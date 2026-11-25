Thông tin từ Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông Hải Phòng đã công bố và phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu đối với 2 gói thầu, gồm: Gói thầu số 16.1 Xây dựng tuyến CT.08 đoạn từ Km0 đến Km4+670 và Gói thầu số 16.2: Xây dựng tuyến CT.08 đoạn từ Km4+670 đến đường bộ ven biển và các công trình trên tuyến thuộc Dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường bộ cao tốc Ninh Bình - Hải Phòng (CT.08), đoạn qua TP. Hải Phòng và 9 km trên địa bàn tỉnh Thái Bình (nay là tỉnh Hưng Yên) - đoạn từ cao tốc Hà Nội - Hải Phòng đến nút giao đường bộ ven biển.

Quá trình tham dự đấu thầu, đối với gói thầu 16.1, nhà thầu duy nhất nộp hồ sơ dự thầu và được phê duyệt trúng thầu là Công ty CP Đầu tư xây dựng hạ tầng Khang Nguyên (địa chỉ tại phường Nghĩa Đô, TP. Hà Nội). Giá trúng thầu là 2.112,65 tỷ đồng (giá dự toán 2.150,838 tỷ đồng), thời gian thực hiện gói thầu là 720 ngày, hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh.

Đối với gói thầu 16.2, nhà thầu duy nhất nộp hồ sơ dự thầu và được phê duyệt trúng thầu là Liên danh Công ty cổ phần tập đoàn đầu tư – xây dựng HJC – Công ty cổ phần đầu tư thương mại và dịch vụ Hoàn Mỹ. Giá trúng thầu là 1.196,48 tỷ đồng (giá gói thầu là 1.230,90 tỷ đồng), thời gian thực hiện là 720 ngày, hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh. Thành viên đứng đầu liên danh là Công ty cổ phần tập đoàn đầu tư – xây dựng HJC có địa chỉ tại đường Lạc Long Quân, phường Tây Hồ, TP. Hà Nội.

Trước đó, cả hai gói thầu trên được Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông Hải Phòng thông báo đấu thầu qua mạng công khai, rộng rãi trong nước, thời gian bắt đầu phát hành hồ sơ mời thầu từ ngày 06/10/2026 đến ngày 26/10/2026 thì đóng, mở thầu. Tuy nhiên, sau đó chủ đầu tư đã điều chỉnh thời điểm đóng thầu của cả 2 gói thầu trên sang ngày 03/11/2026.

Dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường bộ cao tốc Ninh Bình - Hải Phòng (CT.08), đoạn qua TP. Hải Phòng và 9 km trên địa bàn tỉnh Thái Bình (nay là tỉnh Hưng Yên) - đoạn từ cao tốc Hà Nội - Hải Phòng đến nút giao đường bộ ven biển có tổng mức đầu tư 4.335 tỷ đồng. Dự án sử dụng nguồn vốn là ngân sách Trung ương và ngân sách thành phố.

Dự án được kỳ vọng sau khi hoàn thành sẽ góp phần hoàn chỉnh diện mạo mới cho hạ tầng giao thông địa phương, giúp kết nối hệ thống đường bộ cao tốc từ các tỉnh Thanh Hóa, Ninh Bình, Hưng Yên đến Hải Phòng và Quảng Ninh, cũng như liên kết với cao tốc Hà Nội - Hải Phòng và tuyến đường bộ ven biển.