng, đóng góp trên 5% GRDP thành phố.

Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Nguyễn Minh Hùng phát biểu tại chương trình.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Nguyễn Minh Hùng đề nghị các đại biểu tập trung đánh giá tiềm năng, lợi thế và thực trạng phát triển du lịch thành phố sau hợp nhất; đề xuất giải pháp xây dựng sản phẩm đặc trưng, nâng cao sức hấp dẫn điểm đến, kéo dài thời gian lưu trú và tăng mức chi tiêu của du khách.

Đồng thời, tăng cường liên kết Hải Phòng với các tỉnh, thành phố, hình thành các tour, tuyến du lịch liên vùng gắn với di sản, văn hóa, tâm linh, nghỉ dưỡng biển và du lịch sinh thái; mở rộng kết nối giao thông, thị trường khách trong nước và quốc tế, thu hút nguồn lực đầu tư hạ tầng, dịch vụ chất lượng cao.

Tại hội nghị, các đại biểu tham gia tọa đàm với chủ đề “Thành phố biển, miền di sản, điểm đến bốn mùa”, trao đổi giải pháp phát huy tài nguyên du lịch, kết nối các tuyến điểm liên vùng, mở rộng thị trường khách và nâng cao chất lượng dịch vụ.

Thành phố cũng tổ chức trưng bày 15 quầy giới thiệu các sản phẩm, điểm đến, cơ sở lưu trú, du thuyền, doanh nghiệp lữ hành, sản phẩm OCOP và quà tặng du lịch đặc trưng.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hải Phòng ký kết hợp tác phát triển du lịch với các địa phương.

Dịp này, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hải Phòng ký kết hợp tác phát triển du lịch với các tỉnh Hưng Yên, Bắc Ninh, Ninh Bình; Chi hội Lữ hành Hải Phòng ký kết hợp tác với các địa phương Đà Nẵng, Khánh Hòa, Đắk Lắk.

Đây là cơ sở thúc đẩy trao đổi khách, xây dựng tour tuyến liên vùng và hình thành chuỗi sản phẩm có sức cạnh tranh.

Trong khuôn khổ chương trình, ngày 12/11, các đại biểu sẽ tham gia khảo sát thực tế tại Khu du lịch Đồ Sơn hoặc Khu di tích Côn Sơn – Kiếp Bạc.

Thông qua hội nghị, Hải Phòng kỳ vọng tăng cường kết nối giữa cơ quan quản lý, địa phương và cộng đồng doanh nghiệp; đưa các thỏa thuận hợp tác thành những chương trình du lịch cụ thể, mở rộng thị trường, thu hút dòng khách chất lượng cao, lưu trú dài ngày. Qua đó, từng bước khẳng định thương hiệu “Ấn tượng Hải Phòng – Amazing Hải Phòng”, đưa du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng, đóng góp tích cực vào sự phát triển bền vững của thành phố.