Hải Phòng phê duyệt quy hoạch Cơ sở 2 Trường Đại học Hàng hải Việt Nam

Ngày 3/11, Trường Đại học Hàng hải Việt Nam thông tin, UBND phường Thiên Hương vừa ban hành Quyết định số 1759/QĐ-UBND phê duyệt Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Cơ sở 2 Trường Đại học Hàng hải Việt Nam tại phường Thiên Hương, TP Hải Phòng.

Phối cảnh Cơ sở 2 Trường Đại học Hàng hải Việt Nam tại phường Thiên Hương, TP Hải Phòng.

Quy hoạch nhằm cụ thể hóa Quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục đại học và sư phạm thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 theo Quyết định số 452/QĐ-TTg ngày 27/2/2025 của Thủ tướng Chính phủ và Đề án xây dựng Trường Đại học Hàng hải Việt Nam là trường trọng điểm quốc gia về đào tạo, nghiên cứu phục vụ phát triển bền vững kinh tế biển giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1901/QĐ-TTg ngày 5/9/2025.

Theo quyết định, khu vực lập quy hoạch có tổng diện tích khoảng 38,97ha (389.683,82m²), nằm ở phía Đông Nam phường Thiên Hương. Phía Bắc giáp khu dân cư hiện hữu; phía Đông và phía Tây giáp đất nông nghiệp; phía Nam giáp sông Cấm.

Không gian Cơ sở 2 Trường Đại học Hàng hải Việt Nam được chia thành 3 khu chức năng chính. Trong đó, khu A rộng khoảng 11,71ha, bố trí các công trình hành chính, giảng đường, viện đào tạo, hội trường, thư viện, trung tâm thông tin - tư liệu và các công trình dịch vụ hỗ trợ.

Khu B rộng khoảng 17,57ha, gồm khu ký túc xá, thể dục thể thao và thực nghiệm, nhà xe, bãi đỗ xe, cây xanh, mặt nước và hệ thống giao thông nội bộ.

Khu C rộng khoảng 9,69ha, tiếp giáp sông Cấm, được quy hoạch phục vụ huấn luyện chuyên ngành, với các hạng mục như hồ huấn luyện thuyền viên, khu thể thao chuyên ngành, khu hạ tầng kỹ thuật cầu cảng, cầu tàu...

Về quy mô đào tạo, đến năm 2030, Cơ sở 2 dự kiến đáp ứng khoảng 12.924 sinh viên và 606 giảng viên; đến năm 2035 khoảng 15.000 sinh viên và 702 giảng viên; đến năm 2045 khoảng 20.000 sinh viên và 932 giảng viên.

Mục tiêu đến năm 2035, Trường Đại học Hàng hải Việt Nam hoàn thành xây dựng Cơ sở 2 theo hướng hiện đại, đồng bộ; từng bước hoàn thiện hệ thống cơ sở vật chất, đáp ứng yêu cầu đào tạo, nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo và chuyển giao công nghệ trong các lĩnh vực hàng hải, kinh tế biển, logistics và các ngành kỹ thuật có liên quan.

Qua đó, tạo nền tảng thực hiện mục tiêu phát triển Trường Đại học Hàng hải Việt Nam trở thành trường đại học trọng điểm quốc gia về đào tạo và nghiên cứu trong lĩnh vực kinh tế biển.

Đồng thời, hình thành cơ sở đào tạo có hệ thống giảng đường, phòng thí nghiệm, trung tâm thực hành, xưởng thực hành, thư viện - trung tâm học liệu, ký túc xá và các công trình phục vụ đào tạo được đầu tư đồng bộ; đáp ứng yêu cầu 4 mở rộng quy mô đào tạo, nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học và tăng cường hợp tác quốc tế.

Tầm nhìn đến năm 2045, hoàn thiện Cơ sở 2 Trường Đại học Hàng hải Việt Nam theo mô hình đại học hiện đại, thông minh, xanh và phát triển bền vững; xây dựng đồng bộ hệ thống cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật và các công trình đào tạo, đáp ứng yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực hàng hải, kinh tế biển và đại dương.

Nguồn lực thực hiện dự kiến gồm vốn ngân sách Nhà nước, trong đó Bộ Xây dựng đã bố trí khoảng 1.600 tỷ đồng; vốn hợp pháp của Trường Đại học Hàng hải Việt Nam và nguồn vốn huy động hợp pháp khác.

Việc phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 là cơ sở pháp lý để Trường Đại học Hàng hải Việt Nam triển khai các bước tiếp theo, từng bước hiện thực hóa mục tiêu trở thành trung tâm đào tạo và nghiên cứu hàng hải có uy tín trong khu vực và quốc tế theo định hướng tại Quyết định số 1901/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Duy Thanh