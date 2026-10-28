Hải Phòng phục dựng, trao tặng 200 di ảnh chân dung liệt sĩ

Thành đoàn TP Hải Phòng cùng các đơn vị phối hợp đã trực tiếp đến thăm hỏi, trao di ảnh phục dựng cho Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Nhỡ ở xã An Quang

Chương trình phục dựng ảnh chân dung liệt sĩ được Thành đoàn phối hợp triển khai từ tháng 7/2026 đến nay. Chương trình được chia thành 2 đợt trọng điểm gắn liền với các mốc lịch sử ý nghĩa; trong đó đợt 1 nhân dịp kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7 và đợt 2 trong chuỗi hoạt động hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng vũ trang thành phố (20/11/1946 - 20/11/2026).

Bằng tinh thần trách nhiệm, Thành đoàn TP Hải Phòng đã chủ trì, phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố, nhóm phục dựng ảnh liệt sĩ Skyline cùng các đơn vị đồng hành tìm kiếm, phục chế lại những bức ảnh liệt sĩ đã bạc màu, mờ nét. Trên cơ sở tôn trọng ảnh gốc, bám sát các đặc điểm nhận diện và ký ức do gia đình cung cấp, ứng dụng công nghệ hiện đại, các bạn trẻ đã phục dựng diện mạo các liệt sĩ một cách chân thực và trao lại kỷ vật vô giá cho các gia đình thân nhân. Chương trình mang ý nghĩa giáo dục sâu sắc về lòng yêu nước, tinh thần trách nhiệm của thế hệ trẻ đối với những hy sinh to lớn vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Theo thống kê của Thành đoàn TP Hải Phòng, đến ngày 24/10, đơn vị đã phối hợp hoàn thành việc phục dựng và trao tặng 200 tấm di ảnh chân dung liệt sĩ đến tận tay các Mẹ Việt Nam Anh hùng, thân nhân liệt sĩ trên địa bàn thành phố. Đặc biệt, trong các ngày 21 và 22/10, đơn vị đã phối hợp trực tiếp đến thăm hỏi, trao di ảnh phục dựng cho Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Bệ ở phường Hải An và Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Nhỡ ở xã An Quang. Trong đó, bức ảnh ghép hai mẹ con, được trao tận tay Mẹ Nguyễn Thị Nhỡ đã tái hiện hình ảnh người con liệt sĩ bên mẹ trong cùng một khung hình, mang lại niềm vui, sự an ủi vô giá, làm vơi đi những mất mát không gì bù đắp được của người ở lại.

Những bức ảnh được phục dựng không đơn thuần là kỹ thuật xử lý hình ảnh, mà là nhịp cầu kết nối quá khứ với hiện tại, gửi gắm trọn vẹn tình cảm, sự trân trọng và tấm lòng tri ân của tuổi trẻ thành phố đối với những người đã hy sinh vì Tổ quốc. Việc trao tặng trực tiếp tại gia đình và trong các chương trình trang trọng đã lan tỏa mạnh mẽ tinh thần xung kích, trách nhiệm xã hội của tổ chức Đoàn, thu hút sự chung tay đồng hành của nhiều tổ chức, doanh nghiệp và cộng đồng.

Phát huy những kết quả đã đạt được, trong thời gian tới, Thành đoàn TP Hải Phòng tiếp tục mở rộng quy mô chương trình, phấn đấu hoàn thành việc phục dựng và trao tặng di ảnh cho toàn bộ các gia đình thân nhân liệt sĩ có nhu cầu trên địa bàn toàn thành phố.