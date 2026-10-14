Hải Phòng phối hợp ngăn chặn thuyền viên bỏ trốn tại nước ngoài

Thực hiện mô hình “Công an TP. Hải Phòng đồng hành cùng doanh nghiệp, doanh nhân”, Phòng An ninh kinh tế phối hợp với các cơ quan chức năng và doanh nghiệp cung ứng thuyền viên siết chặt công tác quản lý, triển khai các giải pháp ngăn chặn tình trạng thuyền viên bỏ trốn, cư trú bất hợp pháp khi tàu cập cảng nước ngoài.

Theo cổng thông tin điện tử Công an thành phố Hải Phòng, toàn thành phố hiện có 5 trung tâm đào tạo và khoảng 65 doanh nghiệp xuất khẩu thuyền viên, quản lý hơn 8.300 lao động. Dù mang lại nguồn ngoại tệ lớn cho đất nước, lĩnh vực này đang đối mặt khó khăn khi mỗi năm ghi nhận khoảng 10–15 thuyền viên bỏ trốn tại Australia, Hoa Kỳ, Canada, Hàn Quốc...

Trước tình trạng thuyền viên bỏ trốn, cư trú bất hợp pháp ở nước ngoài, Công an Hải Phòng phối hợp doanh nghiệp triển khai các giải pháp ngăn chặn. Ảnh minh họa. Nguồn: CAHP

Tính riêng từ đầu năm 2026 đến nay, các trung tâm cung ứng thuyền viên đã ghi nhận 4 trường hợp trốn ở lại Australia.

Nguyên nhân chủ yếu xuất phát từ ý thức chấp hành pháp luật hạn chế, chênh lệch thu nhập và sự lỏng lẻo trong công tác tuyển chọn, quản lý của một số doanh nghiệp.

Tình trạng này khiến doanh nghiệp phải đền bù hợp đồng, chủ tàu nước ngoài tăng chi phí, hạn chế tuyển dụng lao động Việt Nam, các nước siết chặt visa và tiềm ẩn nguy cơ phức tạp về an ninh quốc gia.

Để bảo vệ uy tín ngành hàng hải và quyền lợi doanh nghiệp, Phòng An ninh kinh tế khuyến cáo các doanh nghiệp siết chặt quy trình tuyển chọn, thẩm định kỹ nhân thân và hồ sơ người lao động. Đơn vị cũng tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho doanh nghiệp và thuyền viên trước khi xuất cảnh, góp phần ngăn ngừa vi phạm, bảo đảm an ninh trật tự và thúc đẩy doanh nghiệp phát triển bền vững.