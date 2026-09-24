Hải Phòng phê duyệt dự án tuyến đường nối từ Hồ Sen – Lạch Tray

Tuyến đường trục chính khu đô thị ICC được đầu tư dở dang sẽ được tiếp tục đầu tư xây dựng thông ra đường Hồ Sen. Ảnh: ĐH.

Ngày 23/9/2026, thông tin từ UBND TP. Hải Phòng cho biết thành phố đã có quyết định phê duyệt dự án đầu tư xây dựng tuyến đường từ đường Hồ Sen đến nút giao thông Quán Mau với tổng mức đầu tư hơn 1.244 tỷ đồng bằng nguồn vốn ngân sách thành phố.

TRỤC NGANG KẾT NỐI TUYẾN HỒ SEN - LẠCH TRAY

Dự án do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông Hải Phòng làm chủ đầu tư, được triển khai xây dựng trên địa bàn các phường Lê Chân và Gia Viên (Hải Phòng) với quy mô sử dụng đất 3,82ha. Dự án bao gồm hai hạng mục chính gồm tuyến đường (phường Lê Chân) và nút giao thông Quán Mau (trên địa bàn 2 phường Lê Chân và Gia Viên).

Mục tiêu của dự án là đầu tư xây dựng tuyến đường từ đường Hồ Sen đến nút giao Quán Mau và chỉnh trang vùng phụ cận (khu vực phường Lê Chân) với mục tiêu hoàn thiện hệ thống giao thông đồng bộ theo quy hoạch, tạo ra tuyến đường trục ngang quan trọng trong khu vực, kết nối các tuyến đường trục dọc Hồ Sen – Lạch Tray, giúp giảm áp lực giao thông trên đường Nguyễn Văn Linh, góp phần giảm ùn tắc giao thông, tăng cường an toàn giao thông.

Dự án sau khi được đầu tư giúp chỉnh trang đô thị khu vực có mật độ dân cư cao, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn phường Lê Chân và Gia Viên và của thành phố Hải Phòng nói chung theo hướng đồng bộ, hiện đại.

Dự án tuyến đường từ đường Hồ Sen đến nút giao thông Quán Mau có tổng mức đầu tư hơn 1.244 tỷ đồng, trong đó, chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư là hơn 1.034, chi phí xây dựng thiết bị hơn 76,9 tỷ đồng, dự phòng hơn 120,6 tỷ đồng, còn lại là chi phí quản lý, tư vấn đầu tư xây dựng và chi phí khác. Thời gian thực hiện dự án 2025 – 2029, giai đoạn chuẩn bị 2025 – 2026, giai đoạn thực hiện dự án 2026 – 2029.

Quy mô đầu tư xây dựng của dự án gồm đầu tư xây dựng mới tuyến đường từ đường Hồ Sen đến đường trục Khu đô thị ICC dài 640m, quy mô 4 làn xe, chiều rộng nền đường 25m, trong đó chiều rộng mặt đường 15m, còn lại là vỉa hè hai bên.

Cùng với đó là xây dựng hoàn thiện nút giao thông Quán Mau dạng đảo xuyến tròn, đường kính đảo 54m, quy mô 3 làn xe, kết nối đảm bảo an toàn giao thông các tuyến đường Lạch Tray, Đình Đông, An Đà và đường nối từ khu đô thị ICC đến nút giao Quán Mau. Ngoài ra, dự án còn xây dựng đồng bộ các hạng mục kỹ thuật cấp thoát nước, an toàn giao thông, điện chiếu sáng.

THỰC HIỆN ĐẦU TƯ CÔNG SAU KHI DỪNG DỰ ÁN CŨ

Tuyến đường kết nối đường Hồ Sen với nút giao Quán Mau vốn thuộc dự án Khu đô thị nối đường Lạch Tray với đường Hồ Sen – Cầu Rào 2, được UBND TP. Hải Phòng phê duyệt từ năm 2003, do Công ty Vật liệu và Xây lắp thương mại (nay là Công ty cổ phần Đầu tư và Xây lắp thương mại – Công ty ICC) làm chủ đầu tư. Dự án được điều chỉnh 5 lần, lần cuối năm 2011 với tổng mức đầu tư 1.089 tỷ đồng, gồm 2 hạng mục chính.

Trong đó, tuyến đường trục chính dài 900m, bề rộng mặt đường 15m nối với từ hướng đường Lạch Tray sang Hồ Sen thuộc hạng mục kỹ thuật khu đô thị ICC. Hạng mục Nút giao thông Quán Mau gồm tuyến đường trục chính dài 120m cùng nút giao đồng cấp ngã 5 Quán Mau.

Theo quyết định UBND TP.Hải Phòng, dự án khu đô thị nối đường Lạch Tray với đường Hồ Sen – Cầu Rào 2 phải hoàn thành năm 2014. Tuy nhiên, quá thời hạn nhiều năm, dự án vẫn chỉ được đầu tư dở dang. Tuyến đường trục chính mới thi công được 282m, nút giao Quán Mau vẫn giải phóng mặt bằng dở dang.

Năm 2019, UBND TP. Hải Phòng từng có chủ trương cho tách dự án này thành hai dự án với hình thức đầu tư khác nhau. Phần hạ tầng kỹ thuật Khu đô thị dự án đầu tư phát triển nhà ở thương mại, tự huy động vốn đầu tư dự án theo đúng quy hoạch và quy định của pháp luật. Phần nút giao thông Quán Mau đầu tư bằng nguồn vốn đầu tư công từ ngân sách thành phố.

Tuy nhiên, sau đó, việc tách dự án Khu đô thị nối đường Lạch Tray với đường Hồ Sen - Cầu Rào 2 thành hai dự án không còn phù hợp với quy định của Luật Đầu tư năm 2020. Trong khi dự án này, ngay bước phê duyệt ban đầu đã không rõ phương thức đầu tư, quá trình thực hiện còn nhiều tồn tại, hạn chế không phù hợp quy định pháp luật.

Từ năm 2023, thành phố Hải Phòng đã có chủ trương dừng thực hiện vĩnh viễn dự án. Sau khi dừng thực hiện vĩnh viễn dự án Khu đô thị nối đường Lạch Tray với đường Hồ Sen - Cầu Rào 2, thành phố triển khai đầu tư công hoàn thiện tuyến đường kết nối và nút giao Quán Mau.